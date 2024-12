Kurz und informativ - das Wichtigste für den Morgen und den Tag. Aktuelle Nachrichten für Baden-Württemberg live in unserem SWR Aktuell Newsticker, heute von Matthias Breitinger.

9:38 Uhr Verkehr in BW Schauen wir nochmal kurz auf die Straßen. Auf der A5 von Basel in Richtung Karlsruhe hat sich zwischen Achern und Bühl ein Unfall ereignet, erstmal ist nur die linke Spur befahrbar. Deshalb dort rund 10 Kilometer Stau. Der Verkehr stockt auf der A81 von Singen in Richtung Stuttgart zwischen Ehningen und Böblingen/Sindelfingen wegen einer Baustelle über 4 Kilometer. Auch auf der A8 von Karlsruhe in Richtung Stuttgart kommt es zwischen Pforzheim-West und Pforzheim-Ost über 7 Kilometer zu stockendem Verkehr, rechnet hier mit einer Verzögerung bis zu 10 Minuten.

9:30 Uhr SSV-Ulm-Fans fordern zwei Stadien - Fanmarsch geplant Fanclubs des Fußball-Zweitligisten SSV Ulm fordern die Umwandlung des Donaustadions in eine reine Fußball-Arena. In einem Statement im Internet sprechen sie sich für eine Zwei-Stadien-Lösung aus - für die Leichtathletik solle eine eigene Arena gebaut werden. Der Vorstand des SSV Ulm plädiert dagegen für ein gemeinsames Stadion. Die Fußballfans wollen nun am kommenden Samstagvormittag mit einem Marsch vom Ulmer Rathaus zum Donaustadion für die Zwei-Stadien-Lösung demonstrieren.

9:20 Uhr Hundestaffel setzt GPS ein Wie lässt sich die Suche nach Vermissten mit Hunden verbessern? Ein neues Hilfsmittel: die Ortung mit GPS-Technik. Die Rettungshundestaffel Schwäbisch Hall-Crailsheim setzt als eine der ersten im Land auf GPS-Tracker am Hund. Laut Zugführer Jan Seitter kann so genau gesehen werden, wo der Hund schon gesucht und welche Stellen er ausgelassen hat. Meine Kollegin Iris Völlnagel hat sich die GPS-Nutzung vor Ort angeschaut:

8:56 Uhr Gerichtsstreit um Gehälterkürzung von Hymer-Betriebsräten Durfte der Wohnmobil-Hersteller Hymer mit Sitz in Bad Waldsee (Kreis Ravensburg) das Gehalt von Betriebsräten kürzen? Mit dieser Frage befasst sich heute das Landesarbeitsgericht. Hymer hatte vergangenes Jahr die Gehälter des Betriebsratsvorsitzenden und eines weiteren Betriebsratsmitglieds reduziert und sich dabei auf ein Urteil des Bundesgerichtshofs bezogen. In erster Instanz hatte Hymer vor dem Arbeitsgericht Ravensburg gegen die klagenden Betroffenen verloren. Gegen das Urteil legte das Unternehmen Berufung ein.

8:47 Uhr Stuttgart: 85 Millionen Euro für europäische KI-Fabrik Die EU fördert das Höchstleistungs-Rechenzentrum (HLRS) der Universität Stuttgart mit 85 Millionen Euro. Das Geld soll dazu genutzt werden, die Forschung an Künstlicher Intelligenz (KI) voranzubringen. Mit dem Aufbau einer sogenannten KI-Fabrik arbeite man weiter an der technologischen Unabhängigkeit in Europa, so das Staatsministerium Baden-Württemberg. Demnach sollen in der Einrichtung sowohl wirtschaftliche als auch wissenschaftliche Prozesse mit moderner KI-Technik bearbeitet werden. Für Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) ist die Förderung ein starkes Signal, um Baden-Württemberg als Wissenschaftsstandort zu stärken, heißt es in der Mitteilung. Das HLRS an der Universität Stuttgart ist eine der weltweit größten Einrichtungen für extrem schnelle und komplexe Datenverarbeitung.

