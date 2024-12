Kurz und informativ - das Wichtigste für den Morgen und den Tag. Aktuelle Nachrichten für Baden-Württemberg live in unserem SWR Aktuell Newsticker, heute von Marc-Julien Heinsch.

9:33 Uhr Update ÖPNV-Warnstreik Ich hatte es heute in der Frühe angesprochen: Auch heute sorgen Warnstreiks bei der SWEG (Südwestdeutsche Landesverkehrs-GmbH) und der AVG (Albtal-Verkehrs-Gesellschaft) für ÖPNV-Ausfälle und -Verspätungen in Teilen von Baden-Württemberg. Die Folgen sind laut der aufrufenden Gewerkschaft ver.di vergleichbar mit den zwei Warnstreiktagen zuvor. Die Beteiligung am Streik sei nach wie vor hoch, sodass weiter mit Ausfällen zu rechnen sei. Einem SWEG-Firmensprecher zufolge fuhren zum Beispiel in Weil am Rhein, Lörrach, Emmendingen, Offenburg, Lahr, Kehl oder Bad Mergentheim im Stadtverkehr keine Busse. Außerdem betroffen sind unter anderem die Busverkehre im Raum Sinsheim, im Markgräflerland, am Kaiserstuhl oder im Raum Wiesloch-Walldorf. Auch der Zugverkehr der SWEG war weitgehend eingestellt. Hintergrund der Warnstreiks sind Verhandlungen zum Eisenbahntarifvertrag. Nach den ersten Runden lagen ver.di und der Arbeitgeberverband noch weit auseinander. Die Verhandlungen sollen morgen fortgesetzt werden. Davor will die Gewerkschaft den Druck auf die Arbeitgeber erhöhen. Bereits Mitte Oktober und Anfang November hatte es Warnstreiks gegeben. Sendung am Mi. , 4.12.2024 9:00 Uhr, SWR1 BW Nachrichten

9:24 Uhr DFB-Pokal: Hoffenheim in Wolfsburg, Karlsruhe gegen Augsburg Auch heute ist wieder DFB-Pokal der Männer: Als einziger BW-Bundesligist tritt heute um 18 Uhr die TSG Hoffenheim in Wolfsburg an. Nach einem Sieg in seinem ersten und einer Niederlage im zweiten Spiel ist das Achtelfinalspiel auch ein Stück weit Standortbestimmung für den von Sturm Graz geholten Neu-Trainer Christian Ilzer. Live hören könnt ihr die Begegnung im Audiostream der Sportschau ab 17:50 Uhr hier . Um 20:45 Uhr spielt dann der Karlsruher SC zu Hause gegen den FC Augsburg - hier gehts zum Audiostream. Weitere Pokalpartien heute: 1. FC Köln gegen Hertha BSC Berlin (18 Uhr) und RB Leipzig gegen Eintracht Frankfurt (20:45 Uhr - live im ZDF ) Sendung am Di. , 3.12.2024 5:00 Uhr, Guten Morgen Baden-Württemberg, SWR1 Baden-Württemberg

9:17 Uhr A61: Drei Verletzte nach Auffahrunfall an Stauende In der Nacht sind durch einen Auffahrunfall am Stauende auf der A61 an der Anschlussstelle Hockenheim (Rhein-Neckar-Kreis) drei Menschen verletzt worden - einer davon schwer. Nach Angaben der Polizei waren mehrere Fahrzeuge bei dem Zusammenstoß beteiligt. Demnach war die A61 in Fahrtrichtung Speyer in der Nacht für rund 90 Minuten gesperrt. Der Sachschaden belaufe sich auf 60.000 Euro, teilte die Polizei mit. Mehr Details zum Unfallhergang waren zunächst nicht bekannt. Die Ermittlungen laufen.

