Große Pläne für Heilbronn: Der Bildungscampus soll wachsen, ganze Freizeitareale dafür verlegt werden. Noch sind die Pläne der Stadt und der Dieter-Schwarz-Stiftung nicht fix.

Das Heilbronner Freizeitbad Soleo in der Innenstadt, das benachbarte Eisstadion sowie die Rollsporthalle sollen für eine deutliche Erweiterung des Bildungscampus weichen. Das hat die Stadt dem SWR am Dienstag bestätigt. Als Meilenstein bezeichnet der Heilbronner Oberbürgermeister Harry Mergel (SPD) die Erweiterungspläne, da der Bildungscampus damit in die Innenstadt hineinwächst. Soleo, Eisstadion und Rollsporthalle sollen allerdings erst dann abgerissen werden, wenn die neuen Gebäude für die Einrichtungen gebaut sind. Die Vereine sind laut Stadt bereits informiert.

Gemeinderat befasst sich mit den Plänen

Noch ist allerdings nichts beschlossen, heißt es von der Stadt. Zuerst hatte die Heilbronner Stimme berichtet. Am 19. Dezember befasst sich der Gemeinderat mit dem Vorhaben. Es ist ein städtebaulicher Wettbewerb geplant, wie das Gesamtareal bestmöglich gestaltet werden kann. Anfang 2026 sollen erste Ergebnisse vorliegen. Vor allem das 1971 gebaute Soleo ist in die Jahre gekommen. Auf welchen Flächen die neuen Gebäude einmal entstehen, ist ebenfalls noch völlig offen.

Erweiterung auf dem Areal West läuft bereits

Die Stiftung des Lidl-Gründers Dieter Schwarz erweitert den Bildungscampus in der Heilbronner Innenstadt derzeit schon auf dem Areal West. Der dort angesiedelte Media-Markt wird abgerissen und auf einer anderen Fläche auf dem Gelände neu gebaut. Bis 2029 soll die Erweiterung fertig sein. Rund 160.000 Quadratmeter Fläche sollen dort neu gebaut werden. Das ist mehr als eine Verdoppelung der aktuellen Fläche des Bildungscampus. Das sagte der Geschäftsführer bereits im Oktober dem SWR zum 25-jährigen Bestehen der Stiftung.