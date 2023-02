per Mail teilen

Stefanie Assenheimer SWR SWR - Alexander Kluge

Draußen sein, mit den Leuten reden, Geschichten erfahren und darüber berichten für die SWR Hörfunkwellen – das macht Reporterin Stefanie Assenheimer leidenschaftlich gerne. Sie verfolgt aber auch die ein oder andere Gemeinderatssitzung in Tübingen und kümmert sich um Themen wie die Verpackungssteuer oder das ehrgeizige Klimaschutzprogramm der Stadtverwaltung. Seit ein paar Jahren arbeitet sie auch als Online-Redakteurin und setzt die Geschichten für die SWR Online-Angebote um.

Vor dem SWR

Stefanie Assenheimer hat in Tübingen Politikwissenschaft und Deutsch studiert. Während des Studiums schnupperte sie schon mehrmals beim SWR rein. Nach einem Praktikum im SWR Studio Mannheim arbeitete sie dort als freie Mitarbeiterin und machte anschließend ein journalistisches Volontariat im SWR. Als frisch ausgebildete Redakteurin für Radio und Fernsehen ging sie zunächst an den Bodensee in das SWR Studio Friedrichshafen. Seit 2006 arbeitet Stefanie Assenheimer im Studio auf dem Österberg.