Kurz und informativ - das Wichtigste für den Morgen und den Tag. Aktuelle Nachrichten für Baden-Württemberg live in unserem SWR Aktuell Newsticker, heute von Julia Kunert.

9:20 Uhr Heilbronner Veranstalter We-Flytour insolvent: Alle Reisen bis Silvester abgesagt Urlauber und Urlauberinnen, die ihren Weihnachtsurlaub beim Heilbronner Reiseveranstalter We-Flytour gebucht haben, könnte wohl eine ärgerliche Bescherung erwarten. Der insolvente Anbieter muss nun doch alle Reisen bis einschließlich Silvester streichen. Ursprünglich waren nur alle Urlaube bis zum 10. Dezember abgesagt worden - und die Hoffnungen für einen Weihnachtsurlaub noch groß. Was das für die Reisepläne zum Ende des Jahres bedeutet, lest ihr im Artikel: Heilbronn Insolventer Reiseveranstalter weitet Absagen aus We-Flytour aus Heilbronn streicht alle Reisen bis Silvester Der insolvente Reiseveranstalter We-Flytour aus Heilbronn hat alle Reisen bis einschließlich Silvester abgesagt. Bislang waren nur die Urlaube bis zum 10. Dezember gecancelt. 6:00 Uhr SWR4 BW am Morgen SWR4 Baden-Württemberg Sendung am Fr. , 6.12.2024 6:00 Uhr, SWR4 BW Studio Heilbronn

9:12 Uhr Darum feiern wir heute den Nikolaustag Wie angekündigt schulde ich euch noch eine Erklärung zum heutigen Nikolaustag. Zurück geht der Brauch rund um den heiligen Nikolaus auf den Bischof von Myra, der im vierten Jahrhundert nach Christus im heutigen Demre in der Türkei nahe Antalya lebte. Zahlreiche Legenden ranken sich um den Bischof: So soll er oft unschuldig Verurteilte gerettet und eine Hungersnot abgewendet haben. Außerdem gilt er als Schutzpatron der Seefahrer, der Bedürftigen und Waisenkinder. Warum wir heutzutage am Vorabend des 6. Dezembers unsere Schuhe putzen und auf Gaben des Nikolaus warten, geht auf eine weitere Erzählung zurück. Demnach konnte ein armer Mann seine Töchter nicht standesgemäß verheiraten, weil ihm das Geld für eine Mitgift fehlte. Deswegen sah sich der Vater dazu gezwungen, die drei Jungfrauen zu Prostituierten zu machen. Nikolaus erfuhr von der Notlage der Familie und warf in drei Nächten hintereinander jeweils einen Goldklumpen durch das Fenster des Hauses. Das Gold landete immer in den Stiefeln der Töchter. Heute landet bei den meisten wohl kein Gold mehr im Schuh - über Süßigkeiten und andere kleine Geschenke freuen sich aber sicher die meisten auch.

8:51 Uhr Fußgänger tödlich erfasst: Freiburger Gericht verurteilt jungen Radfahrer Ein stockdunkler Weg, kein Licht am Rad und zu schnell unterwegs: Im Juni 2023 ist ein Fahrradfahrer nachts in Kirchzarten (Kreis Breisgau-Hochschwarzwald) gegen einen Fußgänger gefahren. Der 56 Jahre alte Passant starb später an seinen Verletzungen. Laut Gutachten war der Radfahrer ohne Licht und zu schnell unterwegs gewesen. Der 23-Jährige wurde nun wegen fahrlässiger Tötung zu einer Freiheitsstrafe von einem Jahr und neun Monaten auf Bewährung verurteilt. Das Gericht bezeichnete den Fall als tragisch. Sendung am Do. , 5.12.2024 15:30 Uhr, SWR4 BW Studio Südbaden

8:35 Uhr Rassismus-Diskussion um "Lumumba"-Getränk auf Weihnachtsmärkten Sollte eine heiße Schokolade mit Schuss auf Weihnachtsmärkten noch "Lumumba" genannt werden? Über diese Frage wird gerade viel diskutiert. In Frankfurt am Main wird Standbetreibenden seit kurzem von der Frankfurter Tourismus und Congress GmbH dringend empfohlen, künftig einen neutraleren Namen wie "Heiße Schokolade mit Rum" zu verwenden. Aber nicht nur in Hessen, auch in Baden-Württemberg wird darüber diskutiert, ob der Name noch zeitgemäß ist. Denn der bisherige Name des Getränks geht auf den kongolesischen Politiker Patrice Lumumba zurück. Er wurde wegen seines Freiheitskampfes entführt, gefoltert und am Ende erschossen. Auf vielen Weihnachtsmärkten wird ein Kakao mit "Schuss" deshalb noch nach ihm benannt. Baden-Württemberg Verbindung zu politischer Ermordung und Kolonialzeit "Lumumba"-Getränk: Rassismus-Diskussion erreicht Weihnachtsmärkte in BW Nach Frankfurt reagieren Weihnachtsmärkte in BW auf die Kritik an der Bezeichnung für Kakao mit Schuss. Auch Comedian Cossu und eine Geschichtsinitiative sehen Handlungsbedarf. 16:00 Uhr SWR1 Baden-Württemberg SWR1 Baden-Württemberg Sendung am Do. , 5.12.2024 16:00 Uhr, SWR1 Baden-Württemberg, SWR1 Baden-Württemberg

