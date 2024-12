Kurz und informativ - das Wichtigste für den Morgen und den Tag. Aktuelle Nachrichten für Baden-Württemberg live in unserem SWR Aktuell Newsticker, heute von Matthias Breitinger.

9:58 Uhr Mehrheit von euch isst gern Christstollen Ich hatte vorhin gefragt, wie ihr zu Christstollen steht: Esst ihr ihn gern oder lasst ihr lieber die Finger davon? Eine Mehrheit von rund 57 Prozent kann sich eine Adventszeit ohne Christstollen nicht vorstellen. Knapp 30 Prozent mögen ihn nicht. Und immerhin fast ein Zehntel mochte Christstollen früher nicht und isst ihn jetzt gern. Natürlich ist die Umfrage nicht repräsentativ. Wie auch immer: Genießt die Adventszeit, ob mit oder ohne Stollen.

Am Landgericht Stuttgart hat der Prozess gegen einen Jugendlichen aus Ostfildern im Kreis Esslingen begonnen. Er soll mit anderen jungen Menschen islamistische Terroranschläge geplant haben. Dem 16-Jährigen wird vorgeworfen, sich online in Chats gemeinsam mit zwei Mädchen und einem Jungen aus Nordrhein-Westfalen über Terrorpläne ausgetauscht zu haben. Laut Staatsanwaltschaft haben die Jugendlichen islamistisch motivierte Anschläge in Kirchen, Gerichtssälen, Bahnhöfen oder Polizeirevieren geplant. Sie sollen Brandstiftung und Mord erwogen haben. Der Prozess gegen den 16-Jährigen aus Ostfildern wird unter Ausschluss der Öffentlichkeit geführt. Die drei Jugendlichen aus Nordrhein-Westfalen stehen ab Freitag in Düsseldorf vor Gericht.

9:49 Uhr Langer Stau auf A5 bei Karlsruhe nach Unfall Ein Unfall auf der A5 von Basel in Richtung Frankfurt sorgt rund um das Dreieck Karlsruhe aktuell für erhebliche Verkehrsbehinderungen. Zwischen Rastatt-Nord und Karlsruhe-Mitte staut sich der Verkehr über zehn Kilometer, es ist mit einer Verzögerung von bis zu 50 Minuten zu rechnen. Es gibt auch einen Rückstau auf die A8 aus Stuttgart kommend in Richtung Frankfurt. An dem Unfall sollen mehrere Fahrzeuge beteiligt sein.

9:42 Uhr Zuckerrüben: Zikade setzt der Ernte in BW zu Ein kleines Insekt raubt derzeit Landwirtinnen und Landwirten die Nerven: Es gibt deutlich weniger Rüben als in der Vergangenheit - schuld daran ist ein bestimmtes Bakterium, das von der sogenannten Schilf-Glasflügelzikade übertragen wird. Das Bakterium führt teilweise zu über 50 Prozent Ertragseinbußen. Mittlerweile hat fast ganz Baden-Württemberg mit der Zikade zu kämpfen. Und auch über die Landesgrenzen hinaus macht der Schädling inzwischen Probleme. SWR-Reporter Jan Arnecke hat mit einem Landwirt und dem Verband Baden-Württembergischer Zuckerrübenanbauern e.V. über die Situation gesprochen:

Trotz niedriger Temperaturen besetzen mehrere Menschen weiterhin ein Waldstück in Freiburg, um die Rodung von Bäumen zu verhindern. Wie viele Aktivistinnen und Aktivisten sich noch auf dem Gelände befinden, dazu konnte eine Polizeisprecherin am Morgen keine Angaben machen. Der Einsatz der Polizei auf dem Gelände im Nordwesten von Freiburg läuft schon seit Samstag. Wie die Polizei mitteilte, werde den Aktivisten jederzeit Hilfe angeboten, falls jemand von ihnen Unterstützung benötige. Sie seien jedoch frei, jederzeit von den Bäumen herunterzukommen, hieß es. Auf dem Areal soll der neue Stadtteil Dietenbach gebaut werden.

9:21 Uhr Arbeitsmarkt könnte Heimkehr von Syrern verkraften Eine mögliche Heimkehr in Deutschland tätiger syrischer Geflüchteter wäre für den deutschen Arbeitsmarkt verkraftbar, schätzen Fachleute. In Baden-Württemberg sind derzeit rund 24.000 Menschen mit syrischer Staatsangehörigkeit sozialversicherungspflichtig beschäftigt - das sind lediglich 0,5 Prozent der arbeitenden Gesamtbevölkerung im Land, wie aus den Statistiken der BW-Regionaldirektion der Bundesagentur für Arbeit hervorgeht. Die Folgen einer Rückkehr der Geflüchteten in ihr Heimatland sind aber je nach Branche unterschiedlich, wie Stephanie Geißler aus der SWR Wirtschaftsredaktion berichtet:

