Im August wurde ein Mann im Frankfurter Hauptbahnhof erschossen. Eine Person wurde kurz darauf festgenommen. Nun gab es weitere Festnahmen in Südbaden.

Knapp vier Monate nachdem ein Mann im Frankfurter Hauptbahnhof erschossen wurde, hat die Polizei in Südbaden weitere Tatverdächtige festgenommen. Sie sollen dem mutmaßlichen Haupttäter aus Lahr (Ortenaukreis) geholfen haben.

Mehrere Festnahmen nach Tötung in Frankfurter Hauptbahnhof

Bei den Festgenommenen handelt es sich um vier Männer zwischen 21 und 38 Jahren. Drei von ihnen wurden in Lahr, einer in Denzlingen (Kreis Emmendingen) gefasst.

Einem 38-jährigen Festgenommenen wird vorgeworfen, den mutmaßlichen Haupttäter begleitet und unterstützt zu haben, zwei andere sollen Informationen zur Identität und zum Aufenthaltsort des Opfers gegeben haben. Außerdem hat die Polizei einen Mann gefasst, der die Tat im Frankfurter Hauptbahnhof laut Staatsanwaltschaft ursprünglich hatte begehen wollen. Alle Verdächtigen seien miteinander und mit dem mutmaßlichen Haupttäter verwandt. Laut der Behörde stehen die Tatbestände mittäterschaftlicher Mord sowie Beihilfe zum Mord im Raum, außerdem die Verabredung zu einem Verbrechen.

Durchsuchungen in 13 Objekten in Südbaden

Im Zusammenhang mit den Festnahmen hatte es am Morgen Durchsuchungen an verschiedenen Orten in Südbaden gegeben. Laut Staatsanwaltschaft wurden sechs Objekte in Lahr durchsucht, außerdem je ein Objekt in Denzlingen, Teningen, Riegel (alle Kreis Emmendingen) und Blumberg (Schwarzwald-Baar-Kreis). In Breisach (Kreis Breisgau-Hochschwarzwald) wurden drei Objekte durchsucht. Rund 400 Einsatzkräfte waren insgesamt beteiligt.

Gegen die jetzt festgenommenen Männer liegen Haftbefehle vor. Laut Mitteilung der Staatsanwaltschaft sollen sie im Laufe des Tages vom Ermittlungsrichter des Amtsgerichts Frankfurt am Main verkündet werden.

Schüsse in Frankfurter Hauptbahnhof: 27-Jähriger stirbt

Ende August hatte mutmaßlich ein 54-jähriger Mann einen 27-Jährigen im Frankfurter Hauptbahnhof mit mehreren Schüssen getötet. Unmittelbar nach der Tat und der Festnahme des mutmaßlichen Schützen gab es Hinweise, dass dieser nicht allein gehandelt hatte. Vermutet wird eine Familienfehde in der Türkei als Grund für die Tat. Die nun festgenommenen Tatverdächtigen sind miteinander und auch mit dem mutmaßlichen Haupttäter verwandt.