8:23 Uhr Landtag berät über Doppelhaushalt 2025/2026 Knapp 136 Milliarden Euro umfasst der Doppelhaushalt 2025/2026, über den der Landtag von Baden-Württemberg ab heute berät. Schließlich soll er noch vor Weihnachten auf den Weg gebracht werden. Investitionen sollen insbesondere in die Bereiche Bildung und Innere Sicherheit fließen: 200 Millionen Euro gehen in frühkindliche Bildung und Sprachförderung im Vorschulalter. Die Polizei bekommt mehr als 600 weitere Stellen und bessere IT-Ausstattung. Die Etatberatungen waren geprägt von Sparzwang: Eine Steuerschätzung hatte kürzlich ergeben, dass in den nächsten zwei Jahren fast zwei Milliarden Euro Steuereinnahmen fehlen werden.

7:54 Uhr Aktuelles aus Deutschland und der Welt Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) will heute die Vertrauensfrage auf den Weg bringen - er reicht bei Bundestagspräsidentin Bärbel Bas (SPD) den Antrag dazu ein. Das ist der erste formale Schritt zu Neuwahlen. Laut Grundgesetz müssen dann mindestens 48 Stunden vergehen, bis im Bundestag abgestimmt wird. Geplant ist das für kommenden Montag. Wenn Scholz keine Mehrheit bekommt, was wahrscheinlich ist, ist eine weitere Hürde für die geplante Neuwahl im Februar genommen. Scholz hält die Diskussion über eine Rückkehr von syrischen Flüchtlingen in ihre Heimat für verfrüht. Zuerst müssten dort sichere Lebensbedingungen herrschen, sagte Scholz in den ARD-"Tagesthemen" . Deutschland und andere Staaten müssten alles dafür tun, dass dort ein demokratisch geführtes Land entstehe. Die USA wollen den Übergangsprozess in Syrien nach dem Sturz des bisherigen Präsidenten Baschar al-Assad unterstützen. Das hat US-Außenminister Antony Blinken erklärt und gleichzeitig Bedingungen genannt, die eine neue Regierung erfüllen muss, um von den USA anerkannt zu werden. Dem Terrorismus müsse abgeschworen, Chemiewaffen zerstört und Rechte von Frauen und Minderheiten geschützt werden, so Blinken. Das Bundeskabinett will heute eine Verlängerung der Mietpreisbremse auf den Weg bringen, bis 2029. Sie gilt aktuell in 13 der 16 Bundesländer. Die Regelung läuft Ende nächsten Jahres aus. Ob die Verlängerung eine Mehrheit im Bundestag bekommt , ist aber offen - die rot-grüne Minderheitsregierung hofft auf Stimmen aus der Union. Bayern München hat seinen dritten Champions-League-Sieg in Folge gefeiert - gegen Schachtar Donezk aus der Ukraine mit 5:1. Es war ein besonderes Spiel: Eigentlich hätten die Bayern in die Ukraine zum Auswärtsspiel gemusst, wegen des Krieges spielt Donezk aber seine Heimspiele auf Schalke. In der Champions League schlug gestern zudem der deutsche Fußball-Meister Bayer Leverkusen Inter Mailand mit 1:0. RB Leipzig musste sich hingegen Aston Villa geschlagen geben - mit 2:3. Damit kann Leipzig die nächste Runde nicht mehr erreichen. Wie vorhin berichtet, spielt in der Champions League heute Abend der VfB Stuttgart gegen Young Boys Bern.

7:40 Uhr Schutz vor Einbrechern - Darauf muss man im Winter achten Insbesondere in den Wintermonaten haben Einbrüche Hochsaison. Die Tage sind kürzer, es wird früher dunkel und in den meisten Wohnungen brennt ab dem späten Nachmittag Licht. Einbrecher sehen also ganz leicht, ob jemand zu Hause ist oder nicht. Zum Schutz vor Einbrüchen rät die Karlsruher Polizei deshalb, eine Zeitschaltuhr für Licht zu installieren. Außerdem sollte man Fenster und Türen besonders absichern. Die Einbruchszahlen sind zwar rückläufig, doch für viele Betroffene ist es ein Einschnitt. Sie leiden anschließend oft unter Angstzuständen oder Schlafstörungen - ein Sicherheitsgefühl kehrt dann nur schwer wieder zurück.

