9:16 Uhr Polizeieinsatz in Heilbronn: Landgericht geräumt Am Landgericht Heilbronn läuft aktuell ein Großeinsatz der Polizei. Das Gebäude wurde vorsorglich geräumt, wie die Polizei auf X berichtete. Es habe zuvor eine "verdächtige Wahrnehmung" gegeben, Details dazu blieben auch auf Nachfrage zunächst offen. Bestätigt wurde lediglich, dass ein Spürhund für Sprengstoffe an Ort und Stelle eingesetzt wird. Unklar blieb auch, ob Menschen zu Schaden kamen.

9:04 Uhr Wenn die Wohnungssuche zur Qual wird - Wohnungsnot in BW Der Traum vom Eigenheim - in Baden-Württemberg wird das immer schwieriger. Aber auch bei Wohnungssuche im Land sind starke Nerven und das nötige Kleingeld gefragt. Besonders in den Städten sind die Mieten auf hohem Niveau. In Stuttgart und Karlsruhe beispielsweise ist der Wohnungsbedarf nicht einmal zur Hälfte gedeckt. Die Bau-Branche moniert schon seit einiger Zeit, dass der Neubau stockt. "Anhaltend hohe Material- und Energiepreise, gestiegene Zinsen sowie hohe Bauauflagen und eine ausufernde Bürokratie bremsen den Wohnungsbau weiterhin aus", sagt Thomas Möller, Hauptgeschäftsführer des Verbands Bauwirtschaft Baden-Württemberg. Eine Datenanalyse zeigt, wie angespannt die Situation ist.

8:25 Uhr Mercedes liefert erstes E-Papamobil in den Vatikan Papst Franziskus setzt ein Zeichen und steigt bei seinem Papamobil auf Elektroantrieb um. Gestern war feierliche Übergabe des Mercedes G580. Mercedes-Chef Ola Källenius und eine Delegation bekamen sogar eine Privataudienz. Das neue Gefährt hat Features wie einen beheizbaren Sitz und Handlauf sowie ein spezielles Beleuchtungssystem. Dreh- und Angelpunkt ist ein erhöhter Sessel für den Papst. Auf der Plattform finden noch weitere Mitfahrer Platz. Das Modell ist geländegängig und kann die Stufen vor dem Petersdom erklimmen. Zwar rollt der Papst damit vor allem über den Petersplatz, doch theoretisch könnte er damit bis nach Bologna im Norden des Landes kommen, denn die Reichweite beträgt 400 Kilometer. Die Bauzeit des Papamobils betrug rund ein Jahr. Spezialisten aus Sindelfingen, Graz und Rom waren an dem Projekt beteiligt. Das alte Papamobil war ebenfalls ein Mercedes - ein G500 aus dem Jahr 2002, der bereits vom deutschen Papst Benedikt XVI. genutzt wurde. Und so sieht das neue E-Papamobil von innen aus: Das neue Papamobil, ein Mercedes G580, wird im Vatikan an den Papst übergeben. dpa Bildfunk picture alliance/dpa/ZUMA Press Wire | Evandro Inetti

7:57 Uhr Ex-Handballtrainer der TuS Metzingen verurteilt Der ehemalige Torwarttrainer der TuS Metzingen wurde zu einem Jahr auf Bewährung verurteilt. Dem ehemaligen Mitarbeiter wurde vorgeworfen, die Bundesliga-Handballerinnen heimlich in deren Kabine gefilmt zu haben. Der 32-Jährige hat zu Beginn der Verhandlung gestern alle Vorwürfe gestanden. Der Ex-Mitarbeiter hatte zwei Kameras installiert und die jungen Spielerinnen beim Umziehen und Duschen gefilmt. Insgesamt sind 30 Handballerinnen betroffen, mehrere davon minderjährig.