9:15 Uhr Polizeieinsatz gegen Schleusernetzwerk in BW und NRW In Baden-Württemberg und Nordrhein-Westfalen läuft seit den frühen Morgenstunden ein internationaler Polizeieinsatz gegen ein irakisch-kurdisches Schleusernetzwerk. Die gesuchten Tatverdächtigen sollen Migrantinnen und Migranten aus dem Mittleren Osten und Ostafrika in minderwertigen Schlauchbooten von Frankreich nach Großbritannien geschleust haben. Das bestätigte eine Sprecherin der Bundespolizei. Mehr Details sind bislang nicht bekannt. Sendung am Mi. , 4.12.2024 9:00 Uhr, SWR1 BW Nachrichten

9:13 Uhr Neue Heinz Schenk-Doku mit bisher unveröffentlichtem Material Der ein oder andere dürfte ihn noch kennen: Am 11. Dezember wäre der große Showmaster, Schauspieler und Sänger Heinz Schenk (1924 - 2014) 100 Jahre alt geworden. Unvergessen ist er vor allem als Moderator der Sendung "Zum Blauen Bock". Ihm zu Ehren gibt es ab sofort in der ARD-Mediathek eine neue Dokumentation von SWR und Hessischem Rundfunk (HR) über den gebürtigen Mainzer. In "Der 20 Millionen Mann" ist unter anderem bisher unveröffentlichtes Material zu sehen, das die Person Schenk bisher "völlig ungesehen" zeige, heißt es vom HR.

9:00 Uhr Kinder mit Behinderung: Schwierige Suche nach Betreuung Wie geht es nach der Schule weiter? Das fragen sich die Eltern des 16-jährigen Phillip aus dem Landkreis Karlsruhe. Phillip hat eine schwere Behinderung, wegen der er rund um die Uhr Betreuung in seinem Alltag braucht. Nach dem Schulabschluss einen Betreuungsplatz zu finden, ist allerdings sehr schwer für Eltern schwerbehinderter Kinder in BW. Das zeigt eine Umfrage der Elterninitiative "Miteinander Besser Leben", mit der auch Phillips Mutter Ilona für mehr Betreuungsplätze kämpft. Mein Kollege Boris Bauer hat Phillip und seine Familie getroffen. Unter dem Post auf unserem Instagram-Account erzählen auch viele Eltern ihre Geschichten: Sendung am Di. , 3.12.2024 19:30 Uhr, SWR Aktuell Baden-Württemberg, SWR BW

8:51 Uhr Bundespolitik: Union zieht enge Grenzen für Gesetzgebung Noch ist die Vertrauensfrage im Bundestag nicht gestellt. Die Bundesregierung besteht nur noch aus SPD und Grünen und hat keine Mehrheit mehr, um Gesetzesvorhaben durchzubringen. Unionsfraktionschef und Kanzlerkandidat Friedrich Merz (CDU) hat nun angekündigt, keine Vorhaben zu unterstützen, die Auswirkungen auf den Bundeshaushalt hätten. "Wir haben weder einen Nachtragshaushalt für das Jahr 2024, noch gibt es einen Haushalt für das Jahr 2025. Damit verbieten sich Beschlussfassungen, die haushaltswirksam sind." Damit sind wohl auch die finanziellen Entlastungen durch eine Erhöhung des Kindergeld und die Pläne zum Abbau der kalten Progression vorerst vom Tisch. Rot-Grün ohne Mehrheit im Bundestag Union zieht enge Grenze für Gesetzgebung Bis zu den Neuwahlen kann der Bundestag noch Gesetze beschließen. SPD und Grüne drängen darauf, haben aber keine eigene Mehrheit. Die Union will nicht das "Ersatzrad" der gescheit…

8:44 Uhr Dem Wolf soll es künftig leichter an den Kragen gehen Um den Wolf tobt seit Jahren Streit. Genauer gesagt, darum, dass der Wolf geschützt ist und sich seitdem immer mehr in Deutschland ausbreitet. Jetzt hat der Europarat in Straßburg den Schutzstatus des Wolfes herabgesetzt und damit die Voraussetzung für einen schnelleren Abschuss geschaffen. Was Landwirte und Landwirtinnen freut, sorgt bei Naturschützern, wie dem NABU, für Kritik. Vom NABU Baden-Württemberg heißt es, dass der Beschluss den Weidetierhaltern nicht weiterhelfen werde. Es wird allerdings ohnehin noch ein bisschen dauern, bis die neuen Regeln gelten. Denn zunächst müssen die künftigen Jagdregeln festgelegt werden, über die die 27 Mitgliedsstaaten sowie das europäische Parlament dann beraten. Schwarzwald Auch Landwirte im Schwarzwald betroffen Europarat macht Weg für schärferes Vorgehen gegen Wölfe frei Der Schutzstatus des Wolfs in Europa kann gelockert werden. Landwirte aus Südbaden begrüßen die Entscheidung. Der NABU übt Kritik. 14:00 Uhr SWR4 am Nachmittag SWR4