7:17 Uhr Wohnhausbrand in Renningen - drei Verletzte Bei einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in Renningen (Kreis Böblingen) sind drei Menschen leicht verletzt worden, zwei davon erlitten eine Rauchvergiftung. Wie ein Sprecher der Polizei sagte, sprang ein weiterer Bewohner aus einem Fenster im ersten Stock und verletzte sich dabei am Sprunggelenk. Das Feuer sei nachts im Treppenhaus ausgebrochen - warum, sei zunächst nicht klar. Die Polizei schätzte den entstandenen Schaden auf rund 50.000 Euro.

6:59 Uhr Freiburg: Gemeinderat gegen Bewerbung für Fußball-EM der Frauen Die Frauenfußball-EM 2029, um die sich Deutschland derzeit bewirbt, wird selbst bei einem Zuschlag für die Bundesrepublik nicht in Freiburg stattfinden. Der Gemeinderat hat sich gestern Abend mit 31 zu 13 Stimmen gegen eine Bewerbung als Austragungsort entschieden. Die Stadtverwaltung unter Oberbürgermeister Martin Horn (parteilos) hatte an einer Bewerbung Interesse angemeldet. Am Ende überwogen bei vielen Gemeinderäten die Zweifel. Kritisiert wurde etwa, dass die UEFA von den Werbeeinnahmen und Fernsehgeldern der Austragung profitiere, während die Stadt nicht nur leer ausgehe, sondern auch noch für den Großteil der Kosten aufkommen müsse. Statt in ein einmaliges Event zu investieren, forderten mehrere Fraktionen das Geld in Frauensport und die Sport-Infrastruktur zu stecken.

6:48 Uhr Rentner in BW um ihr Geld betrogen - 60.000 Euro Schaden Ein 41 Jahre alter Mann und seine 33-jährige Komplizin sollen mindestens 32 Rentnerinnen und Rentner in Baden-Württemberg um ihr Geld betrogen haben. Laut Staatsanwaltschaft und Polizei haben sie dabei rund 60.000 Euro erbeutet. Die beiden Tatverdächtigen gaben sich demnach als Bankangestellte aus. Am Telefon sollen sie ihre Opfer davon überzeugt haben, dass deren EC-Karten missbraucht wurden und sie deshalb ihr Geld den Betrügern aushändigen müssten. Die beiden sind inzwischen in Untersuchungshaft, eine dritte Verdächtige ist noch unbekannt.

6:37 Uhr Schwerer Unfall im Schwarzwald-Baar-Kreis Im Schwarzwald-Baar-Kreis hat sich gestern am späten Nachmittag ein schwerer Unfall ereignet. Auf der L173 zwischen Vöhrenbach und Unterkirnach prallten zwei Autos frontal zusammen. Drei Menschen wurden schwer verletzt, wie die Feuerwehr Vöhrenbach mitteilte. Sie musste eine Person aus einem Auto befreien. Alle drei Schwerverletzten wurden ins Krankenhaus gebracht. Die Unfallursache ist noch unklar.

6:30 Uhr Wie Tübingen Millionen einsparen will Nicht nur wir Bürgerinnen und Bürger spüren, dass vieles teurer wird und man womöglich an mancher Stelle sparen muss. Das gilt auch für Stadthaushalte - zum Beispiel für den in Tübingen. Weil Kosten für Personal und Sozialleistungen gestiegen sind, fehlen dort knapp 40 Millionen Euro. Gestern hat die Stadtverwaltung konkrete Stellen vorgeschlagen, wo sie Möglichkeiten zum Gegensteuern sieht - etwa höhere Kitagebühren und Kürzungen bei Kultur. Der Gemeinderat muss aber erst noch zustimmen. Oberbürgermeister Boris Palmer (parteilos) äußerte sich dazu gestern Abend im SWR:
Video herunterladen (78,1 MB | MP4)