7:45 Uhr Heilbronn gedenkt Bombadierung der Stadt vor 80 Jahren Gestern vor 80 Jahren, am 4. Dezember 1944, war Heilbronn Ziel eines Luftangriffs der britischen Royal Air Force. Rund 60 Prozent der Stadt wurden dabei zerstört, mehr als 6.500 Menschen starben. 80 Jahre danach prägt die Bombennacht die Stadt noch immer. Der historische Stadtkern mit damals vielen Fachwerkhäusern wurde im Bombenhagel und Feuersturm zerstört. Ein Zeitzeuge erinnert sich: Video herunterladen (24,5 MB | MP4)

7:34 Uhr Die Lage auf den Straßen in BW Zeit für einen Blick auf die Straßen im Land: Aktuell staut es sich auf der B29 von Aalen Richtung Stuttgart zwischen Lorch-Waldhausen und Urbach auf rund fünf Kilometern Länge. Hier müsst ihr rund 20 Minuten mehr einplanen. Stau gibt es auch auf der A6 von Kaiserslautern Richtung Mannheim zwischen dem Kreuz Frankenthal und Mannheim-Sandhofen. Auch hier bringen fünf Kilometer Stau eine Verzögerung von rund 20 Minuten. Stau gibt es auch auf der A8 von Karlsruhe Richtung Stuttgart zwischen Pforzheim-West und Pforzheim-Ost. Hier sind es drei Kilometer Stau und etwa 15 Minuten Verzögerung. Fast überall im Land hat es außerdem Minusgrade - es könnte also glatt sein. Bitte fahrt vorsichtig!

7:24 Uhr Bitcoin knackt erstmals 100.000-Dollar-Marke Vor ein paar Tagen erst ist der deutsche Aktienindex (Dax) über die magische Grenze von 20.000 Punkten gestiegen, jetzt hat auch der Bitcoin eine Schallgrenze durchbrochen: Die Kryptowährung legte vergangene Nacht bis zu drei Prozent zu und stieg damit erstmals auf über 100.000 Dollar. Der rasante Aufstieg hat auch mit dem Sieg von Donald Trump bei der US-Wahl zu tun. Denn seit der designierte US-Präsident angekündigt hat, die Vereinigten Staaten zum "Krypto-Zentrum des Planeten" zu machen, kennt der Bitcoin kein Halten mehr. Kurz vor dem Wahlsieg Anfang November hatte ein Bitcoin noch knapp 68.000 Dollar gekostet.

7:13 Uhr Fünf Verletzte bei Frontalzusammenstoß Bei einem Frontalzusammenstoß auf der L1144 bei Remseck am Neckar (Kreis Ludwigsburg) sind gestern Abend fünf Menschen verletzt worden, darunter drei Kinder im Alter von fünf, sechs und vier Jahren. Laut Polizei wollte eine 36-Jährige mit ihrem Auto nach links abbiegen und übersah dabei einen entgegenkommenden Wagen, in dem ein 41-Jähriger mit seinen zwei Kindern saß. Das fünfjährige Kind der 36-Jährigen wurde schwer verletzt, die anderen Insassen leicht. Beide Autos waren nicht mehr fahrbereit, der Schaden beträgt rund 55.000 Euro. Die Straße war für etwa anderthalb Stunden gesperrt. Feuerwehr, Straßenmeisterei und Rettungsdienst waren im Einsatz.

7:01 Uhr Basketball: Ludwigsburg gewinnt Auftakt der Europapokal-Zwischenrunde Im Fußball erlebten die Mannschaften aus dem Land wie berichtet bittere Abende. Ganz anders dagegen im Basketball: Denn die MHP Riesen Ludwigsburg sind mit einem Erfolgserlebnis in die Zwischenrunde des FIBA Europe Cups gestartet. Das Team von Cheftrainer John Patrick bezwang zu Hause das polnische Team Anwil Wloclawek mit 86:81 (40:47). Bemerkenswert: Damit haben die Ludwigsburger alle bisherigen vier Heimspiele im Europapokal gewonnen.

