6:52 Uhr

Turnerinnen aus BW erheben schwere Vorwürfe gegen Verbände

Immer mehr Turnerinnen aus Baden-Württemberg beklagen die Zustände beim Leistungsturnen. Im Zentrum ihrer Kritik stehen der Deutsche Turner-Bund (DTB) und der Schwäbische Turnerbund (STB). Die Athletinnen berichten von Straftrainings, Leistungsdruck und Essstörungen. Die ehemalige Stuttgarter Spitzenturnerin Tabea Alt veröffentlichte einen Instagram-Post, in dem sie "systematischen körperlichen und mentalen Missbrauch" am Bundesstützpunkt in Stuttgart anprangert. Nach ihr meldeten sich zahlreiche weitere Spitzenturnerinnen mit ähnlichen Erfahrungen zu Wort. Die Verbände wollen gemeinsam eine Untersuchung einleiten, damit das Geschehen aufgearbeitet wird.