Frei zu Weihnachten: Rund 200 Häftlinge in BW aus Gefängnis entlassen

Die Feiertage bei Freunden und Verwandten in Freiheit verbringen statt im Knast: Das macht ein besonderer Straferlass in Baden-Württemberg jedes Jahr zu Weihnachten möglich.

Durch die sogenannte Weihnachtsamnestie in Baden-Württemberg sind etwa 200 Männer und Frauen frühzeitig aus dem Gefängnis entlassen worden. Sie kamen laut dem Justizministerium schon im November frei. Zum Vergleich: Im November saßen in Baden-Württemberg im Durchschnitt etwa 7.000 Gefangene in Haft. Laut Justizministerin Marion Gentges (CDU) soll mit der Amnestie die Wiedereingliederung für die Menschen einfach werden.

Die ehemaligen Häftlinge können Weihnachten dann natürlich auch mit Freunden oder Angehörigen feiern statt hinter Gittern. Allerdings hat die Amnestie eher praktische zeitliche Gründe, heißt es vom Justizministerium. Denn die Menschen sollen nicht ausgerechnet dann entlassen werden, wenn um Weihnachten und zwischen den Jahren viele Beratungsstellen und Ämter, wie die Agentur für Arbeit, schwerer zu erreichen sind.

Durch die vorzeitige Entlassung anlässlich des Weihnachtsfestes soll die Wiedereingliederung in die Gesellschaft erleichtert werden.

Wer kommt an Weihnachten aus Gefängnis frei?

Um zu Weihnachten vorzeitig entlassen zu werden, gelten aber strenge Regeln. Es können nur Menschen freikommen, deren geplanter Entlassungstermin zwischen dem 17. November und dem 6. Januar 2024 liegt, teilt das Justizministerium mit. Es dürfen dann nur Häftlinge sein, die keine langjährige Haftstrafe absitzen und sie dürfen in der Haft nicht negativ aufgefallen sein. Meistens waren die vorzeitig entlassenen Frauen und Männer wegen Diebstahls- oder Drogendelikten, Beleidigung oder weil sie ohne Ticket Bus oder Bahn gefahren sind im Gefängnis. Über die Abschaffung von Haftstrafen wegen Schwarzfahrens wird ohnehin diskutiert. Wer nicht vorzeitig entlassen werden will, muss auch nicht gehen.

In Gefängnissen sollen die Häftlinge nicht nur eine Strafe absitzen, es wird ihnen auch geholfen, sich wieder auf ein Leben nach dem Gefängnis vorzubereiten. Teil der Resozialisierung ist es beispielsweise eine Arbeit zu erlernen, wie ein Beispiel aus der Region Friedrichshafen zeigt:

Weihnachtsamnestie: Häftlinge kommen auch in RP frei

Die meisten anderen Bundesländer haben ebenfalls eine Regel der Weihnachtsamnestie. Rheinland-Pfalz hat in diesem Jahr bereits 77 Häftlinge vor Weihnachten entlassen. Im vergangenen Jahr wurden in Baden-Württemberg wie in diesem Jahr ebenfalls rund 200 Leute frühzeitig entlassen. In ganz Deutschland waren es etwas mehr als 1.000 Häftlinge. Nur Bayern erlaubt keinen Gnadenerlass zum Jahreswechsel.