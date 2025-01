Meinung: Die Insolvenz von Volocopter aus Bruchsal war absehbar

Volocopter hatte mit seinem Flugtaxi große Ziele. Jetzt hat die Firma aus Bruchsal Insolvenz angemeldet. Die kommt nicht überraschend, meint SWR-Reporter Matthias Stauss.

2024 sollte das große Jahr für Volocopter werden. Vor den Augen der ganzen Welt wollte die Firma bei den Olympischen Spielen in Paris zeigen, was ihr elektrisches Flugtaxi alles kann. Zum ersten Mal überhaupt sollten auch Passagiere gegen Bezahlung mitfliegen und die einmalige Aussicht auf die französische Hauptstadt genießen dürfen. Die über 500 Beschäftigen von Volocopter hatten jahrelang hart dafür gearbeitet. Großes Kino wäre das gewesen. Aber Paris wurde zum großen Flop für das Unternehmen.

Volocopter konnte hohe Erwartungen nicht erfüllen

Die Bruchsaler konnten noch nicht genügend Testflüge vorweisen, um die Zulassung der Europäischen Agentur für Flugsicherheit (EASA) zu bekommen. Keine Zulassung, keine Flüge mit Passagieren. Also gab es nur ein paar kurze Schauflüge am Stadtrand von Paris und vor dem Schloss Versailles, damit wenigstens schöne Bilder entstehen.

Die Investoren von Volocopter geben den Ton an

Aber die Investoren lassen sich von schönen Bildern nicht täuschen. Es sind der chinesische Autobauer Geely, die saudi-arabische Investorengruppe NEOM und viele mehr. Sie bestimmen mit ihren Millionen, wohin Volocopter geht und haben in der jetzigen Konstellation offenbar keine Zukunft mehr gesehen. Deswegen musste das Unternehmen Insolvenz anmelden.

Schon im Frühjahr stand Volocopter auf der Kippe. Sollte kein neues Geld kommen "müssen wir in absehbarer Zeit eine Insolvenz in Betracht ziehen", hatte CEO Dirk Hoke gesagt. Das war eine Warnung, aber auch ein medienwirksamer Schachzug. Nach wochenlangen Verhandlungen gaben die Investoren Volocopter nochmal eine letzte Chance.

Der Aufwind war nach Paris schon wieder dahin. Im Herbst wurden dann einige Wechsel in der Chefetage bekannt. Ein weiterer Hinweis, dass Volocopter mit den bisherigen Köpfen nicht zum Erfolg kam.

Insolvenz mit Ansage

Aber dieser Erfolg ist auch leichter gesagt als getan. Die Konkurrenten von Volocopter in den USA oder China werden massiv von staatlicher Seite unterstützt. In Deutschland schmücken sich Politiker zwar gerne mit der Technologie "made in Germany", wollten Volocopter aber nicht einer Bürgschaft unterstützen. So hält man solche Unternehmen nicht dauerhaft in Deutschland.

Für Flugtaxi-Unternehmen wird die Situation nicht einfacher. Die Investitionen in die Advanced Air Mobility (AAM) und damit auch in Flugtaxis gehen laut einer Studie von Roland Berger seit Jahren zurück. Verflogen sind die Träume, ein neues Massenverkehrsmittel zu schaffen und überall auf der Welt hohe Gewinne zu erzielen. Wenn es so weitergeht, wird die Zahl von Flugtaxis überschaubar bleiben und vor allem reiche Menschen anlocken.

Volocopter in Bruchsal ist noch nicht am Ende

Die Insolvenz von Volocopter bedeutet noch lange nicht das Ende für das Unternehmen. Das hat man auch beim bayerischen Konkurrenten Lilium gesehen, der nach seiner Insolvenz in letzter Sekunde doch noch gerettet wurde. Auch bei Volocopter soll es schon Interesse von Investoren geben. Wohin sie mit Volocopter wollen, ist unklar. Nach China vielleicht? Die über 500 Beschäftigten in Bruchsal könnte das ihren Job kosten. Sie können nur hoffen, dass 2025 ein besseres Jahr wird für ihr Unternehmen.