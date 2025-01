Junge Muslime sammeln in Aalen Silvester-Müll

per Mail teilen

Aufräumen statt Ausschlafen: Während viele am Neujahrsmorgen noch in den Federn lagen, haben in Aalen wieder junge Muslime den Silvestermüll eingesammelt und entsorgt.

Zu den Frühaufsteher am Neujahr gehören vor allem die Beschäftigen der Entsorgungsbetriebe, um den Dreck der Silvesternacht wegzuputzen. In vielen Städten des Landes werden sie dabei traditionell von jungen Muslimen der Ahmadiyya-Gemeinde unterstützt - seit vielen Jahren auch in Aalen.

Roter Teppich an Böllerresten in Aalen

Ein rote Teppich an Papierfetzen von Böllern liegt auf der Straße und muss zusammen gekehrt werden. Das erledigen pakistanische Muslime der Ahmadiyya-Jugendorganisation. Seit dem frühen Morgen sind sie in der Aalener Innenstadt unterwegs. Und es ist nicht etwa so, dass sie hier ihren eigenen Müll wegräumen.

Junge Muslime der Ahmadiyya-Gemeinde haben in Aalen wieder Silvestermüll gesammelt. SWR

"Wir sind um zwölf Uhr nicht bei den Feuerwerken dabei. Traditionell verrichtet die Ahmadiyya Muslim Jamaat um zwölf Uhr zwei Rakats, zwei Gebete für das neue Jahr", erklärt Sishan Aziz von der Aalener Ahmadiyya-Gemeinde. Von dem "Geballere" um Mitternacht bekommen sie also nicht viel mit. Dafür sehen sie dann am nächsten Morgen, wie es war.

Müllsammeln ist "ehrenvolle Arbeit"

Anderer Leute Dreck wegräumen, das ist nicht jedermanns Sache. Die Teilnehmer hier haben das alle schon mehrfach gemacht, wie Muslime in mehr als 240 anderen deutschen Städten auch.

"Was wir hier machen, das wird auch Waquar el amal genannt, was übersetzt heißt: Ehrenvolle Arbeit. Und es ist für uns alle wichtig, dass alle unsere Jugendlichen da mitbeteiligt sind," erklärt Mubasher Khan. Die jungen Männer sind Nachkommen pakistanischer Flüchtlinge, die in den 90er Jahren nach Deutschland kamen. Der Neujahrputz soll ein kleines Dankeschön für die Aufnahme sein. "Wir fühlen uns hier Zuhause", sagt Sishan Aziz. Man wolle der Gesellschaft, der Stadt Aalen, etwas zurückgeben.

Putzaktion beginnt mit Friedensgebet

Die Tradition des Neujahrsputzes, die es schon seit 30 Jahren gibt, beginnt mit einem gemeinsamen Friedensgebet um 6 Uhr morgens. Dann machen sich die Männer auf den Weg, um die Straßen vom Bahnhof bis zur Innenstadt von den Überresten der Silvesternacht zu säubern. In Aalen kamen in diesem Jahr 50 Müllsäcke zusammen.