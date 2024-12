per Mail teilen

Hat der Wohnmobil-Hersteller Hymer in Bad Waldsee das Gehalt von Betriebsräten zu Unrecht gekürzt oder nicht? Mit dieser Frage beschäftigt sich am Mittwoch das Landesarbeitsgericht.

Das Landesarbeitsgericht beschäftigt sich am Mittwoch in zweiter Instanz mit der Kürzung von Betriebsratsgehältern beim Wohnmobil-Hersteller Hymer mit Sitz in Bad Waldsee (Kreis Ravensburg). Es geht um den Betriebsratsvorsitzenden und ein weiteres Betriebsratsmitglied. Hymer hatte deren Gehälter vergangenes Jahr gekürzt und sich dabei auf ein Urteil des Bundesgerichtshofs bezogen.

Hymer hielt Kürzung für rechtmäßig

Gegenüber dem SWR hatte Hymer die Kürzungen damit begründet, dass laut dem Urteil unzulässig hohe Vergütungen für freigestellte Betriebsräte den Straftatbestand der Untreue erfüllen könnten. Deshalb habe man die Vergütung der eigenen Betriebsräte überprüft und anschließend die Gehälter der beiden Betriebsräte angepasst. Die beiden Betroffenen wollten das aber nicht akzeptieren und klagten daraufhin erfolgreich vor dem Arbeitsgericht Ravensburg gegen die Kürzungen.

Landesarbeitsgericht überprüft Ravensburger Urteil

Gegen jenes Urteil wiederum legte Hymer Berufung ein. Der Fall landete beim Landesarbeitsgericht mit Hauptsitz in Stuttgart. Verhandelt wird allerdings beim Arbeitsgericht Ravensburg als Außenstelle des Arbeitsgerichts Ulm. Zudem geht es am Mittwoch auch nur um einen der beiden Betriebsräte. Laut einem Gerichtssprecher ist der andere erkrankt. Sein Fall soll im Februar verhandelt werden.