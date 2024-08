Das Flugtaxi von Volocopter kann doch bei Olympia in Paris fliegen. Das Unternehmen aus Bruchsal muss aber laut Gesellschafter Stefan Klocke auf ein älteres Modell zurückgreifen.

Wenige Tage vor der Abschlussfeier der Olympischen Spiele in Paris kann Volocopter doch noch mit seinem elektrischen Flugtaxi abheben. Das Unternehmen aus Bruchsal plant laut einer Sprecherin bis Ende der Woche Schauflüge in Paris. Das Olympia-Projekt von Volocopter stand bis zuletzt auf der Kippe.

Neues Modell kann in Paris nicht fliegen

Es habe Probleme mit Lieferanten gegeben, sagte Gesellschafter Stefan Klocke dem SWR. Darüber hinaus gibt es seit Monaten Widerstände aus der Politik. Das eigentlich vorgesehene neue Modell, der VoloCity, habe deswegen zu wenig Testflüge für Paris absolvieren können. Volocopter setzt laut Klocke jetzt auf ein älteres Modell, den sogenannten 2X. Wo genau die Flüge in Paris stattfinden sollen, sagt das Unternehmen auf Nachfrage nicht.

Als ein Standort war ein schwimmender Start- und Landeplatz auf dem Fluss Seine vorgesehen, in der Nähe des Gare d'Austerlitz. Am vergangenen Mittwoch war davon vor Ort aber nichts zu sehen.

Auf der Seine in Paris sollen die Flugtaxis von Volocopter auf einer schwimmenden Plattform starten und landen. Davon war am 31. Juli aber nichts zu sehen. Laut dem stellvertretenden CEO Christian Bauer musste die Plattform kurzfristig umziehen, solle aber wieder zurückkehren. SWR

Laut dem stellvertretenden CEO Christian Bauer musste der Landeplatz für die Eröffnungsfeier kurzfristig umziehen, soll aber wieder an den ursprünglichen Platz zurückkehren.

Volocopter musste Ziel für Olympia korrigieren

Das Bruchsaler Unternehmen musste seine Pläne für Olympia in den letzten Monaten immer wieder anpassen. Ursprünglich wollte Volocopter das Großevent dafür nutzen, erstmals Passagiere gegen Geld zu befördern. Dafür braucht es aber eine sogenannte Musterzulassung durch die Europäische Agentur für Flugsicherheit (EASA). Diese Zulassung fehlt bis heute.

Volocopter will seine sogenannten "Multicopter" bzw. Flugtaxis aus Bruchsal in die ganze Welt verkaufen und fliegen lassen. SWR

Volocopter plante also mit kostenlosen Schauflügen. Aber auch hier kam es zu Verzögerungen, weil es unter anderem Widerstand des Pariser Stadtrats gab. Der Pariser Verkehrsbürgermeister David Beillard (Grüne) hatte in einem Interview die Flugtaxis als nicht ökologisch und zu teuer bezeichnet.

Französische Regierung unterstützt Flugtaxis

Die französische Regierung dagegen unterstützt die Pläne von Volocopter in Paris. Auch dank ihnen darf das Unternehmen jetzt doch fliegen. Von der deutschen Politik ist Stefan Klocke enttäuscht. Diese habe sich nicht an Zusagen gehalten. In anderen Ländern werde dagegen Vollgas gegeben. Auch in China und den USA arbeiten Unternehmen an einer Zulassung für ähnliche Fluggeräte und machen den Bruchsalern Konkurrenz.

Unternehmen aus Bruchsal verhandelte monatelang

Volocopter hatte unter anderem das Bundesverkehrsministerium, das Land Baden-Württemberg und den Freistaat Bayern um Bürgschaften für Kredite gebeten. Nach monatelangen Verhandlungen gab es aber nur Absagen.

Volocopter benötigte jedoch dringend neues Geld, um weiterarbeiten zu können. Erst nach weiteren wochenlangen Verhandlungen teilte das Unternehmen mit, man habe weiteres Geld von bestehenden Investoren bekommen. Dazu zählen neben dem chinesischen Autohersteller Geely unter anderem auch der Halbleiterhersteller Intel aus den USA.