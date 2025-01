Am Abend und in der Nacht ist der Winter über die Region hereingebrochen. Erste Unfälle wegen Glätte ließen nicht lang auf sich warten, sie gingen sie aber bislang glimpflich aus.

In der Region Heilbronn-Franken ist es wegen Glätte gleich zu mehreren Unfällen gekommen. Das teilte die Polizei am Freitagmorgen mit. Die ersten Unfälle ereigneten sich bereits am Donnerstagnachmittag im Kreis Schwäbisch Hall.

Unfälle in der Region Heilbronn-Franken gehen glimpflich aus

So verlor etwa ein 20-Jähriger auf der B290 zwischen Rot am See und Blaufelden die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam von der Fahrbahn ab. Er stürzte in einen etwa ein Meter tiefen Straßengraben. Laut Polizei blieb er unverletzt. Zwischen Crailsheim-Goldbach und Waldtann kam ein 55-Jähriger wegen Glätte auf die Gegenfahrbahn und prallte gegen ein anderes Auto. Beide Autofahrer blieben auch hier unverletzt.

Im Hohenlohekreis kam es am Donnerstagabend bei Bretzfeld zu einem weiteren Glätteunfall. Ein Autofahrer war von der Fahrbahn abgekommen und gegen einen Baum geprallt. Auch er trug laut Polizei keine Verletzungen davon.

Mehrere Unfälle in Baden-Württemberg durch Glätte und Schnee

Wegen glatter Straßen und viel Schnee war die Verkehrslage in anderen Teilen Baden-Württembergs angespannt. Im Kreis Ludwigsburg sind bei einem Busunfall insgesamt acht Menschen verletzt worden. Bei vier Personen handle es sich um schwere Verletzungen, teilte die Polizei dem SWR am Freitagmorgen mit. Der Linienbus geriet gegen 19 Uhr bei Hemmingen ins Rutschen und kam von der Fahrbahn ab.

Der Deutsche Wetterdienst warnt noch bis in den späten Freitagvormittag vor Glätte und Frost auf den Straßen in der Region.