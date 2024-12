Neckarsulmer IT-Dienstleister Bechtle zieht wieder Millionenauftrag an Land

per Mail teilen

Der IT-Dienstleister Bechtle aus Neckarsulm hat den nächsten Großauftrag von der Bundesregierung erhalten. Für 235 Millionen Euro soll er Cloud-Dienste für die Verwaltung liefern.

Die Bundesregierung hat einen weiteren Millionenauftrag in den Kreis Heilbronn vergeben: Sogenannte Cloud-Services - also Computerdienste, die über das öffentliche Internet angeboten werden - werden künftig vom IT-Dienstleister Bechtle aus Neckarsulm gemeinsam mit Amazon Web Services an die Verwaltung der Bundesregierung geliefert. Der finanzielle Rahmen beträgt rund 235 Millionen Euro.

Zweiter Millionenauftrag für IT-Dienstleister Bechtle: Apple-Geräte für den Bund

Vier Jahre lang läuft der Vertrag. Das geht aus einer Mitteilung von Bechtle hervor. In der Zeit sollen die Cloud-Services bereitgestellt werden, die den spezifischen Anforderungen der Bundesbehörden in Deutschland gerecht werden, heißt es. Dabei sollen die Dienstleistungen die Grundlage für die digitale Transformation der Behörden liefern. Außerdem garantieren sie laut Bechtle höchste Sicherheitsstandards sowie Effizienz.

Erst im Sommer dieses Jahres gab das Neckarsulmer Unternehmen bekannt, dass es in den kommenden Jahren rund 300.000 Apple-Geräte an Bundesbehörden liefert. Der Auftrag hat demnach ein Volumen von bis zu 770 Millionen Euro.