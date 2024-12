Kurz und informativ - das Wichtigste für den Morgen und den Tag. Aktuelle Nachrichten für Baden-Württemberg live in unserem SWR Aktuell Newsticker, heute von Berkan Cakir.

6:45 Uhr Entwarnung nach Amokalarm an Schule In Villingen-Schwenningen wurde am späten Donnerstagnachmittag nach einem Amokalarm die Albert-Schweitzer-Schule von der Polizei durchsucht. Wie eine Polizeisprecherin berichtete, seien die Schulklassen nach und nach aus dem Gebäude begleitet und dann betreut worden. Es hat laut Polizei zu keinem Zeitpunkt eine Gefahr für die anwesenden Personen gegeben. Die Ursache für den Alarm ist noch unklar, die Polizei vermutet einen technischen Defekt. Bereits im September hatte es einen Amokalarm an der Albert-Schweitzer-Schule gegeben. Auch damals ging die Polizei von einem technischen Defekt aus.

6:32 Uhr SPD-Spitzenfrau will höhere Erbschaftssteuer Die parlamentarische Geschäftsführerin der SPD-Bundestagsfraktion, Katja Mast, will die Erbschaftssteuer erhöhen. Ihr gehe es dabei nicht um "Omas Häuschen oder das Häuschen der Eltern, sondern tatsächlich um viele Millionen Euro Erbschaften", sagte sie in der SWR-Sendung "Zur Sache! Baden-Württemberg" am Donnerstag. Mast plant, diese Einnahmen gezielt zu nutzen. Zwar könne man Steuern nicht zweckgebunden einnehmen, "aber man kann natürlich dafür sorgen, dass dann parallel zu den geplanten Einnahmen auch mehr Investition in Bildung stattfindet". Widerspruch kam von der Jungen Union. JU-Landesvorsitzender, Florian Hummel, befürchtet, dass durch eine höhere Erbschaftssteuer die "Betriebsstruktur, die ja so gesund ist für das Land Baden-Württemberg", gefährdet würde. Baden-Württemberg Streit um Steuererhöhung SPD-Spitzenfrau Mast will mit Erbschaftsteuer Bildung finanzieren Die Erbschaftssteuer ist umstritten. Katja Mast aus der Bundestags-Fraktionsspitze will, wie schon 2021 im Wahlkampf versprochen, eine Erhöhung umsetzen. Junge Union und Unternehmer warnen.



6:25 Uhr Das wird heute wichtig Die Erweiterung des Nationalparks Schwarzwald ist heute im Landtag von Baden-Württemberg Thema. Die baden-württembergische Landesregierung plant eine Erweiterung. Die bislang existierenden zwei Teile des Nationalparks sollen verbunden werden. Die bisherige Fläche soll von gut 10.000 Hektar um 1.500 Hektar vergrößert werden. Am Landgericht in Stuttgart wird heute das Urteil gegen einen Mann wegen Körperverletzung mit Todesfolge erwartet. Laut Anklage fügte der Angeklagte dem Nachbarn seiner Lebensgefährtin in Remshalden (Rems-Murr-Kreis) aus Eifersucht so schwere Kopfverletzungen zu, dass dieser wenige Tage später starb.

6:08 Uhr Neue Bahnverbindungen in BW: Ohne Umstiege nach Amsterdam Ab Sonntag gilt bei der Bahn ein neuer Fahrplan. Er bringt unter anderem neue Verbindungen - auch für Fahrgäste in Baden-Württemberg. So können Fahrgäste künftig beispielsweise die Niederlande nun umsteigefrei per ICE erreichen. Der Zug fährt in Ulm ab und erreicht Amsterdam. Zudem soll das Oberrheintal auch besser an Berlin angebunden werden. So ist jede Nacht beispielsweise ein ICE von Freiburg über Offenburg, Baden-Baden, Karlsruhe und Mannheim über Frankfurt nach Berlin geplant. Einige Bahnverbindungen fallen aufgrund sinkender Nachfrage auch weg. Dazu gehört ein früher ICE von Karlsruhe nach Stuttgart. Auch eine ICE-Verbindung am späten Abend von Sonntag bis Donnerstag zwischen Karlsruhe und Stuttgart entfällt.

6:05 Uhr Mercedes hält an E-Auto-Offensive fest - und muss sparen Der Stuttgarter Autobauer Mercedes-Benz hält trotz der schleppenden Nachfrage weiter am eingeschlagenen Kurs in der Elektromobilität fest. "Mercedes hat die Elektro-Offensive beibehalten und nicht verschoben", sagte Konzernchef Ola Källenius der "Süddeutschen Zeitung " am Freitag. Bis 2030 wolle der Autobauer alle Klassen abdecken. Das Unternehmen halte daran fest, obwohl die Zahlen nicht die seien, die es vor fünf Jahren erwartet habe. Mercedes stelle die Abkehr vom Verbrennermotor nicht infrage, sagte der Manager. Zugleich forderte Källenius Kaufanreize für E-Autos, die langfristig angelegt seien. Andernfalls würden die Kunden nur verunsichert. Mit Blick auf die kriselnde Autoindustrie in Deutschland und den harten Sparkurs beim Konkurrenten VW muss Mercedes nach Ansicht von Källenius den Gürtel ebenfalls enger schnallen - auch beim Personal. Betriebsbedingten Kündigungen erteilte Källenius allerdings eine Absage.