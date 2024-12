Wegen der Bundestagswahl am 23. Februar ist der große Fastnachtsumzug in Kehl im Ortenaukreis abgesagt worden. Die Umzugsstrecke hätte verlegt werden müssen. Es ist nicht die erste Absage.

Der große Kehler Fastnachtsumzug findet im kommenden Jahr nicht statt. Grund ist die Bundestagswahl am selben Tag (23. Februrar). Die Umzugsstrecke zu verlegen, wäre ein zu großes finanzielles Risiko gewesen, teilte der Förderverein Kehler Fastnacht (FKF) am Mittwoch mit. Für eine alternative Strecke wären mehr Absperrungen, mehr Ordner und mehr Feuerwehrleute nötig gewesen. "Selbst bei gutem Wetter würde dies zu einem fünfstelligen Minusbetrag führen", schreibt der FKF auf seiner Webseite.

Zugang zu Wahllokalen wäre nicht gewährleistet

Die eigentliche Strecke führt vorbei an zwei Wahllokalen. Hier muss es einen ungehinderten Zugang geben. Bei 10.000 bis 20.000 Umzugs-Zuschauern sei das aber nicht möglich, so die Kehler Narren. Gemeinsam mit der Stadt Kehl habe man verschiedene Möglichkeiten erarbeitet - letztlich ohne Erfolg.

Der Kinderumzug und der Nachtumzug samt Narrendorf am Tag davor könnten aber stattfinden, sagte Stefan Kaiser, der Vorsitzende des Fördervereins Kehler Fastnacht. Der Kehler Umzug findet traditionell am Wochenende vor dem Schmutzigen Donnerstag statt. Beim Umzug in diesem Jahr hatte ein Wagen gebrannt. Es gab acht Verletzte.

Bereits mehrere Umzüge in BW wegen Bundestagswahl abgesagt

Zuvor waren bereits mehrere Fastnachtsumzüge in Baden-Württemberg abgesagt worden, unter anderem in Mahlberg-Orschweier (Ortenaukreis), Müllheim und Merdingen (Kreis Breisgau-Hochschwarzwald) sowie in Ludwigsburg. Andere Umzüge sollen verlegt werden, so etwa in Talheim (Kreis Heilbronn).