6:51 Uhr Feuer auf Heilbronner Bildungscampus Eine weiße Rauchwolke stand gestern über dem Heilbronner Bildungscampus. In einem der dort aufgestellten Bürocontainer war ein Feuer ausgebrochen. Insgesamt wurden 20 Container in Mitleidenschaft gezogen, sagte ein Polizeisprecher am Morgen danach. Die Löscharbeiten der Feuerwehr waren am späten Nachmittag bereits abgeschlossen. Warum es zu dem Brand kommen konnte, wird jetzt ermittelt. Ersten Angaben der Polizei zufolge könnte das Feuer in einem Container ausgebrochen sein, in dem am selben Tag eine Küche installiert wurde.

6:46 Uhr DAK: Deutlich mehr Scharlach-Fälle in Baden-Württemberg Im vergangenen Jahr sind in Baden-Württemberg so viele Kinder an Scharlach erkrankt wie lange nicht mehr. Das zeigt eine Auswertung der Krankenkasse DAK. Rund 35 Fälle je 1.000 Kinder wurden 2023 laut den Krankenkassendaten von Ärztinnen und Ärzten erfasst - das sind deutlich mehr als in den fünf Jahren zuvor. 2022 lag der Wert bei knapp neun Fällen je 1.000 Kindern, im Jahr 2018 bei knapp 16 Fällen je 1.000 Kinder. Gut 54.000 Kinder bis 14 Jahren hätten sich vergangenes Jahr mit der Krankheit angesteckt, so die DAK. Typische Symptome für Scharlach sind Fieber, Ausschlag und eine rote Zunge. Als Grund für den starken Anstieg sieht Michael Hubmann, Präsident des Berufsverbands der Kinder- und Jugendärzte, die Corona-Pandemie. "Der starke Anstieg von Scharlach-Fällen bei Kindern ist auf Nachholeffekte nach der Pandemie zurückzuführen." Das kindliche Immunsystem brauche Infekte. Viele Infektionskrankheiten waren während der Corona-Krise zurückgegangen und dann - nach Auslaufen der Maßnahmen - teilweise stark angestiegen.

6:32 Uhr DFB-Pokal: Bittere Pleiten für den Karlsruher SC und die TSG Hoffenheim Was für ein Wechselbad der Gefühle hielt dieses Pokalspiel den Fans des Karlsruher SC bereit: In der Verlängerung ließ Karlsruhes Kapitän Marvin Wanitzek (111.) sein Team schon vom Viertelfinale träumen. Dann traf Bundesligist FC Augsburg in der Nachspielzeit zum Ausgleich (120.+3). Im anschließenden Elfmeterschießen musste der KSC sich dann geschlagen geben. Augsburgs Keeper parierte gegen Karlsruhes Robin Heußer. Maximilian Bauer vom FCA verwandelte schließlich entscheidend zum 5:4 (2:2, 1:1, 1:0). Enttäuschung auch bei der TSG Hoffenheim, die mit ihrem neuen Trainer Christian Ilzer beim VfL Wolfsburg ran musste. Die Niederlage der Kraichgauer leitete ausgerechnet Nationalkeeper Oliver Baumann ein, sonst ein Rückhalt für sein Team. In der 63. Minute rutschte ihm ein Freistoß von Denis Vavro durch die Hände. Nur vier Minuten später legten die Wölfe nach und kurz vor Schluss schoss Yannick Gerhardt den VfL zum 3:0-Sieg (0:0).

6:18 Uhr Das Wetter in Baden-Württemberg Der Morgen beginnt kühl mit Temperaturen zwischen 0 und minus 3 Grad, in den Hochtälern bis zu minus 7 Grad. Der Vormittag wird sehr nebelig. An vielen Orten kommt die Sonne durch. Am Nachmittag dann eher wolkig. Vom Westen kommen neue Wolken und es setzt Regen ein. Zu Beginn können in Richtung Main vereinzelt Schneeflocken dabei sein, die aber dann schnell zu Regen werden. Die Temperaturen steigen im Westen auf 5 bis 7 Grad an. Im Osten liegen die Werte zwischen 1 bis 3 Grad. Das aktuelle Wetter für euren Ort findet ihr immer in unserer SWR Aktuell-App oder auf unserer Wetter-Seite. Den Wetterbericht aus der SWR Aktuell-Sendung von gestern Abend seht ihr hier: Video herunterladen (35,6 MB | MP4)

