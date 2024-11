Der Stadt Ludwigsburg zufolge, muss der Fasnetsumzug in Neckarweihingen am 23. Februar sehr wahrscheinlich wegen der Bundestagswahl ausfallen. Man habe keine Alternative finden können.

Wegen der voraussichtlich im Februar stattfindenden Bundestags-Neuwahlen soll in Ludwigsburg ein Fasnetsumzug abgesagt werden - es sei denn, es käme zu einer momentan extrem unwahrscheinlichen Änderung des Wahltermins. Betroffen ist der Stadtteil Neckarweihingen. Es wäre damit wohl das erste Aus für eine Faschingsveranstaltung in der Region Stuttgart wegen der Wahlen. In Rheinland-Pfalz gab es aus diesem Grund bereits einige Absagen von Festumzügen in der Karnevalszeit.

Neckarweihingen: Wahllokale liegen an Fasnetsumzug-Strecke

Da die Wahllokale in Neckarweihingen entlang der Strecke des Fasnetsumzugs liegen, befürchtet die Stadt nach eigenen Angaben, dass es zu erheblichen Verkehrsbehindungen kommen würde. Die Wahllokale müssen aber ungestört erreichbar sein, da sonst die Wahlergebnisse anfechtbar wären.

Deshalb seien bereits eine andere Route sowie ein anderes Datum geprüft worden, allerdings konnte mit den beteiligten Vereinen keine passende Lösung gefunden werden. Denn die Vereine müssten frühzeitig planen, wie sie zu unterschiedlichen Umzüge anreisen und eine andere Laufroute würde zu erheblichen Straßensperrungen führen, heißt es von der Ludwigsburger Stadtverwaltung. Sollte die Bundestagswahl tatsächlich am 23. Februar 2025 stattfinden, würde Neckarweihingen sich gezwungen sehen, den Umzug abzusagen.

Rockfasching in Poppenweiler bleibt

Laut der Stadt sei man weiterhin sehr bemüht um Lösungsfindungen für die Fasnet während der Wahlen. Hierfür würde sich auch die Erste Bürgermeisterin von Ludwigsburg, Renate Schmetz, stark machen, die als gebürtige Rheiländerin sehr mit der närrischen Zeit verbunden sei.

Zumindest für die Narren im Ludwigsburger Stadtteil Poppenweiler gibt es aber gute Nachrichten: Der sogenannte Rockfasching soll wie geplant am 22. Februar in einer Halle stattfinden.