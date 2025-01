Winterlichter 2025 im Mannheimer Luisenpark: Love, Peace und Flower Power

Der Mannheimer Luisenpark leuchtet, funkelt und erstrahlt wieder in allen Farben. Seit dem Neujahrstag sind die diesjährigen Winterlichter eröffnet. Im Fokus stehen die 1970er Jahre.

Etwa 3.800 Besucherinnen und Besucher sind zum Auftakt der diesjährigen Winterlichter am Neujahrsabend in den Mannheimer Luisenpark geströmt, sagte Geschäftsführer Michael Schnellbach. Anlässlich des 50-jährigen Jubiläums des Luisenparks erinnern die Winterlichter in diesem Jahr an die 1970er Jahre und die BUGA 1975 in Mannheim.

Die 1970er Jahre stehen für "Love & Peace", also Liebe und Frieden, und "Flower Power". In diesem Sinne führen rote Lichtherzen über eine Brücke, in einer Friedenstaube sind bunte Blumen zu sehen oder ein Peace-Zeichen funkelt weiß vor bunt angestrahlten Bäumen. Auf der Lichterroute durch den Luisenpark kommt an unter anderem an bunten Cocktailgläsern vorbei, an einer gelben Ente vor dem Pflanzenschauhaus, einem glühenden Feuerball oder läuft durch einen bunten Licht-Tunnel.