9:04 Uhr Zöllner üben Kampf gegen Schmuggel radioaktiver Stoffe Zöllnerinnen und Zöllner aus aller Welt kommen zum Karlsruher Institut für Technologie (KIT) - denn dort gibt es am Joint Research Center (JRC) der EU einen besonderen Workshop zum Aufspüren illegal transportierter radioaktiver Stoffe. Die Besonderheit in Karlsruhe: Hier wird auch mit gefährlichen Stoffen wie Uran 235 und Plutonium geübt. Das gebe es nur hier, heißt es aus dem JRC. Mein Kollege Felix Wnuck war bei einem Workshop dabei: Video herunterladen (55 MB | MP4) Sendung am Mo. , 9.12.2024 19:30 Uhr, SWR Aktuell Baden-Württemberg, SWR BW

Nach dem Brand im Kindergarten in Wüstenrot (Kreis Heilbronn) zeichnet sich eine Übergangslösung ab: Die evangelische Kirchengemeinde bietet vorübergehend Räume in ihrem leer stehenden Pfarrhaus an. Geht es nach der Gemeindeverwaltung von Wüstenrot, dann kann der Kindergarten nächste Woche ins Pfarrhaus einziehen. Bürgermeister Timo Wolf (parteilos) ist zuversichtlich, dass es klappt. Es werde noch Mobiliar benötigt, dann könne es losgehen, sagte Wolf dem SWR. Am Freitag waren die Räume im Erdgeschoss des Kindergartens durch das Feuer schwer beschädigt worden.

8:32 Uhr Uneinigkeit am Bodensee: Wie den Felchenbestand ankurbeln? Dem Bodensee sind in diesem Jahr knapp 180 Liter Laich zur Aufzucht der gefährdeten Felchen entnommen worden, so das Landwirtschaftliche Zentrum Baden-Württemberg. Zu wenig, sagen Berufsfischer und -fischerinnen. Beim Laichfischfang werden den Tieren Eier entnommen und danach in Brutanstalten gebracht. Dort sollen geschlüpfte Felchen auf eine bestimmte Größe heranwachsen, um nicht schon früh Fressfeinden zum Opfer zu fallen. Größere Jungtiere brauchen allerdings mehr Platz und die Kapazitäten sind begrenzt. Fischerinnen und Fischer fordern daher, Fischlarven schon früher auszusetzen, um mehr Laich sammeln zu können. Langenargen Quote für Felchenzucht geht immer weiter zurück Laichfischerei am Bodensee bringt schmales Ergebnis Die Berufsfischer vom Bodensee sind enttäuscht über das Ergebnis der Laichfischerei. Laut dem Landwirtschaftlichen Zentrum Baden-Württemberg kamen knapp 180 Liter Laich zusammen.

8:05 Uhr Prozess um versuchte Erpressung der Schumacher-Familie Mit privaten Fotos und Videos soll ein Trio versucht haben, die Familie des Ex-Rennfahrers Michael Schumacher um 15 Millionen Euro zu erpressen. Einer von ihnen soll als Türsteher jahrelang in einer Konstanzer Discothek gearbeitet haben. Heute beginnt in Wuppertal der Prozess. Laut der Anklage drohte der mutmaßliche Haupttäter aus Wuppertal, er werde private Fotos und Videos der Familie im Darknet veröffentlichen, falls die Summe nicht gezahlt würde. Die Aufnahmen hat er demnach von einem Mitangeklagten - einem 53-Jährigen aus Wülfrath bei Düsseldorf - erhalten, der mehrere Jahre Mitarbeiter eines Sicherheitsunternehmens bei der Familie Schumacher war. Dabei soll dieser von sensiblen Bild- und Videodateien Kopien angefertigt und an den Wuppertaler verkauft haben. Der habe dann bei der Familie angerufen und die 15 Millionen gefordert. Ihm wird versuchte Erpressung in einem besonders schweren Fall vorgeworfen. Der Wülfrather sowie der Sohn des Wuppertalers sind wegen Beihilfe angeklagt. Konstanz Ein Angeklagter war Türsteher in Konstanzer Disco Schumacher-Erpresser-Prozess beginnt mit Geständnis Beim Prozessstart zum Erpressungsversuch gegen die Familie von Ex-Formel-1-Weltmeister Michael Schumacher hat einer der Angeklagten gestanden. Er hat auch eine Verbindung nach Konstanz. Sendung am Di. , 10.12.2024 7:00 Uhr, SWR3 Nachrichten

In Creglingen (Main-Tauber-Kreis) hat es gestern Abend in einem Einfamilienhaus gebrannt. Gegen 19 Uhr brach das Feuer in der Garage aus und griff dann auf den Dachstuhl des Hauses über, wie die Polizei mitteilte. Die vierköpfige Familie konnte sich aus dem brennenden Haus retten. Verletzt wurde niemand, der Schaden wird auf rund 200.000 Euro geschätzt. Das Haus könne nicht mehr bewohnt werden, hieß es.

