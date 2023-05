Wird Tübingen weiterhin als bundesweit einzige Kommune eine Verpackungssteuer auf Einmalverpackungen erheben dürfen? Darüber entscheidet ab Mittwoch das Bundesverwaltungsgericht.

Egal ob Plastik, Pappe oder Alu, seit Januar 2022 erhebt die Stadt Tübingen auf Einmalgeschirr und Einwegbesteck eine Steuer. Zahlen müssen unter anderem Imbisse, Metzgereien und Schnellrestaurants für jeden Wegwerf-Becher oder -Teller 50 Cent extra, pro Mahlzeit maximal 1,50 Euro. In der Regel geben die Betriebe die Mehrkosten an die Kundschaft weiter.

Gericht kassierte Verpackungssteuer

Dagegen hatte die Leiterin einer McDonald’s Filiale in Tübingen geklagt. Das Verwaltungsgericht in Mannheim urteilte im März 2022 und gab der Klägerin Recht. Die Stadt legte Revision ein. Damit landete der Fall beim Bundesverwaltungsgericht in Leipzig. Am Mittwoch beginnt die Verhandlung.

Wieso hält Verwaltungsgericht Steuer für unrecht?

Es geht im Kern um die Frage, welche Steuern eine Kommune in Eigenregie erheben darf. Generell seien örtliche Steuern möglich, so das baden-württembergische Verwaltungsgericht in Mannheim in seiner schriftlichen Urteilsbegründung im Frühjahr 2022. Die Tübinger Steuer sei aber nicht auf Verpackungen für Speisen und Getränke zum Verzehr an Ort und Stelle beschränkt, sondern erfasse auch Produkte zum Mitnehmen, deren Verbleib im Gemeindegebiet nicht gewährleistet sei.

Verstoß gegen das Abfallrecht des Bundes

Zudem seien Regelungen zu Verpackungsabfällen und deren Vermeidung allein Sache des Bundes. Zusatzregelungen durch einzelne Kommunen seien ausgeschlossen, hieß es damals in der Urteilsbegründung.

Die Stadt Tübingen will mit der Verpackungssteuer den Müll in der Innenstadt reduzieren und die Kosten für die Entsorgung verringern. Statt "To-go" setzt sie auf Mehrweg. Ein Jahr nach Einführung der Verpackungssteuer zog Oberbürgermeister Boris Palmer (parteilos) eine positive Bilanz.

Ein Jahr Verpackungssteuer: Das sagte OB Boris Palmer dem SWR.

Palmer enttäuscht über Urteil

Palmer bedauerte die Entscheidung der Mannheimer Richter. Die Steuer habe in der Praxis funktioniert, sagte er nach dem Urteil im März vor einem Jahr. Überall in Tübingen breite sich Mehrweg aus, die Stadt werde sauberer, die große Mehrheit der Menschen sei zufrieden.

Verpackungssteuer gilt zunächst weiter

Die Verpackungssteuer gilt trotz Mannheimer Urteil weiter. Der Tübinger Gemeinderat hatte im Sommer beschlossen, die Steuer zu erheben, bis eine Entscheidung des Bundesverwaltungsgerichts vorliegt. OB Palmer will nach Angaben der Stadtverwaltung am Mittwoch bei der Verhandlung in Leipzig dabei sein. Wann ein Urteil ergeht, ist noch unklar.