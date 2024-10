In der Heilbronner Innenstadt wächst der Bildungscampus weiter kräftig. Bis 2029 sollen auf dem Areal West die neuen Gebäude stehen. Geplant sind dort auch Wohnungen.

Die Stiftung des Lidl-Gründers Dieter Schwarz will den Bildungscampus in der Heilbronner Innenstadt bis 2029 erweitert haben. Rund 160.000 Quadratmeter Fläche sollen dort neu gebaut werden. Das ist mehr als eine Verdoppelung der aktuellen Fläche des Bildungscampus. Das sagte der Geschäftsführer der Dieter Schwarz Stiftung, Reinhold Geilsdörfer, bei einer Pressekonferenz anlässlich des 25-jährigen Bestehens der Stiftung.

Spitzenuniverstität ETH Zürich bezieht Hochhaus

Auf dem künftigen Bildungscampus West steht bereits ein erstes markantes Hochhaus mit zehn Stockwerken, der sogenannte "hip-Turm". Dort läuft momentan der Innenausbau. 2025 soll das Gebäude bezugsfertig sein. Dort soll einmal die renommierte Universität ETH Zürich einziehen, die in Heilbronn eine Außenstelle gründen wird. Vermutlich 2026 könnte es hier erste ETH-Studiengänge geben. Die Schwarz Stiftung fördert 20 Professuren und finanziert die Räume. Auf dem Gelände wird auch ein neuer Media Markt entstehen; das aktuelle Gebäude des Elektronikfachmarkts wird danach abgerissen und ein neues gebaut.

Ziel: 20.000 Studierende auf dem Bildungscampus

Durch die Erweiterung des Bildungscampus bis 2029 soll es künftig dann mehr Platz etwa auch für die Technische Universität München geben, die bereits seit ein paar Jahren eine Außenstelle in Heilbronn hat. Auch weitere Forschungseinrichtungen könnten dort dann angesiedelt werden. Über das millionenschwere Investitionsvolumen für den Bildungscampus West macht die Stiftung wie immer keine Angaben.

Perspektivisch soll durch den Ausbau auch die Zahl der Studierenden in Heilbronn weiter kräftig anwachsen. Momentan gibt es 8.000 Studentinnen und Studenten auf dem Bildungscampus. Diese Zahl soll einmal auf 20.000 ansteigen. Der Bildungscampus West soll auch belebter werden als das bereits bestehende Campusareal. So sind dort auch Wohnungen, Sportangebote und Gastronomie geplant.

Spatensich für Großprojekt IPAI 2025

2025 wird mit dem Innovationspark für Künstliche Intelligenz (IPAI) ein weiteres Großprojekt in Heilbronn starten. Hier sind die Schwarz Stiftung, aber vor allem die Neckarsulmer Schwarz Gruppe (Kreis Heilbronn) mit Lidl und Kaufland finanziell involviert. Einen genauen Termin für den Spatenstich gibt es noch nicht. Aber in nur zwei Jahren sollen dann bereits erste IPAI-Gebäude auf dem Areal im Stadtteil Neckargartach stehen.

Mit dem Innovation Park Artificial Intelligence (IPAI) soll ein Zentrum für künstliche Intelligenz mit internationalem Format entstehen. dpa Bildfunk Picture Alliance

Stiftung hängt an Erträgen der Schwarz Gruppe

Die Dieter Schwarz Stiftung wird in diesem Jahr 25 Jahre. Der Stifter selbst ist im September 85 Jahre alt geworden. Die Stiftung hat unter vielen Projekten etwa auch das markante Science Center experimenta in der Innenstadt gebaut. Dass die Stiftung des Lidl-Gründers Dieter Schwarz so viel tun und anpacken könne, hänge vom Erfolg der Unternehmensgruppe ab, so Geilsdörfer. "Das Geld im Handel wird hart verdient", so der Geschäftsführer. Die Stiftung speist sich direkt aus den Gewinnen der Schwarz Gruppe.

Der Stifter hat zudem seine Unternehmensgruppe testamentarisch auf die Stiftung übertragen, die damit einmal zur Eigentümerin werden wird. Die Schwarz Gruppe machte zuletzt fast 170 Milliarden Euro Umsatz und beschäftigt etwa 575.000 Menschen.