7:29 Uhr Neues aus Deutschland und der Welt Schauen wir, was außerhalb von Baden-Württemberg so passiert. Die Bundesregierung will dafür sorgen, dass die Menschen in Deutschland bei Extremwetter zuverlässiger gewarnt werden. Das steht in einer neuen Strategie, über die das Redaktionsnetzwerk Deutschland berichtet. Demnach soll sie morgen vom Kabinett beschlossen werden. Unter anderem sei geplant, mehr Werbung für die Warn-App NINA zu machen, um so die Nutzerzahlen um 30 Prozent zu steigern. Zurzeit nutzen die App etwa zwölf Millionen Menschen. CDU-Chef und -kanzlerkandidat Friedrich Merz hat sich dafür ausgesprochen, Reichweiten-Begrenzungen deutscher Waffen für die Ukraine zu lockern. In den ARD-"Tagesthemen" sagte Merz , die Ukraine sei zurzeit nicht stark genug, um Russland dazu zu bewegen, den Krieg zu beenden. Das wolle er ändern. Merz sprach sich außerdem dafür aus, Taurus-Marschflugkörper zu liefern. Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) lehnt das ab. Taurus-Lieferungen sind umstritten, weil die Marschflugkörper mehrere hundert Kilometer weit in russisches Gebiet vordringen könnten. Mehr als 75 Nobelpreisträger haben sich dagegen ausgesprochen, dass Robert F. Kennedy Junior neuer US-Gesundheitsminister werden soll . Das berichtet die "New York Times". Der Senat dürfe den Wunschkandidaten des künftigen Präsidenten Donald Trump nicht bestätigen, steht in einem Schreiben der Wissenschaftler, das die Zeitung veröffentlicht hat. Sie sehen in Kennedy eine Gefahr für das Gesundheitswesen der USA: Er vertrete wissenschaftsfeindliche Positionen, sei gegen lebensrettende Impfungen und verbreite Verschwörungserzählungen. Millionen Internetnutzer in Deutschland haben sich in diesem Jahr für sportliche Großevents interessiert. Die Suchmaschine Google hat ihren Jahresrückblick veröffentlicht: Demnach hatte der Begriff "Fußball-EM" den höchsten Anstieg bei den Suchanfragen. Auf Platz 2 landete "Handball-EM" und auf Platz 3 "US-Wahl". Ebenfalls in die Google-Top-Ten schafften es "Olympia", der im Januar 2024 verstorbene Franz Beckenbauer und Stefan Raab, der in diesem Jahr sein Comeback im Fernsehen feierte. Sendung am Di. , 10.12.2024 7:00 Uhr, SWR1 BW Nachrichten

Nochmal schnell auf die Straßen geschaut - genauer gesagt: auf die A5. Dort sind zwischen Bruchsal und Kronau-Ost (Kreis Karlsruhe) die Bauarbeiten nun abgeschlossen. Ab heute seien alle drei Fahrstreifen in beiden Richtungen wieder befahrbar, teilte die Autobahn-Gesellschaft mit. Die im April 2024 begonnenen Bauarbeiten verliefen demnach planmäßig. Zwischen Bruchsal und Kronau-Ost wurden der Asphaltbelag, der Straßenverlauf und die Entwässerung erneuert. Außerdem wurden auf dem Abschnitt Erhaltungsarbeiten an Brücken durchgeführt. Um die Situation für Pendlerinnen und Pendler sowie Lkw-Fahrer zu verbessern, wurde auch ein Parkplatz in Fahrtrichtung Frankfurt saniert. Das Ziel der Arbeiten war laut Autobahn-Gesellschaft, die Verkehrssicherheit auf dem Abschnitt der A5 zu erhöhen.

