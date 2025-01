Kurz und informativ - das Wichtigste für den Morgen und den Tag. Aktuelle Nachrichten für Baden-Württemberg live in unserem SWR Aktuell Newsticker, heute von Samantha Ngako.

Auch bei Fehlgeburten sollen Frauen in Zukunft Anspruch auf eine Regenerationsphase haben. Zwischen den ehemaligen Ampel-Parteien und der Union gibt es Medienberichten zufolge eine Einigung auf eine entsprechende Gesetzesänderung. Frauen dürfen laut Mutterschutzgesetz nach einer Entbindung in der Regel acht Wochen lang nicht arbeiten. Bei Fehlgeburten, also Abgängen vor der 24. Schwangerschaftswoche, gilt diese Schutzfrist bisher nicht. Das soll sich nun ändern.

6:42 Uhr So wird das Wetter heute in BW Nach dem meist sonnigen Start ins neue Jahr wendet sich heute das Blatt: Von der Kurpfalz her breiten sich Regen und später Schneefall aus, Richtung Allgäu bleibt es am längsten trocken. Dazu weht lebhafter Wind, auf den Schwarzwaldhöhen drohen Sturmböen. Die Temperaturen erreichen 4 bis 10 Grad; im Laufe des Nachmittags kühlt es deutlich ab. Das aktuelle Wetter für euren Ort findet ihr immer in unserer SWR Aktuell-App oder auf unserer Wetter-Seite. Den Wetterbericht aus der SWR Aktuell-Sendung von gestern Abend seht ihr hier: Video herunterladen (35,5 MB | MP4)

6:31 Uhr Ausbau der Solarenergie in BW kommt wohl voran Der Ausbau der Solarenergie kommt in Baden-Württemberg offenbar gut voran. Bis Ende November 2024 wurden 1.941 Megawatt neue Leistung installiert, wie die Grünen-Fraktion im Landtag unter Berufung auf Daten des Umweltministeriums in Stuttgart mitteilte. Das Land erlebe einen regelrechten Solarboom, sagte Fraktionschef Andreas Schwarz. Das Zubauziel für 2024 lag bei 1.150 Megawatt und war bereits im Juli erreicht worden. Der etwas geringere Zubau auf der Dachfläche im Jahr 2024 gegenüber 2023 wurde nach Angaben des Umweltministeriums bislang durch den stärkeren Zubau auf der Freifläche mehr als ausgeglichen. Das Land peilt an, seinen Treibhausgasausstoß bis 2030 um 65 Prozent im Vergleich zu 1990 zu reduzieren und bis 2040 klimaneutral zu werden - fünf Jahre früher, als es der Bund für Deutschland beschlossen hat.

6:20 Uhr Das wird heute wichtig Nach der zerstörerischen Baggerfahrt und tödlichen Polizeischüssen am Silvestertag auf den Fahrer im Main-Tauber-Kreis laufen die Ermittlungen zum Tatgeschehen weiter. Was den Mann zu der Tat brachte und wie er sich Zugang zum Bagger verschaffen konnte - diese und andere Fragen sind noch zu klären. Gerade eben noch ins neue Jahr gefeiert, schon geht die Arbeit wieder los: Die Fußballer des VfB Stuttgart und der TSG 1899 Hoffenheim müssen ab heute wieder ran. In knapp einer Woche rollt in der Bundesliga bereits wieder der Ball.

Ein Freiburger Kino ist in der Nacht evakuiert worden. Etwa 100 Gäste hätten das Filmtheater verlassen müssen, so die Polizei. Grund war ein Schmorbrand, verletzt wurde niemand. Die Ursache war den Angaben zufolge ein Defekt im Technikraum des Kinos. Die Feuerwehr habe den Brand schnell löschen können. Die Höhe des Sachschadens lasse sich noch nicht einschätzen.

6:06 Uhr Mehr Behandlungen wegen Kokainmissbrauchs In Baden-Württemberg ist die Zahl der Menschen, die wegen Kokainmissbrauchs behandelt werden, in den vergangenen Jahren deutlich gestiegen. Wie die Krankenkasse Barmer unter Berufung auf Abrechnungsdaten mitteilte, wurden 2023 im Land knapp 6.000 Menschen wegen psychischen Störungen und Verhaltensstörungen durch Kokain in Kliniken oder ambulant behandelt. 2019 lag die Zahl der Behandlungen noch bei knapp 3.500. Die Zunahme der Fälle sei besorgniserregend, sagte der Landesgeschäftsführer der Krankenkasse Barmer, Winfried Plötze. Er geht auch von einer hohen Dunkelziffer aus. Besonders betroffen waren der Krankenkasse zufolge Männer zwischen 20 und 39 Jahren. Kokain habe einen aufputschenden Effekt und werde deswegen auch häufig als Leistungsdroge bezeichnet.

Das neue Jahr begann über Teilen Baden-Württembergs mit bunten Farben am Himmel - und ich meine nicht das Silvesterfeuerwerk. Polarlichter waren am Neujahrsabend etwa im Rems-Murr-Kreis bei Stuttgart zu beobachten, wie auf Fotos zu sehen war. Die National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) hatte für den Neujahrstag einen geomagnetischen Sturm der zweithöchsten Stufe G4 gemeldet. Das Lichtspiel am Himmel wird von energiereichen Sonnenwindpartikeln ausgelöst, wenn sie bei Eruptionen auf der Sonnenoberfläche mit hohen Geschwindigkeiten ins Weltall geschleudert werden und dann auf das Erdmagnetfeld treffen. In den vergangenen Monaten hatte es in Deutschland immer wieder Sichtungen von Nordlichtern gegeben.