Schwerer Unfall mit drei Schwerverletzten bei Vöhrenbach

Bei einem Unfall zwischen Vöhrenbach und Unterkirnach im Schwarzwald-Baar-Kreis sind drei Menschen schwer verletzt worden. Zwei Autos waren im Schlegeltal frontal zusammengeprallt.

Um 16:40 Uhr wurde die Feuerwehr in Vöhrenbach (Schwarzwald-Baar-Kreis) über den Frontalzusammenstoß alarmiert. Als die Einsatzkräfte eintrafen, saßen noch alle drei Personen in den beiden Fahrzeugen, so ein Sprecher der Feuerwehr Vöhrenbach. Die Feuerwehr musste eine Person aus einem Auto befreien, es bestand allerdings keine Lebensgefahr, hieß es weiter. Alle drei Schwerverletzten wurden ins Krankenhaus gebracht. Die Unfallursache ist noch unklar.

Die Unfallaufnahme durch die Polizei und die Aufräumarbeiten dauerten zum Abend noch an. Die L173 zwischen Vöhrenbach und Unterkirnach bleibt solange gesperrt.