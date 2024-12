Kurz und informativ - das Wichtigste für den Morgen und den Tag. Aktuelle Nachrichten für Baden-Württemberg live in unserem SWR Aktuell Newsticker, heute von Natalja Kurz.

7:12 Uhr Die aktuelle Verkehrslage in Baden-Württemberg Auf den Straßen im Land wird es langsam voller. 5 Kilometer Stau gibt es laut Polizei auf der A8 Stuttgart in Richtung Karlsruhe zwischen Pforzheim-Süd und Pforzheim Nord an der Baustelle. Das dauert bis zu 20 Minuten länger. Auf der B10 Wörth in Richtung Karlsruhe stockt es zwischen der A65, Wörther Kreuz und der Rheinbrücke auf 3 Kilometern. Kürzere Lkw-Staus gibt es außerdem an der Grenze zur Schweiz auf der A5 Karlsruhe in Richtung Basel zwischen Dreieck Weil am Rhein und dem Grenzübergang Weil am Rhein/Basel sowie auf der A861 am Dreieck Hochrhein in Richtung Schweiz zwischen Rheinfelden-Mitte und Grenzübergang Rheinfelden. Alle weiteren aktuellen Meldungen für eure Strecke findet ihr jederzeit in der SWR Aktuell App und hier: Service Aktuelle Verkehrsmeldungen Infos zu Staus, Unfällen, Baustellen und Sperrungen auf Autobahnen und Bundesstraßen in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz direkt aus der Verkehrsredaktion des SWR.

6:53 Uhr Urteil wegen Volksverhetzung: Pforzheimer Prediger geht in Berufung Ein Prediger der Pforzheimer "Baptistenkirche Zuverlässiges Wort" (BKZW) hat Berufung gegen ein Urteil wegen Volksverhetzung eingelegt. Das Pforzheimer Amtsgericht hatte den Mann zu einer Geldstrafe von 6.000 Euro verurteilt, weil er in einer Predigt gegen Homosexuelle gehetzt hatte. Der Fall wird jetzt vor dem Landgericht Pforzheim weiter verhandelt. Das Landesamt für Verfassungsschutz führt die BKZW seit Mai 2023 als Beobachtungsobjekt. Sendung am Do. , 12.12.2024 6:30 Uhr, SWR4 BW Studio Karlsruhe

6:44 Uhr Endingen: Sensationeller Fund aus der Eisenzeit In der frühkeltischen Grabanlage werden die bronzenen Beinringe einer Frauenbestattung freigelegt. Die Grabanlage dürfte aus der Zeit zwischen 450 bis 250 vor Christus stammen. dpa Bildfunk picture alliance/dpa/ArchaeoTask | Georg Häußler Archäologen sind in einem Gewerbegebiet in Endingen am Kaiserstuhl (Emmendingen) auf 18 Gräber aus der Eisenzeit gestoßen. Die Verstorbenen wurden dort zwischen 450 bis 250 vor Christus beerdigt. Laut Landesamt für Denkmalpflege handelt es sich um einen frühkeltischen Grabgarten. Einen vergleichbaren Fund habe es in Baden-Württemberg noch nicht gegeben. Sendung am Do. , 12.12.2024 6:30 Uhr, SWR4 BW Studio Südbaden

6:35 Uhr Kretschmann kritisiert Debatte um schnelle Abschiebungen nach Syrien Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) hat die Debatte um schnelle Abschiebungen nach Syrien kritisiert. Man müsse erst mal abwarten, was in Syrien nach dem Sturz des Assad-Regimes geschehe, sagte Kretschmann am Mittwochabend in der ARD-Sendung "maischberger". Jetzt sofort "irgendwelche Maßnahmen" zu ergreifen, finde er nicht in Ordnung, so Kretschmann. Der Regierungschef warnte auch vor Alleingängen Deutschlands. "Das ist jetzt Aufgabe der internationalen Gemeinschaft, mitzuhelfen, dass da Stabilität entsteht. Dann wird man die nächsten Schritte machen." Unabhängig von der aktuellen Debatte um syrische Flüchtlinge sprach sich Kretschmann dafür aus, "irreguläre Migration zu begrenzen" sowie Migration und Asyl deutlicher voneinander zu trennen. Das Recht auf Asyl sei für politisch Verfolgte gemacht. Stuttgart Nach Sturz von Baschar al-Assad Kretschmann lehnt Debatte über Syrien-Flüchtlinge ab: "Nicht sinnvoll" Nach dem Umsturz in Syrien diskutiert die Politik im Land die Zukunft von syrischen Geflüchteten. BW-Ministerpräsident Kretschmann will abwarten, CDU-Chef Hagel stellt Bedingungen. 12:00 Uhr SWR1 Baden-Württemberg SWR1 Baden-Württemberg

6:25 Uhr Das Wetter in Baden-Württemberg: Frostig und grau Am Morgen gibt es leichten Frost, vor allem in höher gelegenen Tälern. Die Temperaturen liegen in weiten Teilen Baden-Württembergs zwischen 0 und 2 Grad. Am Vormittag ist es oft grau. Am Bodensee kann es später etwas Sonnenschein geben, in Nordbaden und im östlichen Württemberg bleibt es dagegen trüb. Die Temperaturen pendeln sich im Laufe des Tages zwischen -1 und 5 Grad ein. Das aktuelle Wetter für euren Ort findet ihr immer in unserer SWR Aktuell-App oder auf unserer Wetter-Seite. Den Wetterbericht aus der SWR Aktuell-Sendung von gestern Abend seht ihr hier: VIDEO Video herunterladen (34,5 MB | MP4)

6:08 Uhr Das wird heute wichtig Im baden-württembergischen Landtag wird weiter über den Doppelhaushalt 2025/2026 beraten. Bis morgen geht es um die Einzelposten der Ministerien. Der Etat umfasst knapp 136 Milliarden Euro. Schwerpunkte sind Bildung und innere Sicherheit. Auf der Ministerpräsidentenkonferenz in Berlin geht es unter anderem um die künftige Finanzierung des öffentlich-rechtlichen Rundfunks. Auf ihrer letzten Sitzung hatten die Länderchefs eine Entscheidung über die Erhöhung des Rundfunkbeitrags - wie von der unabhängigen Kommission zur Ermittlung des Finanzbedarfs der Rundfunkanstalten (KEF) empfohlen - vertagt. Die KEF hatte eine Erhöhung ab 2025 um 58 Cent auf 18,94 Euro im Monat vorgeschlagen. Heute veröffentlichen wir den aktuellen BW-Trend, eine repräsentative Umfrage von Infratest dimap im Auftrag des SWR zur Landespolitik in Baden-Württemberg. Spannend ist auch die sogenannte Sonntagsfrage zur Bundestagswahl. Hierfür wurden Menschen befragt, welche Partei sie wählen würden, wenn am kommenden Sonntag Bundestagswahl wäre. Die Ergebnisse könnt ihr um 12 Uhr bei SWRAktuell.de/bw , in der SWR Aktuell App und unter SWR.de/bwtrend lesen.