Wegen glatter Straßen und schwerem Schneefall war die Verkehrslage in BW angespannt. Auf der A8 gab es Räumarbeiten, in Hemmingen hat es einen Unfall mit einem Linienbus gegeben.

Starker Schneefall hat am Donnerstag zu mehreren Unfällen auf Straßen in Baden-Württemberg geführt. Im Kreis Ludwigsburg sind bei einem Busunfall insgesamt acht Menschen verletzt worden. Bei vier Personen handle es sich um schwere Verletzungen, teilte die Polizei dem SWR am Freitagmorgen mit.

Der Linienbus geriet gegen 19 Uhr bei Hemmingen ins Rutschen und kam von der Fahrbahn ab. Dann fuhr er laut Polizei einen Abhang hinunter und kippte dort um. Vier Personen wurden dabei schwer verletzt, unter anderem der Busfahrer. Die Feuerwehr musste eine eingeklemmte Frau befreien. Am Freitagmorgen war der Einsatz abgeschlossen und der Bus bereits abtransportiert. Die Straße zwischen Hemmingen und Hochdorf war allerdings noch gesperrt.

Mehrere Menschen sind beim Unfall eines Linienbusses bei Hemmingen (Kreis Ludwigsburg) verletzt worden. dpa Bildfunk picture alliance/dpa/Andreas Rosar

Unfälle wegen Schneefall rund um Pforzheim und in der Bodensee-Region

Der einsetzende Schneefall hat rund um Pforzheim nach Angaben der Polizei zu einigen Unfällen vor allem mit Blechschäden geführt. Zwei Menschen seien verletzt worden. Etwa 18 Mal habe es im Enzkreis, in den Kreisen Calw und Freudenstadt sowie Pforzheim gekracht. Schneefall hat es auch an der Schwarzwaldhochstraße gegeben. Laut Offenburger Polizei gab es aber keine größeren Beeinträchtigungen des Verkehrs.

Schneematsch und Eisglätte haben in den Kreisen Sigmaringen, Ravensburg und Bodensee für bisher 19 Unfälle gesorgt. Das teilte ein Polizeisprecher mit. Drei Menschen seien leicht verletzt worden.

Nach Wintereinbruch: Verkehrslage wieder entspannt

Die momentane Verkehrslage auf den Straßen in Baden-Württemberg hat sich wieder entspannt. Im Schwarzwald und rund um Freiburg und besteht teilweise noch Schneekettenpflicht für LKW. Auf der A8 Richtung Stuttgart waren Räumfahrzeuge im Einsatz. Dort hatte sich der Verkehr zwischenzeitlich über 12 Kilometer gestaut, weil die Räumfahrzeuge anfangs selbst nicht durchkamen.

Wo derzeit Schneekettenpflicht gilt und alle Infos für Ihre Strecke gibt es jederzeit in der SWR Aktuell App und hier:

Wetter in BW am Freitag: Wolkig mit Sonnenschein

Nach dem gestrigen Wintereinbruch lockert sich am Freitagmorgen die Wetterlage schon wieder auf. Laut dem Deutschen Wetterdienst (DWD) soll es nur vereinzelt zu Schneefällen kommen. Es bleibt überwiegend wolkig, später kommt in eigen Teilen Baden-Württembergs die Sonne raus. In den Höhenlagen bleibt es dauerfrostig, in tieferen Lagen soll es bis zu 4 Grad geben.

Am Samstag wird es wieder kälter, mit Schnee ist jedoch nicht zu rechnen. Der Sonntag startet dann wieder mit Schnee, der in mildes und regnerisches Wetter übergehen soll. "Die Temperaturen steigen dann in Richtung 10 Grad", so Wetterexperte Plöger.

Liftbetreiber bereiten sich auf Ski-Wochenende im Nordschwarzwald vor

Der Schneefall sorgt bei Liftbetreibern für Optimismus: Im Nordschwarzwald bereiten sie sich auf ein schneereiches Wintersportwochenende vor. Erstmals in dieser Saison plant der Liftbetreiber am Mehliskopf (Kreis Rastatt) die Schlepplifte am Samstag in Betrieb zu nehmen - vorausgesetzt die Wetterbedingungen passen. Bereits geöffnet ist seit Montag der Lift am Skizirkus Unterstmatt. Und schon seit Weihnachten lockt eine weiße Piste Wintersportfans zum Seibelseckle. Auch hier soll der Hang in den kommenden Nächten weiter beschneit und mit einem Pisten-Bulli präpariert werden, um gute Bedingungen für die Saison zu schaffen.

Das Infozentrum Kaltenbronn (Kreis Rastatt) weist darauf hin, dass man möglichst mit öffentlichen Verkehrsmitteln anreisen und die Straßen freihalten soll. In den vergangenen Tagen gab es dort Verkehrsprobleme, dadurch wurden zum Teil Rettungskräfte behindert.