8:37 Uhr Stuttgarter Studierende forschen an Mondbasis Einmal zum Mond fliegen - diesen Traum hat Denis Acker schon seit seiner Kindheit. Gemeinsam mit anderen Studierenden der Uni Stuttgart forscht er an einer Mondbasis. Einem Ort im Weltall, von dem aus andere Planeten erkundet werden und wo Menschen leben können, die im All arbeiten. Um diese Idee zu verwirklichen, arbeitet das Team aus Stuttgart an vielen Dingen, die für eine Besiedelung des Mondes nötig wären. Zum Beispiel Möglichkeiten, vom Mond aus mit Menschen auf der Erde zu sprechen oder Transportmöglichkeiten auf dem Mond. Außerdem tüftelt das Team an Lösungen, wie sich aus Mondstaub Sauerstoff herstellen lässt.

8:28 Uhr Neubau der B19-Kochertalbrücke: Gefährdet die Haselmaus die Pläne? Sie ist sehr scheu, dämmerungsaktiv und hält sich am liebsten in dichtem Brombeergestrüpp auf: die Haselmaus. Das kleine Nagetier könnte jetzt bei den Bauarbeiten zur Kochertalbrücke auf der B19 bei Aalen (Ostalbkreis) in die Quere kommen. Die Brücke ist eine wichtige Verkehrsader nach Ostwürttemberg - und so marode, dass sie ersetzt werden muss. Doch in den Wiesen und Hecken nahe der B19 ist die seltene Haselmaus zuhause. Sie ist laut EU-Recht streng geschützt. Wo sie lebt, darf erst mal nicht gebaut werden. Video herunterladen (64,3 MB | MP4) Sendung am Mo. , 2.12.2024 19:30 Uhr, SWR Aktuell Baden-Württemberg, SWR BW

8:19 Uhr Empfehlung: SWR-Serie "30 Tage Lust" Kurzer Abstecher raus aus der Nachrichtenwelt und rüber ins Feld der Unterhaltung. Noch auf der Suche nach einer neuen Serie für die dunkle Jahreszeit? Dann schaut mal in "30 Tage Lust" in der ARD-Mediathek rein. Die SWR-Serie erzählt von Freddy und Zeno, einem Paar um die 30 aus Stuttgart, das sich trotz glücklicher Beziehung entschließt, diese zu öffnen: Also einen Monat all das mit anderen ausprobieren, was man sonst miteinander oder vielleicht auch nur in der eigenen Fantasie macht. Das Ergebnis ist lustig, berührend und fühlt sich einfach sehr echt an. Perfekt also für einen gemütlichen Serienabend, schaut mal rein:

8:17 Uhr Konstanz: Sicherheitsdienst soll Stadt-Beschäftigte schützen In Konstanz ist seit dieser Woche ein Sicherheitsdienst zum Schutz von Mitarbeitenden der Stadt im Einsatz. Laut Mitteilung hatte es in jüngster Zeit immer öfter kritische Situationen zwischen Kunden und Beschäftigten gegeben. Es geht um das Verwaltungsgebäude an der Laube, in dem das Bürgerbüro, das Ausländeramt, die Ordnungsbehörde und das Verkehrs- und Bußgeldwesen untergebracht sind. Sendung am Mi. , 4.12.2024 6:00 Uhr, SWR4 BW Studio Friedrichshafen - Regionalnachrichten

8:09 Uhr Bertelsmann-Studie: So steht es um Kitas in BW Eingangs habe ich euch schon von den Ergebnissen der neuen Bertelsmann-Studie erzählt, nach der immer weniger Fachkräfte in BW-Kitas arbeiten - und weitere Infos versprochen. Laut Kathrin Bock-Famulla, Expertin der Bertelsmann Stiftung für frühkindliche Bildung, ist eine hohe Fachkraft-Quote in Kita-Teams entscheidend. Mindestens acht von zehn Pädagoginnen und Pädagogen sollten über einen Fachabschluss verfügen. Im vergangenen Jahr war das in BW nur noch in etwa jedem vierten Kita-Team der Fall, 2017 noch bei 39 Prozent der Teams. Wo Baden-Württemberg im Bundesvergleich dennoch gut dasteht, erfahrt ihr im Artikel: Baden-Württemberg Gewerkschaft fordert Elternprotest Studie: Anteil der Fachkräfte in Kitas in BW gesunken In den Kitas in BW fehlen Fachkräfte. Immer öfter werden Menschen ohne pädagogische Ausbildung eingestellt. Laut Kultusministerium wurden Ausbildungskapazitäten aber erhöht. Sendung am Mi. , 4.12.2024 8:00 Uhr, SWR1 BW Nachrichten