7:42 Uhr 90-Jährige wird von Auto erfasst und stirbt Eine 90 Jahre alte Fußgängerin ist in Deizisau (Kreis Esslingen) gestorben, nachdem sie von einem Auto erfasst worden ist. Die Frau wollte eine Straße überqueren, wie ein Polizeisprecher sagte. Der Autofahrer habe sie wegen ihrer dunklen Kleidung übersehen. Rettungskräfte brachten die Frau nach Angaben des Polizeisprechers in ein Krankenhaus, wo sie starb. Der 55 Jahre alte Autofahrer blieb unverletzt. Sendung am Fr. , 6.12.2024 7:30 Uhr, SWR1 BW Nachrichten

7:32 Uhr Bürgermeister und Bürgermeisterinnen fordern Unterstützung vom Land In Lauffen am Neckar (Kreis Heilbronn) treffen sich am Vormittag die Bürgermeister und Bürgermeisterinnen aus dem Land. Ein nettes vorweihnachtliches Treffen soll das Ganze aber wohl nicht werden. Der Bürgermeisterverbands fordert Unterstützung von Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne), der auch beim Treffen vor Ort sein wird. So beklagt unter anderem der Präsident des Bürgermeistersverbands und Rathauschef in Ditzingen, Michael Makurath, fehlende Fachkräfte in den Kommunen, eine überbordende Bürokratie und fordert finanzielle Unterstützung vom Land. Wo es sonst noch hakt, lest ihr im Artikel von meiner Kollegin Ulrike Schirmer: Lauffen Treffen in Lauffen mit Ministerpräsident Kretschmann Klagelied statt Weihnachtsmelodie: Bürgermeister fordern Hilfe vom Land In Lauffen bei Heilbronn kommen am Freitag die Bürgermeister aus ganz BW zusammen. Auch Ministerpräsident Kretschmann wird erwartet. Von ihm fordern sie in der Krise schnell Hilfe. 6:00 Uhr SWR4 BW am Morgen SWR4 Baden-Württemberg Sendung am Fr. , 6.12.2024 6:30 Uhr, SWR4 BW Studio Heilbronn

7:02 Uhr Bosch-Tochter Etas will 400 Stellen streichen An vielen Bosch-Standorten haben Mitarbeitende gestern gegen die geplanten Stellenstreichungen protestiert. Am Abend wurden weiterer Abbaupläne bekannt: Die auf Fahrzeugsoftware spezialisierte Bosch-Tochter Etas will weltweit bis zu 400 Stellen streichen. Der Stellenabbau soll so sozialverträglich wie möglich gestaltet werden, teilte eine Unternehmens-Sprecherin mit. Es gelte eine Vereinbarung, die betriebsbedingte Kündigungen bis Ende 2027 ausschließt. Als Grund für den Stellenabbau nannte die Sprecherin die Krise in der Autobranche. Wie viele der rund 1.650 Stellen in Deutschland von dem Abbau betroffen sind, ist noch nicht bekannt. Etas hat in Baden-Württemberg Standorte in Stuttgart-Feuerbach und in Abstatt (Kreis Heilbronn). Deutschlandweit gibt es weitere Niederlassungen in Hildesheim, Bochum, Berlin und München. Abstatt BW-weite Kundgebungen gegen geplanten Stellenabbau Proteste beim Autozulieferer Bosch: Hunderte Beschäftigte nehmen an Kundgebung in Abstatt teil Beim Autozulieferer Bosch sind am Donnerstag und Freitag Protestaktionen gegen den geplanten Stellenabbau. Auch in Abstatt und Leonberg hat die IG Metall aufgerufen, mitzumachen. 6:00 Uhr SWR4 BW am Morgen SWR4 Baden-Württemberg Sendung am Fr. , 6.12.2024 6:30 Uhr, SWR4 BW Studio Stuttgart

6:50 Uhr Rechtsstreit mit Eltern: VBE fordert Beratungs-Hotline für Lehrer und Lehrerinnen Der Verband Bildung und Erziehung in Baden-Württemberg fordert eine Hotline, bei der sich Lehrerinnen und Lehrer juristisch beraten lassen können. Hintergrund seien Auseinandersetzungen mit Eltern, die immer häufiger Rechtsanwälte einsetzten oder damit drohten. Lehrer und Lehrerinnen würden in solchen Fällen zunächst allein gelassen, so der stellvertretende Landesvorsitzende des VBE, Dirk Lederle. Streitpunkte seien vor allem Erziehungs- oder Ordnungsmaßnahmen. Laut dem VBE ist der Anteil der Eltern zwar gering, diese Fälle würden aber viel Zeit in Anspruch nehmen. Das baden-württembergische Kultusministerium lehnt eine extra Hotline ab. Ansprechpartner in rechtlich-schwierigen Situationen seien die Schulämter oder die Regierungspräsidien, so die Begründung. Sendung am Fr. , 6.12.2024 6:00 Uhr, SWR1 BW Nachrichten

