Beim Autozulieferer Bosch finden heute und morgen Protestaktionen gegen den geplanten Stellenabbau statt. Auch in Abstatt und Leonberg hat die IG Metall aufgerufen, mitzumachen.

Beim Autozulieferer Bosch sollen in den kommenden Jahren bis zu 5.550 Stellen wegfallen – etwa 3.800 allein in Deutschland. Rund 10.000 Mitarbeitende müssen in Kurzarbeit. Etliche Bosch-Standorte sind von den Sparplänen betroffen; auch in Baden-Württemberg. Deshalb hat die Gewerkschaft IG Metall die Beschäftigten unter anderem in Abstatt (Kreis Heilbronn) und in Leonberg (Kreis Böblingen) zu Protesten aufgerufen.

Bis zu 1.500 Teilnehmende bei Bosch-Protest in Abstatt erwartet

In Abstatt sollen die Bosch-Beschäftigten am Donnerstagvormittag an einer Kundgebung teilnehmen. Sie wollen die Geschäftsführung auffordern, sie in die Pläne des Unternehmens einzubeziehen. Die Beschäftigten wollen mitreden dürfen, wie die Transformation der Autoindustrie gelingen kann – statt vor vollendete Tatsachen gestellt zu werden. Die IG Metall erwartet bis zu 1.500 Teilnehmende. Der Betriebssratsvorsitzende Helmut Meyer sagte dem SWR, die Menschen kämpfen für ihre Zukunft.

Und sie kämpfen für unsere Standorte insgesamt und natürlich für die Zukunft von Abstatt.

Erst am Montag hatte die IG Metall und der Betriebsrat von Bosch bei einer Pressekonferenz in Neckarsulm (Kreis Heilbronn) erneut ein Zukunftskonzept für den Konzern gefordert. Der geplante Stellenabbau sei kopflos und würde den Beschäftigten der Bosch-Standorte keine Perspektive bieten, hieß es.

Bosch in Leonberg: Mit SOS-Schildern in die "aktive Mittagspause"

Gegen Mittag ruft die Gewerkschaft außerdem bei Bosch in Leonberg Mitarbeitende zu einer sogenannten "aktiven Mittagspause" auf. Sie sollen einen Hilferuf an Arbeitgeber und Politik senden: Mit SOS-Schildern und einer Kundgebung. Im Anschluss sollen die Schilder von innen an die Bürofenster geklebt werden, um ein Zeichen nach außen zu setzen.

Auch Bosch-Standorte in Schwieberdingen (Kreis Ludwigsburg), Renningen (Kreis Böblingen), Schwäbisch Gmünd (Ostalbkreis) sowie Hildesheim in Niedersachsen sind von den Sparplänen betroffen.