Im Landkreis Esslingen hat die Polizei einen 62-Jährigen tot in seiner Wohnung aufgefunden. Sie geht von einem Verbrechen aus, eine Ermittlungsgruppe soll die Tat aufklären.

Die Polizei hat am Mittwoch einen 62-jährigen Mann tot in seiner Wohnung in Kirchheim unter Teck (Landkreis Esslingen) aufgefunden. Die Verwandten des Mannes hatten sich Sorgen gemacht, weil sie ihn nicht mehr erreicht hatten, teilte die Polizei mit.

SWR-Reporterin Vanessa Sieck zum aktuellen Ermittlungsstand:

Polizei und Staatsanwaltschaft gehen von Verbrechen aus

Beamte haben daraufhin am Mittwoch die Leiche des 62-Jährigen in dessen Wohnung in Krichheim unter Teck aufgefunden. Die Staatsanwaltschaft und Kriminalpolizei gehen davon aus, dass der Mann umgebracht wurde. Eine 42-köpfige Ermittlungsgruppe wurde einberufen und soll nun die Hintergründe der Tat aufklären. Weitere Informationen konnte die Polizei auf SWR-Anfrage noch nicht mitteilen.