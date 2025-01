Nach buntem Feuerwerk in der Silvesternacht haben am Neujahrsabend Polarlichter den Himmel erhellt - zumindest über Teilen Baden-Württembergs.

Über manchen Teilen Baden-Württembergs waren am Neujahrsabend farbige Polarlichter am Himmel zu sehen. Die Lichter waren etwa im Rems-Murr-Kreis bei Stuttgart zu beobachten. Der amerikanische Atmosphärendienst NOAA hatte für den Neujahrstag einen geomagnetischen Sturm der zweithöchsten Stufe G4 gemeldet.

Polarlichter leuchteten am Neujahrsabend am Himmel über dem Murrtal bei Großerlach (Rems-Murr-Kreis). dpa Bildfunk picture alliance/dpa/onw-images | Alexander Wolf

Sonneneruptionen verursachen Himmelsphänomen

Die Aurora borealis, so der wissenschaftlichen Name, wird von energiereichen Sonnenwindpartikeln ausgelöst, wenn sie bei Eruptionen auf der Sonnenoberfläche mit hohen Geschwindigkeiten ins Weltall geschleudert werden und dann auf das Erdmagnetfeld treffen. Je stärker die Sonnenstürme, desto mehr Teilchen strömen in Richtung Erde und umso kräftiger werden die Polarlichter. In den vergangenen Monaten hatte es in Deutschland immer wieder Sichtungen von Nordlichtern gegeben.

Das wird laut den SWR-Wetterexperten auch in 2025 so bleiben. Denn aktuell sei die Sonne sehr aktiv. Dadurch seien die Polarlichter auch weiter südlich in Europa - und damit auch in Baden-Württemberg - sichtbar. In den Jahren danach wird die Wahrscheinlichkeit für Polarlichter im Land allerdings wieder abnehmen.