6:11 Uhr Das wird heute wichtig in Baden-Württemberg Bis zu 5.500 Stellen sollen in den kommenden Jahren bei Bosch wegfallen - und rund 10.000 Mitarbeitenden werden Arbeitszeit und Gehalt gekürzt. Heute soll es beim Bosch-Werk in Abstatt (Kreis Heilbronn) eine Kundgebung geben, zu der 1.000 bis 1.500 Teilnehmende erwartet werden. Auch an anderen Standorten in Deutschland soll es Proteste gegen den Stellenabbau geben. Vor genau 30 Jahren prallte ein Rettungshubschrauber der Bundeswehr gegen den Mannheimer Fernmeldeturm und riss die obersten 17 Meter der Antennenanlage des 205 Meter hohen Turms ab. Alle vier Insassen, ein Arzt und drei Soldaten, kamen dabei ums Leben. An das Unglück wird in Mannheim mit einer Gedenkveranstaltung erinnert. Landwirte und Landwirtinnen gehen in Freiburg gegen das geplante Freihandelsabkommen zwischen der EU und den Mercosur-Staaten auf die Straße. Mit Traktoren, Kerzen und Plakaten will der Badische Landwirtschaftliche Hauptverband (BLHV) eine Mahnwache abhalten. Viele landwirtschaftliche Betriebe sind von dem Abkommen betroffen, da es unter anderem darum geht, den Handel mit Agrarprodukten zu vereinfachen. Zu den Mercosur-Staaten gehören Argentinien, Brasilien, Paraguay, Uruguay und Venezuela.

6:04 Uhr Tübingens OB Boris Palmer will bei Inklusion sparen In Zeiten knapper Kassen will Tübingens Oberbürgermeister Boris Palmer (parteilos) bei Inklusionsbemühungen Abstriche machen. Statt Schülerinnen und Schüler mit besonderem Förderbedarf in Regelschulen zu unterrichten, spricht er sich dafür aus, dass sie wieder in Sonderschulen lernen. "Die Inklusion funktioniert inhaltlich sowieso nicht gut", sagte er im Morgenmagazin von ARD und ZDF. Daher seien Sonderschulen vielleicht doch die bessere Lösung, so der Tübinger Oberbürgermeister. Außerdem seien die Schulen mit der Inklusion und zugleich der Integration vieler Kinder überfordert.

6:01 Uhr Özdemir berichtet von massiver Bedrohung durch türkische Nationalisten Der Grünen-Politiker Cem Özdemir hat von massiver Bedrohung durch türkische Nationalisten gegen ihn berichtet und den deutschen Sicherheitsbehörden schwere Vorwürfe gemacht. Als Auslöser nannte der aktuelle Bundeslandwirtschafts- und Bildungsminister den "Funke"-Zeitungen seinen Einsatz für die Armenien-Resolution des Bundestages aus dem Jahr 2016. Darin wird das Massaker an den Armeniern im Osmanischen Reich während des Ersten Weltkriegs als Völkermord bezeichnet. Die Resolution habe sein Leben "in ein Davor und ein Danach verändert", sagte Özdemir. Ihm sei klar gewesen, "das wird einschneidende Konsequenzen haben". Er habe auch Teile seines Berliner Wohnviertels Kreuzberg meiden müssen. Özdemir berichtet, von Taxifahrern bedrängt worden zu sein, die offenbar türkische Nationalisten gewesen seien. Auf notwendige Sicherheitsvorkehrungen sei er zunächst nicht hingewiesen worden, kritisierte Özdemir. Die Sicherheitsbehörden hätten sich erst nach einer Intervention des damaligen Bundestagspräsidenten Norbert Lammert (CDU) bei ihm gemeldet. Grünen-Spitzenkandidat für BW-Landtagswahl Cem Özdemir: "Massive Bedrohung durch türkische Nationalisten" Der Grünen-Politiker Cem Özdemir hat von massiver Bedrohung türkischer Nationalisten gegen ihn berichtet. Außerdem machte er den deutschen Sicherheitsbehörden schwere Vorwürfe.