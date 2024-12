Hoffenheim klettert trotz 0:0 gegen Bukarest in der Tabelle

Die TSG Hoffenheim kommt in der Europa nicht über ein 0:0 gegen FCSB Bukarest hinaus. Durch den Punkt schieben sich die Kraichgauer zunächst auf Platz 24 und wären damit in den Playoffs.

Die Hoffenheimer hatten sich am Donnerstag (12.12.2024) gegen den Tabellenführer der rumänischen Liga viel vorgenommen und kamen bereits in der zweiten Spielminute zu ihrer ersten Chance. Jacob Bruun Larsen vergab aus 13 Metern, nach einem sehenswerten Vertikalpass von Anton Stach beim Versuch, Bukarests Keeper Ștefan Târnovanu zu überlupfen. Die Kraichgauer kamen durch hohes Anlaufen und schnelles Direktspiel im Mittelfeld zu mehreren Abschlüssen in der Anfangsphase.

Die Gäste versuchten daraufhin ebenfalls, höher zu pressen und kamen in der zehnten Spielminute zu ihrer ersten Tormöglichkeit: Der Schuss von Vlad Chiricheş aus ungefähr 18 Metern ging allerdings deutlich am Tor von Oliver Baumann vorbei.

Hoffenheim kontrolliert die Partie, hat aber kaum Chancen

Die Hoffenheimer kontrollierten im weiteren Verlauf des ersten Durchgangs immer mehr die Partie. Die Gäste aus Bukarest ließen sich tiefer in die eigene Hälfte zurückfallen, auch in dem Wissen, bereits zehn Punkte auf dem Konto zu haben. Sowohl Andrej Kramaric - der bereits sein 20. Pflichtspiel in dieser Saison absolvierte und dessen Vertrag sich damit automatisch um ein Jahr verlängerte - als auch Tom Bischof hatten in dieser Phase viele Spielanteile im Team der Gastgeber, größere Chancen blieben allerdings aus.

Baumann rettet gegen Şut - Bruun Larsen verpasst Halbzeitführung

Auch die Gäste, die auf ihren gesperrten Toptorschützen Daniel Birligea verzichten mussten, gelangten kaum vors Hoffenheimer Tor - bis zur 36. Spielminute. Nach einem Pass von Darius Olaru fehlte die Zuordnung in der TSG-Defensive. Adrian Şut tauchte völlig frei vor Baumann auf. Sein zentraler Schuss landete am Knie des Hoffenheimer Keepers und traf ihn anschließend im Gesicht. Nach kurzer Behandlung ging es für ihn aber weiter. Bruun Larsen verpasste nach einer präzisen Flanke kurz vor dem Halbzeitpfiff die Führung für die Hausherren. So ging es mit 0:0 in die Kabine.

Neuer Stürmer: Moerstedt für Hložek

Zum zweiten Durchgang brachte TSG-Trainer Christian llzer Max Moerstedt für den zumeist blass gebliebenen Adam Hložek und erhoffte sich dadurch wohl mehr Aktivität in der Sturmspitze. Das Spiel veränderte sich dadurch kaum. Bukarest stand weiter tief und die Hoffenheimer versuchten, den Abwehrriegel zu knacken. Ein Schuss von Anton Stach aus etwas mehr als 20 Metern war der einzige Abschluss zu Beginn des zweiten Durchgangs (55.).

Nach einem Hoffenheimer Doppelwechsel (Geiger für Bischof und Akpoguma für Chaves) war es wieder Stach, der im Strafraum an den Ball kam. Sein Schuss vom Elfmeterpunkt, der eigentlich die Führung hätte sein müssen, ging allerdings übers Tor (67.). Zwei Minuten später verpasste Moerstedt nach einer Flanke von Pavel Kadeřábek ebenfalls die Führung. Seinen Kopfball rettete Târnovanu mit einer sehenswerten Parade.

Hoffenheim erhöht den Druck, macht aber kein Tor

Die Hoffenheimer waren nun deutlich überlegen und hätten die Führung verdient gehabt. Von den Gästen kam in dieser Phase der Partie gar nichts mehr. TSG-Coach Ilzer brachte gut 15 Minuten vor Ende der Partie mit Haris Tabakovic (für Bruun Larsen) einen klassischen Stürmer (72.) und wenig später mit Alexander Prass (für Dennis Geiger) einen ausgewiesenen Flanken-Experten (80.). Der Druck auf die Bukarester Abwehr erhöhte sich zunehmend, aber ohne zählbaren Erfolg.

Kurz vor Ende der Partie dann fast die kalte Dusche für die Hoffenheimer. Der eingewechselte Alhassan kam nach einer bereits abgewehrten Freistoßflanke noch einmal an den Ball. Seinen gefährlicher Aufsetzer parierte Baumann. Trotz hohem Laufeinsatz und deutlich mehr Spielanteilen aus Hoffenheimer Sicht blieb es am Ende beim 0:0.