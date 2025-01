Die Stadt Konstanz besteuert Einwegverpackungen jetzt mit 50 Cent

Um Müll zu reduzieren, werden in Konstanz Einwegverpackungen für Speisen und Getränke ab sofort von der Stadt mit 50 Cent besteuert.

In Konstanz gilt seit dem Jahreswechsel eine kommunale Verpackungssteuer. Der Wegwerfbecher für den Kaffee zum Mitnehmen, die Papiertüte für das Leberkäs-Brötchen, die Sushibox, der Eisbecher aus Pappe - für jede Verpackung dieser Art muss der Cafébetreiber, die Bäckerei, die Eisdiele oder der Imbiss eine Steuer von 50 Cent an die Stadt Konstanz abführen. Für Einwegbesteck wie Gabel, Trinkhalm oder Essstäbchen nochmal 20 Cent.

Ziel der Konstanzer Verpackungssteuer: Müll reduzieren

Ziel ist es, die Müllmenge in Konstanz zu reduzieren. Denn jährlich landen laut der Stadt 500 Tonnen Abfall in öffentlichen Mülleimern, auf Straßen und am Seeufer. Das meiste sind Einwegverpackungen. Mit der Verpackungssteuer sollen die Betriebe und Kunden, die Einweg nutzen, stärker an den Entsorgungskosten für den Müll beteiligt werden.

Einführung der Verpackungssteuer war im Vorfeld umstritten

Der Plan, Einweggeschirr künftig mit einer Steuer zu belegen, sorgte im Vorfeld in Konstanz für Diskussionen. Vielen Konstanzer Gastronomen schien das Prozedere zu kompliziert und mit zu viel Aufwand behaftet. Sie befürchteten, durch höhere Preise Kunden zu verlieren oder sogar Pleite zu gehen. CDU, Freie Wähler und die FDP wollten die Verpackungssteuer im Dezember auf den letzten Metern im Gemeinderat noch stoppen, obwohl sich der Gemeinderat eigentlich schon vor einem Jahr auf die Einführung geeinigt hatte.

Vorbild Tübingen - hier gilt die Verpackungssteuer seit drei Jahren

In Tübingen gibt es so eine Verpackungssteuer schon seit drei Jahren. 2023 hatte das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig entschieden, dass die Steuer in Grundzügen umsetzbar ist, nachdem eine Fast-Food-Filiale dagegen geklagt hatte. Für die Stadt Tübingen hat sich die Einführung der Steuer gelohnt: Allein im ersten Jahr der neuen Regelung, also 2022, hatte Tübingen 950.000 Euro an Verpackungssteuer eingenommen, von knapp 200 Gastro-Betrieben. Das eingenommene Geld nutzt die Stadt zum Beispiel für die Entsorgung von Verpackungsmüll in der Innenstadt.

Weitere Städte in der Region haben an Verpackungssteuer grundsätzlich Interesse

Nach Angaben der Deutschen Umwelthilfe haben bundesweit bereits viele Städte Interesse an der Einführung einer kommunalen Steuer auf Einwegverpackungen gezeigt. In der Region Bodensee-Oberschwaben zählen dazu Friedrichshafen, Sigmaringen und Singen, so die Deutsche Umwelthilfe. Konstanz ist nach Tübingen die zweite Stadt in Baden-Württemberg, wo eine solche Steuer auf Einwegverpackungen gilt.