6:48 Uhr Waldshut: Gemischte Reaktionen auf geplantes Schweizer Atommülllager Die Schweiz plant die Errichtung eines Atommüll-Endlagers in der Gemeinde Stadel (Kanton Zürich) - nur rund drei Kilometer Luftlinie trennen den Standort des Tiefenlagers von der Gemeinde Hohentengen im Kreis Waldshut. Daher gab es in Waldshut gestern Abend eine Informationsveranstaltung, auf der sich rund 300 Menschen informieren wollten. Proteste gegen das Atommüllendlager gab es keine - bei manchen Teilnehmenden jedoch Grund zur Skepsis: Sendung am Di. , 10.12.2024 6:30 Uhr, SWR1 BW Nachrichten

6:31 Uhr Das Wetter in Baden-Württemberg Auch weiterhin lässt sich die Wintersonne nicht blicken - heute bleibt es trüb und grau in BW. An manchen Orten fällt etwas Regen oder Schnee. Im Schwarzwald, auf der Alb und im Allgäu wird es mit Temperaturen zwischen null und minus drei Grad frostig. Hier ist wegen erhöhter Glättegefahr Vorsicht geboten. Morgen halten sich weiterhin viele Wolken. Erst am Donnerstag gibt es Hoffnung auf ein bisschen Sonne. Das aktuelle Wetter für euren Ort findet ihr immer in unserer SWR Aktuell-App oder auf unserer Wetter-Seite. Den Wetterbericht aus der SWR Aktuell-Sendung von gestern Abend seht ihr hier: Video herunterladen (33,7 MB | MP4)

Die Polizei hat vier Jugendliche zwischen 14 und 16 Jahren vorläufig festgenommen, die mehrmals Steine auf die Gleise eines Bahnhofs in Bruchsal (Kreis Karlsruhe) gelegt haben sollen. Wie die Bundespolizei gestern Abend mitteilte, hatte zunächst ein ICE von München nach Karlsruhe am späten Freitagabend die Steine überfahren - ohne, dass Schlimmeres passierte. Anschließend sollen die Täter erneut Steine auf die Gleise gelegt haben. Bei beiden Taten seien sie von zwei Zeugen beobachtet worden, so eine Pressesprecherin. Die Polizei nahm die vier Verdächtigen fest, ehe ein weiterer Zug durch den Bahnhof fuhr. Ein weiterer Verdächtiger flüchtete vorerst unerkannt auf einem E-Scooter. Die Bundespolizei ermittelt wegen des gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr.

Die judenfeindlichen Graffitis am Rathaus und an einer Kirche in Langenau (Alb-Donau-Kreis) sind übermalt - ihr Inhalt hat die Gemeinde aber bestürzt. Bürgermeisterin Daria Henning (parteilos) spricht von einer "neuen Eskalationsstufe" - auch Bürgerinnen und Bürger zeigten sich entsetzt. Konkrete Hinweise auf Tatverdächtige gibt es laut Polizei noch nicht.

6:13 Uhr Das wird heute wichtig In Ravensburg wird heute die Studie "Polizeiliche Gefährdungsanalyse zu Tötungsdelikten in Partnerschaft und Familie" vorgestellt. Die Psychologische Hochschule Berlin, die Deutsche Hochschule der Polizei in Münster und das Polizeipräsidium Ravensburg haben in einer gemeinsamen Projektarbeit wissenschaftlich gesicherte Kriterien herausgearbeitet, um Tatrisiken für sogenannte "Intimizide" - also die Tötung des Intimpartners - schon im Vorfeld besser einschätzen zu können. Bildet Literatur? Um diese Frage dreht sich heute ab 18 Uhr eine Podiumsdiskussion in Marbach am Neckar (Kreis Ludwigsburg) im Deutschen Literaturarchiv. Dabei sind BW-Kultusministerin Theresa Schopper (Grüne), der Schulleiter des Friedrich-Schiller-Gymnasiums in Marbach, Volker Müller, sowie der Professor für deutsche Sprache und Literatur und ihre Didaktik, Hans Lösener, von der Pädagogischen Hochschule Heidelberg. Die Diskussion soll die Kernkompetenzen des Schulfachs Deutsch in den Blick nehmen. Fast zwei Wochen nach dem Leichenfund im Höri-Mordprozess soll heute eine Rechtsmedizinerin über die mögliche Todesursache des 51-jährigen Opfers aussagen. Der Mann soll im Juni 2019 vom damaligen Partner seiner Halbschwester getötet worden sein. Die Staatsanwaltschaft wirft dem 49-Jährigen mutmaßlichen Täter Mord aus Habgier vor. Der Mann aus Kleve in Nordrhein-Westfalen hatte die Ermittler überraschend selbst zur Leiche geführt.

Nach dem Brand in der Therme des Freizeitbads Miramar in Weinheim (Rhein-Neckar-Kreis) wollen Brandermittler der Ursache auf den Grund gehen. Der Betreiber geht bislang von einem technischen Defekt an einem Gerät in einem Wartungsraum der Therme aus. Es gibt laut Polizei keine Hinweise auf Fremdeinwirkung. Der Schaden an der Therme ist laut der Geschäftsführung "leider enorm". Ob das Gebäude der Therme wieder aufgebaut oder abgerissen werden müsse, entscheide sich in den kommenden Tagen. Der Schaden liegt laut Betreiber bei deutlich über zehn Millionen Euro. Verletzt wurde niemand.