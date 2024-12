Waldrapp Landi aus Überlingen ist tot

Der Waldrapp Landi aus der Überlinger Kolonie ist gestorben. Das teilte das Waldrappteam dem SWR mit. Damit leben nur noch zwei von ursprünglich zwölf Jungvögeln.

Landis Tod kam für das Waldrappteam überraschend. Entsprechend geknickt zeigte sich Anne-Gabriela Schmalstieg vom Waldrappteam, sie betreut die Überlinger Kolonie. Die Daten des Senders hätten gezeigt, dass das weibliche Jungtier nicht mehr lebe, wieso ist unklar. Nun sei eine Mitarbeiterin des Waldrappteams in Italien auf der Suche nach dem toten Vogel. Zuletzt hatte der Sender aus der Nähe von Alessandria im Piemont Signale geschickt.

Ohne menschliche Unterstützung geschlüpft

Landi gehörte zu den ersten Waldrappen, die in einer natürlichen Felsnische bei Überlingen ohne Einfluss von Menschen geschlüpft waren. Für das Waldrappteam ein großer Erfolg.

Die erste erfolgreiche Brut in der Felsnische bei Überlingen. Pressestelle Waldrappteam/Anne-Gabriela Schmalstieg

Als Landi zum Jungvogel herangewachsen war, wurde sie gemeinsam mit vier anderen Jungtieren ins Ardèchetal in Frankreich gebracht und freigelassen. Für das Waldrappteam ein neuer Versuch, um zu sehen, wie die Tiere sich nach dem Aussetzen orientieren. Während die vier anderen Vögel eine Gruppe bildeten und in wenigen Tagen bis nach Andalusien flogen, blieb Landi alleine in Südfrankreich zurück. Nach einigen Tagen flog sie Stück für Stück in Richtung Italien. Dort hielt sie sich bis zuletzt auf, verpasste aber immer wieder einen möglichen Anschluss an andere Tiere.

Ehrenpatenschaft für SWR-Landesschau

Benannt war Landi nach der SWR-Landesschau. Seit vielen Jahren berichten der SWR und die Landesschau über das Waldrapp-Wiederansiedlungsprojekt am Bodensee. Dafür erhielt die Landesschau-Redaktion in diesem Jahr eine Ehrenpatenschaft für das Weibchen.

Traurige Bilanz der Brutsaison

Nach dem Tod von Landi leben demnach gesichert nur noch zwei von urspünglich 12 Jungvögeln. Einer ist derzeit im Winterquartier in der Toskana, der andere in Spanien. Ein weiterer Jungvogel wird noch in Andalusien vermisst. Für das Waldrappteam ist das ein Rückschlag. Das Wiederansiedlungsprojekt für den seit Jahrhunderten ausgestorbenen Waldrapp am Bodensee läuft seit 2017.