Nach dem Tod eines 63-Jährigen im Wald in Pfinztal hat die Polizei das Gebiet am Mittwoch mit einem Großaufgebot abgesucht. Der Leiche des Mannes war am Freitag gefunden worden.

Die Polizei hat ein Waldstück in Pfinztal (Landkreis Karlsruhe) am Mittwoch mit mehreren Einsatzkräften und Spürhunden abgesucht. Am Freitag war dort die Leiche eines 63-jährigen Mannes gefunden worden.

Pfinztal: Metalldetektoren und Spürhunde im Wald

Rund 50 Polizisten haben am Mittwoch das Waldstück in der Nähe von Pfinztal-Söllingen Meter für Meter durchkämmt. Dabei wurden Metalldetektoren und Spürhunde eingesetzt. Ausgangspunkt der Suche war der Fundort der Leiche des 63-jährigen Opfers. Der leblose Körper wurde am Freitag an einer Weggabelung in dem Waldstück neben einem dort abgestellten schwarzen SUV gefunden. Die Stelle befindet sich rund zwei Kilometer vom Ortsrand entfernt und ist eher abgelegen.

Wir suchen alles, was irgendwie mit der Tat zu tun haben könnte.

Nach Tötungsdelikt: Sonderkommission "Eiche" wertet Hinweise aus

Wenn nötig, werde man die Suche auch in den kommenden Tagen fortsetzen, so ein Polizeisprecher. Man habe es hier mit einem echten Kapitalverbrechen zu tun, entsprechend groß sei der Aufwand. Die Ermittlungen laufen auf Hochtouren. Seit dem Wochenende arbeitet eine 35-köpfige Sonderkommission an der Aufklärung. Beamte der Kriminalpolizei befragten Bürgerinnen und Bürger in Pfinztal. Sämtliche Informationen auch aus den sozialen Medien würden ausgewertet, so der Sprecher weiter.

Der Tatort im Wald bei Pfinztal-Söllingen SWR

Polizei hat keine Hinweise auf fremdenfeindlichen Hintergrund

Hinweise auf einen ausländerfeindlichen Hintergrund gebe es nicht, betonte der Polizeisprecher weiter. Zuvor war ein Zeugenaufruf einer vermeintlichen Nichte des Opfers in den sozialen Medien aufgetaucht. Dort war eine Verbindung zu fremdenfeindlichen Straftaten hergestellt worden.

Auch zu Gerüchten, nach denen im Zusammenhang mit dem Leichenfund ein bestimmtes Fahrzeug gesucht werde, das am Tatort unterwegs war, wollte sich die Polizei im Rahmen der Suchaktion nicht äußern.

Wir können definitiv sagen, dass es sich nicht um ein Zufallsopfer handelt.

Die Fundstelle der Leiche an einer Weggabelung im Wald SWR

Pfinztal: Keine weiteren Details zum Stand der Ermittlungen

Die Frage, ob es bereits eine heiße Spur gebe, lässt die Polizei weiterhin offen. Ergebnisse der am Samstag durchgeführten Obduktion hätten eindeutig ergeben, dass es sich um ein Gewaltverbrechen mit einem scharfen Gegenstand, wie etwa einem Messer, einer Schere oder einem Schraubenzieher handele.

Ein Spaziergänger hatte den toten Mann am Freitagmorgen in dem Waldstück bei Pfinztal gefunden. Die Polizei bestätigte, dass es sich bei dem Toten um den 63-Jährigen aus dem Raum Stutensee handelt. Er war am Donnerstag als vermisst gemeldet worden.