Das Flugtaxi-Unternehmen Volocopter in Bruchsal (Kreis Karlsruhe) benötigt nach eigenen Angaben neues Geld von seinen derzeitigen privaten Anteilseignern. Sollten sich die Beteiligten nicht auf eine weitere Finanzierungsrunde einigen, "müssen wir in absehbarer Zeit eine Insolvenz in Betracht ziehen", so CEO Dirk Hoke. Die Gespräche seien sehr weit fortgeschritten.