6:40 Uhr "Horror-Familie" aus Weingarten zu Bewährungs- und Geldstrafen verurteilt Sie sollen ihre Nachbarn jahrelang ausgespäht und belästigt haben: So lauten die Vorwürfe an eine vierköpfige Familie aus Weingarten (Kreis Ravensburg). Die beiden Eltern der sogenannten "Horror-Familie" wurden zu je neun Monaten Haft auf Bewährung sowie zu jeweils 100 Sozialstunden verurteilt, die beiden Töchter zu Geldstrafen in Höhe von 800 und 900 Euro. Nach Angaben der Staatsanwaltschaft hatte die Familie mehr als 150 Videos von ihren Nachbarn gemacht und Telefonate ohne Zustimmung der Beteiligten mitgeschnitten. Die Familie hingegen sah sich bis zuletzt als Opfer. Nicht sie, sondern die Nachbarn gehörten auf die Anklagebank, sagte die Familie. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig. Weingarten Prozess am Amtsgericht Ravensburg "Horror-Familie" aus Weingarten zu Bewährungs- und Geldstrafen verurteilt Eine vierköpfige Familie aus Weingarten ist vom Amtsgericht Ravensburg zu Geldstrafen und Haftstrafen auf Bewährung verurteilt worden. Das Gericht sah es als erwiesen an, dass sie ihren Nachbarn nachgestellt hat. Sendung am Do. , 5.12.2024 18:30 Uhr, SWR1 BW Nachrichten

6:28 Uhr Das Wetter in Baden-Württemberg Unter Tiefdruckeinfluss wird es in der Nacht und am Freitag in Baden-Württemberg windig mit viel Regen. Auf der Ostalb und im Allgäu können anfangs noch ein paar Schneeflocken dabei sein. Bei Temperaturen bis maximal zehn Grad kommt am Freitagnachmittag im Südwesten des Landes immer wieder die Sonne durch. Das aktuelle Wetter für euren Ort findet ihr immer in unserer SWR Aktuell-App oder auf unserer Wetter-Seite. Den Wetterbericht aus der SWR Aktuell-Sendung von gestern Abend seht ihr hier: Video herunterladen (40,2 MB | MP4)

6:05 Uhr Millionenschaden bei Brand in Oberndorf - Mann verletzt In Oberndorf am Neckar (Kreis Rottweil) ist gestern Abend ein Feuer in einem Wohnhaus ausgebrochen. Ein Bewohner wurde laut Polizei leicht verletzt, das Haus ist nicht mehr bewohnbar. Rund 90 Einsatzkräfte waren vor Ort. Ein Überspringen der Flammen auf das Nachbarhaus konnte laut Polizei nicht verhindert werden, auch das Gebäude wurde beschädigt. Die Polizei schätzt den Schaden auf rund eine Million Euro. Wegen der Löscharbeiten wurde die Stromversorgung im Bereich Oberndorf-Boll kurzfristig abgeschaltet. Anwohnerinnen und Anwohner wurden gebeten, Türen und Fenster geschlossen zu halten. Was das Feuer auslöste, ist noch unklar. In Oberndorf am Neckar (Kreis Rottweil) ist am Donnerstagabend ein Feuer in einem Wohnhaus ausgebrochen. Sven Haberer, Kreispressesprecher Feuerwehrverband Rottweil Sendung am Fr. , 6.12.2024 6:30 Uhr, SWR4 BW Studio Tübingen - Nachrichten

6:02 Uhr Das wird heute wichtig in Baden-Württemberg Wie geht es beim Ausbau des digitalen Bahnknotens in Stuttgart weiter? Das dürfte heute Thema beim Lenkungskreis zu Stuttgart 21 sein. Die Partner des Bau-Projekts tagen und beraten über den Fortschritt von Stuttgart 21. Im Anschluss an die Sitzung gibt es eine Pressekonferenz unter anderem mit Verkehrsminister Winfried Hermann (Grüne) und Oberbürgermeister Frank Nopper (CDU). Ein 38-jähriger Mann soll seinen 42-jährigen Bekannten aus Habgier getötet haben. Anfang Mai soll er mit einem 17 Kilogramm schweren Salzstein auf den Kopf seines Opfers eingeschlagen haben, um 300 Euro Bargeld zu stehlen. Der 42-Jährige starb eine Woche später im Krankenhaus an seinen Verletzungen. Beim Mordprozess am Konstanzer Landgericht werden heute die Plädoyers und das Urteil gegen den Angeklagten erwartet.