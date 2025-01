An der B39 bei Weinsberg (Kreis Heilbronn) wird der Schemelsbergtunnel ab 2. Januar für fast ein Jahr gesperrt. Hart könnte es für die Stadt bei Staus am Autobahnkreuz werden.

Der Schemelsbergtunnel bei Weinsberg (Kreis Heilbronn) soll 2025 umfangreich instand gesetzt und ausgebaut werden. Dafür muss er vom 2. Januar voraussichtlich bis 11. Dezember vollständig gesperrt bleiben. Der 676 Meter lange Tunnel ist fast 35 Jahre alt und soll nach dem Ausbau den neuesten Sicherheitsstandards entsprechen. Er wird mit Mobilfunk, Videoüberwachung und einer neuen Beleuchtung ausgerüstet.

Unter anderem werden auch der gesamte Fahrbahnbelag, die Kanäle und die Notgehwege erneuert. Seit November 2023 wird bereits am Tunnel gearbeitet. Insgesamt kostet der Ausbau 41,7 Millionen Euro. Spontan befragte Menschen in Weinsberg kritisierten vor allem die Länge der Sperrung. Manche befürchten auch, dass auf den Ausweichstrecken deutlich schneller gefahren wird.

Weinsberger Bürgermeisterin rechnet nicht mit Verkehrschaos

Für die Stadt Weinsberg könnte es hart werden, wenn es auf den Autobahnen ringsum zum Stau kommt. Denn der Tunnel liegt auf einer Strecke, die zur A6 und zur A81 führt und die Stadt vom Durchgangsverkehr entlastet. Am 19. November 2024 hatte es auf der A81 gekracht, gleichzeitig war der Tunnel wegen Wartungsarbeiten gesperrt. In Weinsberg kam es zum Verkehrschaos. Bürgermeisterin Birgit Hannemann blieb damals dennoch optimistisch.

Schemelsbergtunnel: Umleitung führt parallel zur A6 und am Weißenhof vorbei

Eine Umleitung ist eingerichtet: Von Heilbronn aus wird der Verkehr der B39 auf die L1101 in Richtung Erlenbach geleitet. Kurz hinter der Autobahnunterführung geht es dann rechts auf die K2126 am Klinikum am Weissenhof vorbei und dann rechts auf die L1036 in Richtung Weinsberg. Danach erneut rechts wieder auf die B39 in Richtung A81. Von Richtung Obersulm wird der Verkehr in umgekehrter Richtung geführt.