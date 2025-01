Nach der zerstörerischen Fahrt mit einem Bagger im Main-Tauber-Kreis ist die Betroffenheit vor Ort groß. Die Polizei sucht nach dem Motiv und hat ein Hinweisportal freigeschaltet.

Nach der zerstörerischen Fahrt eines Baggers in Grünsfeld und Taubersbischofsheim (beides Main-Tauber-Kreis) sind die Hintergründe weiter unklar. Der Mann hatte am Silvesternachmittag einen Bagger in Grünsfeld in seine Gewalt gebracht, Fahrzeuge und Gebäude gerammt und drei Polizeibeamte bei einer rund einstündigen Verfolgungsjagd verletzt. Die Beamten konnten den Mann schließlich mit Schüssen stoppen. Er starb vor Ort, trotz Reanimierungsversuchen, so die Polizei.

Bürgermeister von Grünsfeld ist "entsetzt"

Bereits kurz nach der Tat äußerte sich der Bürgermeister von Grünsfeld Joachim Markert (CDU) im SWR-Interview: "Ich bin total entsetzt." Das sei eine ganz schwierige Situation zum Ende des Jahres, so Markert weiter.

Viele Menschen in Grünsfeld und Tauberbischofsheim waren nach der Tat geschockt. Es sei surreal, dass so etwas in Grünsfeld passiere, sagte ein Passant. Eine Anwohnerin fand den Vorfall "gruselig". "Man kann nicht mehr rausgehen, ohne Angst zu haben", sagte sie. "Das ist schon sehr erschreckend", meint ein weiterer Passant. Am Neujahrsmorgen fahren immer wieder Menschen am Tatort vorbei, um sich den Ort des Geschehens anzuschauen.

Polizei schaltet Hinweisportal nach Tat in Grünsfeld und Tauberbischofsheim frei

Am Tag nach der Bagger-Zerstörungsfahrt ist das Motiv des Mannes weiterhin unklar. Die Ermittler schließen aber eine politisch motivierte Tat aus. Geschädigte und Zeugen können sich über ein Hinweisportal bei der Polizei melden. Laut Polizei war der Mann ein 38-jähriger Deutscher. In den kommenden Tagen sollen weitere Details, auch zum Motiv, bekannt gegeben werden.

Nach SWR-Informationen arbeitete er in der Vergangenheit bei der Baufirma, von der er den Bagger entwendete. Außerdem wohnte er wohl nicht mehr im Main-Tauber-Kreis, ist womöglich eigens für die Tat dorthin gefahren. Wie der SWR erfuhr, wurde ihm vor rund einem Jahr gekündigt. Der Tatort in Tauberbischofsheim, ein Autohaus und die Baufirma gehören demselben Unternehmer. Die Gründe für die Tat könnten also laut SWR-Informationen im privat-beruflichen Bereich liegen.

Auf einem Handyvideo im Internet ist ein gelber Bagger zu sehen, der in Tauberbischofsheim an einer Tankstelle vorbeifährt. "Während der Verfolgung gaben mehrere Polizeibeamte Schüsse auf das Fahrzeug ab, um dieses zu stoppen, nachdem Lautsprecherdurchsagen erfolglos geblieben waren", heißt es in einer Mitteilung der Polizei. Auf einem anderen Video sieht man, wie der Bagger vor einem Autohaus in Tauberbischofsheim Autos zerstört. "Als der Mann seine Fahrt vom Autohaus erneut fortsetzen wollte, gaben die Beamten letztendlich auch Schüsse auf ihn ab", so die Polizei.

Auch am Tag danach lässt sich erahnen, was der Mann verursacht hat. Die Polizei hat am Tatort in Grünsfeld einen Sichtschutz errichtet. SWR

An den Tatorten in Grünsfeld und Tauberbischofsheim hat die Polizei inzwischen einen Sichtschutz errichtet. Die Ermittler waren noch bis in die Silvesternacht vor Ort, um die Spuren zu sichern. Weil die Beamten auf den Mann geschossen haben, hat auch das Landeskriminalamt die Ermittlungen aufgenommen.