Waldrapp aus Überlingen auf den Namen Landi getauft

Sie sind knapp vier Monate alt, und nun haben die Jungwaldrappe aus Überlingen ihre Namen bekommen. Ein Vogel wird künftig Landi heißen - nach der SWR-Landesschau.

Das Waldrappteam hat kürzlich bekannt gegeben, dass einer der Jungwaldrappe, die dieses Jahr am Katharinenfelsen bei Überlingen (Bodenseekreis) geschlüpft sind, den Namen Landi erhält. Damit wolle man sich für die Berichterstattung in der Landesschau bedanken, so Anne-Gabriela Schmalstieg vom Waldrappteam. "Das freut uns sehr, dass der SWR so häufig über unser Projekt berichtet."

Namensgebung erst weit nach dem Schlüpfen möglich

Die Waldrappe sind bereits Ende Mai im Katharinenfelsen bei Überlingen geschlüpft. Inzwischen sind sie fast ausgewachsen und haben ihr Nest bereits verlassen. Derzeit verbringen sie ihre Zeit mit der Nahrungsaufnahme auf den Wiesen zwischen Heiligenberg und Frickingen (Bodenseekreis). Dass sie ihre Namen erst jetzt erhalten haben, hat einen Grund: Nach der Geburt werden die Vögel von ihren Eltern großgezogen. Eine eindeutige Identifizierung, welches Geschlecht die Vögel haben, ist erst nach einer DNA-Analyse möglich. Diese erfolgt erst nach der Beringung. Landi ist übrigens ein Weibchen, teilte Anne-Gabriela Schmalstieg mit.

Landi ist ein besonderer Vogel, weil sie zu den ersten Waldrappen in der Überlinger Kolonie gehört, die in der Felswand geschlüpft und groß geworden sind.