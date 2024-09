per Mail teilen

Rekord-Umsatz bei der Erwin Hymer Gruppe: Sie erzielte im vergangenen Geschäftsjahr mit Wohnmobilen und Wohnwagen einen Umsatz von rund drei Milliarden Euro.

Es ist der der höchste Umsatz, den die Erwin Hymer Gruppe mit Sitz in Bad Waldsee (Landkreis Ravensburg) jemals gemacht hat: Laut einer Mitteilung erzielte sie im abgelaufenen Geschäftsjahr 2023/24 mit Wohnmobilen und Wohnwagen unterschiedlicher Marken einen Umsatz von rund drei Milliarden Euro.

Gruppe verkaufte rund 55.300 Freizeitfahrzeuge

Es lief anscheinend prächtig für die Gruppe, zu der gut 20 Wohnmobil- und Wohnwagenmarken wie Hymer, Bürstner und Dethleffs gehören. Sie verkauften im vergangenen Geschäftsjahr zusammen rund 55.300 der Freizeitfahrzeuge. Dadurch verbuchte das Unternehmen nicht nur einen Rekordumsatz, sondern war bei Neuzulassungen im ersten Halbjahr 2024 mit einem Marktanteil von rund 23 Prozent auch Marktführer in Europa. Insgesamt zählte die Gruppe 8.900 Beschäftigte.

Geschäftszahlen Beweis für Attraktivität der Marken

"Unsere Zahlen belegen die Attraktivität unserer Marken", so Alexander Leopold, Geschäftsführer der Erwin Hymer Group. In einem herausfordernden Marktumfeld sei es gelungen, die ambitionierten Wachstumsziele zu erreichen und die operative Profitabilität deutlich zu steigern. Das gebe der Gruppe den nötigen Rückenwind für künftige strategische Ziele in den Bereichen Nachhaltigkeit, Innovation und Digitalisierung.

Erwartungen wurden übertroffen

Der Unternehmensgruppe zufolge wurden mit den erreichten Zahlen die Erwartungen der Muttergesellschaft übertroffen. Dabei handelt es sich um den US-Wohnmobil- und Wohnwagenhersteller Thor Industries. Er hatte die Hymer Gruppe 2019 übernommen und verkaufte im Geschäftsjahr 2023/24 weltweit mit rund 22.000 Beschäftigten knapp 190.000 Fahrzeuge. Der Umsatz von Thor Industries belief sich auf gut neun Milliarden Euro, inklusive der drei Milliarden, die die Erwin Hymer Group erwirtschaftete. Zum Gewinn machten der Konzern und die Hymer-Gruppe keine Angaben.