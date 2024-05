In Oftersheim (Rhein-Neckar-Kreis) ist ein Waschbär in eine Lebendfalle getappt. Eine Frau hatte sie illegalerweise in ihrem Garten aufgestellt.

Einen ungewöhnlichen Fang hat es diese Woche in Oftersheim gegeben: Eigentlich wollte eine Frau vermutlich einen Marder auf ihrem Grundstück fangen. Doch dann saß ein Waschbär in der Lebendfalle. Das teilte die Oftersheimer Stadtverwaltung am Mittwoch mit. Die Anwohnerin rief die Berufstierrettung Rhein Neckar, die das Tier dann übernommen hat. Allerdings: Weil es illegal gefangen wurde und weil nicht ausgeschlossen werden konnte, dass das Tier Junge hat, wurde es wieder frei gelassen. Grund hierfür ist, dass im Moment Setz- und Brutzeit ist. In dieser Zeit werden Muttertiere geschont. Oftersheimerin könnte Anzeige drohen Das Oftersheimer Ordnungsamt weist darauf hin, dass es verboten ist, solche Lebendfallen aufzustellen. Die Anwohnerin, die den Waschbären gefangen hat, muss nun möglicherweise mit einer Anzeige rechnen.