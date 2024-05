Stärkung für den Standort Heilbronn: Knorr-Werk bald besser ausgelastet

Das Heilbronner Knorr-Werk wird künftig besser ausgelastet. Die Herstellung vieler Produkte wird aus verschiedenen europäischen Standorten hierher verlegt.

Im Heilbronner Knorr-Werk wird das Produktionsvolumen durch die Verlagerung aus anderen Werken, so beispielsweise aus dem sächsischen Auerbach, um rund zehn Prozent wachsen, heißt es in einem Schreiben des Lebensmittelkonzerns Unilever an den SWR. In Summe soll der Standort ab dem zweiten Halbjahr etwa 7.500 Tonnen mehr an Tütensuppen, Soßen, Würzmittel oder Fertigsnacks herstellen.

Wir passen die Produktionsstrukturen [...] im europäischen Raum kontinuierlich an. So stärken wir die Resilienz innerhalb unserer Lieferkette und senken nachhaltig Kosten.

Knorr-Werk Heilbronn verliert Produktlinien

Auch das Werk in Heilbronn muss sich allerdings von Produktionen verabschieden: Denn im Gegenzug werden zwei Dressing-Linien anstatt in Heilbronn künftig in Rumänien produziert, heißt es.