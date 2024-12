Ehepaar soll Vater von Schwiegersohn getötet haben: Prozess in Karlsruhe gestartet

Ein Ehepaar steht unter Verdacht, den Vater des Schwiegersohns getötet zu haben. Seine Leiche wurde im Februar in einem Wald in Pfinztal gefunden. In Karlsruhe hat der Prozess begonnen.

Ein Ehepaar muss sich vor dem Landgericht Karlsruhe wegen Mordes verantworten. Im vergangenen Februar soll es einen 63-jährigen Mann in Pfinztal (Landkreis Karlsruhe) getötet haben. Die Tochter des Ehepaares war laut Gericht mit dem Sohn des Getöteten verheiratet. Die beiden trennten sich im November 2023. Daraufhin sei es zu Streitigkeiten zwischen den Angeklagten und dem getöteten Mann gekommen. Der Prozess startete am Mittwoch mit strengen Sicherheitsvorkehrungen.

Ehepaar soll Mann in Pfinztal mit 46 Stichen getötet haben

Aufgrund des Streits soll das Ehepaar laut Anklage den 63-Jährigen am 1. Februar in einem Waldstück in der Nähe von Kleinsteinbach überraschend mit Pfefferspray angegriffen haben. Anschließend habe es den Mann mit einem Klappmesser attackiert und ihn insgesamt mit 46 Stichen und Schnitten getötet.

Ein Spaziergänger entdeckte die Leiche des 63-Jährigen neben einem Fahrzeug im Wald. Das angeklagte Ehepaar floh zunächst, die Polizei fahndete großflächig nach den beiden. Sie wurden schließlich in Straßburg in Frankreich am Flughafen gefasst und nach Deutschland ausgeliefert. Seitdem befinden sich die beiden in Untersuchungshaft.

Prozess startet: Ehepaar droht lebenslange Haft

Am heutigen Prozessauftakt wird die Anklageschrift verlesen und die Angeklagten bekommen die Gelegenheit, sich zu äußern. Die Staatsanwaltschaft wirft dem Ehepaar heimtückischen Mord vor. Das Mordmerkmal der Heimtücke bedeutet, dass die mutmaßlichen Täter die Arg- und Wehrlosigkeit des Opfers bewusst ausgenutzt haben sollen. Den Angeklagten könnte eine lebenslange Freiheitsstrafe drohen.