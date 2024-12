Schwache erste Hälfte: Heidenheim findet in Istanbul fast nicht statt

Wegen seiner schlechtesten Leistung in diesem Wettbewerb hat der 1. FC Heidenheim in der Conference League die zweite Niederlage kassiert und bei Basaksehir Istanbul verloren.

Der FCH verlor am Donnerstag (12.12.2024) nach einem vor allem in der ersten Halbzweit schwachen Auftritt mit 1:3 (0:2). Zuvor hatte die Mannschaft von Trainer Frank Schmidt von vier Europacup-Spielen drei gewonnen und allein gegen den FC Chelsea verloren.

Honsak trifft in Istanbul für Heidenheim

In Istanbul geriet der Bundesligist durch die Treffer von Deniz Türüc (6. Spielminute) und Miguel Crespo (18.) früh in Rückstand. Mathias Honsak konnte zwischenzeitlich zwar verkürzen (61.), kurz vor der Schlussphase traf Ex-Hertha-Profi Krzysztof Piatek aber zum 3:1-Endstand aus Basaksehir-Sicht.

Wie schon so oft in dieser Saison rotierte FCH-Trainer Schmidt seine Startelf nach einem Bundesliga- und für ein Europacup-Spiel kräftig durch. Die beiden Vielspieler Kevin Müller und Patrick Mainka hatten die Reise in die Türkei gar nicht erst angetreten, im Vergleich zum 2:4 in der Liga beim FC Bayern gab es zudem fünf weitere Wechsel. Einzig Tim Siersleben, Luca Kerber, Lennard Maloney und Paul Wanner begannen erneut. Für Müller stand Vitus Eicher im Tor.

Scienza kommt früh zur ersten Chance

Die Heidenheimer begannen mutig und verzeichneten die erste Offensivaktion der Partie: Nach eineinhalb Minuten gab Leo Scienza den ersten Schuss auf das gegnerische Tor ab, den Basaksehir-Keeper Muhammed Sengezer aber im Nachfassen entschärfte. Wer dachte, die Gäste seien früh drin gewesen im Spielgeschehen, wurde kurz darauf eines Besseren belehrt.

Innerhalb von gerade einmal zwölf Minuten gelang Basaksehir ein Doppelschlag zur schnellen 2:0-Führung: Der erste Treffer durch Türüc resultierte aus einem Wanner-Ballverlust im Mittelfeld und einem Querpass von Piatek (6.) durch den gesamten Heidenheimer Strafraum, beim 2:0 profitierte Crespo von einem Eicher-Abpraller (18.).

Früher Doppelwechsel: Wanner und Breunig nach 30 Minuten raus

Die Gäste von der Ostalb versuchten im Anschluss zwar, sich zu fangen und zu stabilisieren – gerade nach vorne lief in dieser Phase allerdings wenig bis gar nichts zusammen. Schmidt reagierte mit einem Doppelwechsel (!) nach ganz genau 30 Minuten: Wanner und Maximilian Breunig mussten runter, dafür kamen Mathias Honsak und Jan Schöppner in die Partie. Jener Schöppner war es auch, der zehn Minuten später die beste Heidenheimer Chance der ersten Halbzeit verzeichnete: Sein Kopfball landete allerdings an der Latte (40.).

In den ersten Minuten nach dem Seitenwechsel hatte der FCH seine stärkste Phase. Angetrieben von einem feurigen Honsak stand auch die Defensive zunächst etwas besser und die Schmidt-Elf ging griffiger in die Zweikämpfe. Der Lohn: der Anschlusstreffer durch den eingewechselten Honsak, der nach einer Scienza-Ecke von der rechten Seite mit Tempo in den Strafraum zog und in der 61. Minute zum 1:2 traf.

Maloney nach Zusammenprall ausgewechselt

Kurze Zeit später aber mussten die Heidenheimer die nächsten zwei Rückschläge verkraften. Erst musste Maloney musste Maloney – mutmaßlich angeschlagen – ausgewechselt werden, zuvor waren er und Piatek mit den Köpfen zusammengestoßen (61.) Kurz darauf traf Piatek zum 3:1 für Basaksehir (68.) – womit die zweite Conference-Niederlage des Clubs aus Baden-Württemberg besiegelt war.

Der 1. FC Heidenheim spielt am kommenden Sonntag (15.12.2024, 15:30 Uhr) in der Bundesliga gegen den VfB Stuttgart. In der Conferene League steht am 19. Dezember das nächste Heimspiel gegen den FC St. Gallen an.