6:24 Uhr So wird heute das Wetter in Baden-Württemberg Am Morgen ist es mit Werten zwischen -3 und 4 Grad recht kalt - begleitet von Schneegriesel oder Nieselregen. Am Vormittag ist es in weiten Teilen Baden-Württembergs trüb und meist grau. Auch im Laufe des Nachmittags lässt sich die Sonne nur äußerst selten blicken. Vielerorts ist mit Regen zu rechnen, in höheren Lagen mit Schneegriesel. Die Temperaturen steigen auf Werte zwischen - 1 und 6 Grad. Das aktuelle Wetter für euren Ort findet ihr immer in unserer SWR Aktuell-App oder auf unserer Wetter-Seite. Den Wetterbericht aus der SWR Aktuell-Sendung von gestern Abend seht ihr hier:
Video herunterladen (36,8 MB | MP4)

6:19 Uhr Tötung am Frankfurter Hauptbahnhof: Männer aus BW verhaftet Ihr erinnert euch vielleicht noch an den Vorfall im August, als am Frankfurter Hauptbahnhof ein Mann erschossen wurde. Knapp vier Monate später hat die Polizei in Südbaden nun weitere Tatverdächtige festgenommen. Sie sollen dem mutmaßlichen Haupttäter aus Lahr (Ortenaukreis) geholfen haben. Hinter der Tat vermuten Ermittler eine blutige Familienfehde in der Türkei. Bei den Festgenommenen handelt es sich um vier Männer zwischen 21 und 38 Jahren. Drei von ihnen wurden in Lahr (Ortenaukreis), einer in Denzlingen (Kreis Emmendingen) gefasst. Einem 38-Jährigen wird vorgeworfen, den mutmaßlichen Haupttäter begleitet und unterstützt zu haben, zwei andere sollen Informationen zur Identität und zum Aufenthaltsort des Opfers gegeben haben.

6:13 Uhr Das wird heute wichtig Der Landtag von Baden-Württemberg debattiert ab heute drei Tage lang über die Einzelposten der Ministerien im neuen Doppelhaushalt für die Jahre 2025 und 2026. Der Etat umfasst knapp 136 Milliarden Euro. Schwerpunkte im neuen Doppelhaushalt sind die Bereiche Bildung und Innere Sicherheit. Wie geht es beim Autozulieferer Bosch weiter? Die IG Metall und der Gesamtbetriebsrat Bosch Mobility Solutions informieren am Vormittag auf einer Pressekonferenz über die geplanten Stellenstreichungen. Der Ende November angekündigte zusätzliche Personalabbau binnen kurzer Zeit bei Bosch in drei Geschäftsbereichen bedroht laut Gewerkschaft Tausende von Arbeitsplätzen. Im Anschluss hält auch Bosch selbst eine Pressekonferenz ab. Die Lage der Autobranche ist heute auch Thema im baden-württembergischen Landtag. Auf Antrag der CDU-Fraktion diskutiert das Plenum unter dem Titel "Automobilindustrie als Zukunftsmotor für Baden-Württemberg" über Arbeitsplatzsicherung, Innovationsförderung und Wohlstandserhalt.

6:09 Uhr BW-Justiz entlässt 160 Häftlinge vorzeitig Das baden-württembergische Justizministerium hat auch in diesem Jahr Häftlinge vorzeitig aus dem Gefängnis entlassen. Von der sogenannten Weihnachtsamnestie der BW-Justiz profitieren laut Ministerium diesmal mehr als 160 Häftlinge, die die Festtage zu Hause verbringen können statt in der Zelle. Im vergangenen Jahr hatten 218 Häftlinge von der Amnestie profitiert. Die Weihnachtsamnestie gibt es im Land seit 1963. "Betroffene sollen die Möglichkeit haben, noch vor den Feiertagen die ersten Schritte in ein eigenverantwortliches Leben zu organisieren und sich auf die Herausforderungen der Freiheit vorzubereiten", sagte Justizministerin Marion Gentges (CDU). In den Genuss der Weihnachtsamnestie können bestimmte Häftlinge gelangen, die ohnehin um Weihnachten entlassen würden.

6:04 Uhr Lehrer unzufrieden mit neuen Grundschultests Nur wenige Wochen nachdem Viertklässler in Baden-Württemberg erstmals