7:58 Uhr Greta Thunberg bei Pro-Palästina-Demo in Mannheim Sie ist Initiatorin der "Fridays for Future"-Bewegung, aber mittlerweile ist sie vor allem für ihre umstrittenen Äußerungen zum Krieg in Nahost bekannt. Die schwedische Aktivistin Greta Thunberg soll am Freitag auf dem Marktplatz in Mannheim bei einer Pro-Palästina-Veranstaltung auftreten. Organisiert wird die Veranstaltung von mehreren Gruppierungen, darunter der Nahost-Gruppe Mannheim. Wie viele Teilnehmende dort erwartet werden, ist bislang unklar. Sendung am Di. , 3.12.2024 14:00 Uhr, SWR4 BW Studio Mannheim - Regionalnachrichten

7:50 Uhr BW-Innenminister: Nationalität von Straftätern künftig aktiv nennen Baden-Württembergs Innenminister Thomas Strobl (CDU) will erreichen, dass die Polizei bundesweit einheitlich bei Straftaten von sich aus auch über die Nationalität der Tatverdächtigen informiert. "Bund und Land sollten einheitlich die Nationalitäten von Straftätern aktiv nennen und nur dann davon Abstand nehmen, wenn bestimmte Gründe vorliegen, das nicht zu tun", so Strobl (CDU) gegenüber der Deutschen Presse-Agentur (dpa) vor der anstehenden Tagung der Innenminister. Als Ausnahmen nannte Strobl etwa Kinder als Täter oder eine mögliche Gefährdung von Ermittlungen durch die Nennung der Nationalität. Bisher wird die Nationalität von Tatverdächtigen in Baden-Württemberg nur in Einzelfällen genannt. Ein Vorgehen, das sich auch mit dem Pressekodex deckt, nach dem wir hier im SWR handeln. Warum? Nun: In einer wissenschaftlichen Einschätzung für den Mediendienst Integration schreiben zwei Kriminologen zu diesem Thema etwa: Herkunft und Zuwanderungsgeschichte seien "nicht entscheidend für Kriminalität". "Kriminalität ist Folge einer Vielzahl von Faktoren, besonders der Lebensumstände und Lebenserfahrungen von Menschen. Staatsbürgerschaft oder Migrationshintergrund können zuweilen als Hintergrundfaktor eine indirekte Rolle spielen. Ob das der Fall ist, lässt sich nur im Einzelfall beurteilen." Die Nennung von Nationalität im Zusammenhang mit Straftaten berge die Gefahr, Minderheiten zu stigmatisieren, so die Forscher. Grüne gegen Strobls Vorstoß Strobl will aktive Nennung der Nationalität von Straftätern In einigen Bundesländern nennt die Polizei die Nationalität von Verdächtigen immer, in anderen nur selten. BW-Innenminister Strobl will das ändern.

7:18 Uhr Kameras in Handball-Damenumkleide: Prozess beginnt Am Amtsgericht Reutlingen wird heute ein Fall verhandelt, der für viel Aufsehen gesorgt hat. In der Umkleidekabine der Metzinger Handballerinnen sind vor fast drei Jahren versteckte Kameras entdeckt worden. Ein ehemaliger Torwarttrainer ist angeklagt. Er soll die Kameras in der Umkleide der Metzinger Bundesliga-Handballerinnen installiert haben. Die Polizei hatte den Angeklagten schon im Verdacht, kurz nachdem man die Kameras entdeckt hatte. Bei ihm wurden Beweise sichergestellt. Wird er verurteilt, drohen ihm bis zu zwei Jahren Haft. Schon die Entdeckung der Kameras war ein Schock für die Handballerinnen. Als dann klar wurde, dass wahrscheinlich eine Vertrauensperson aus dem Umfeld der Bundesligamannschaft für die Kameras verantwortlich war, habe Fassungslosigkeit geherrscht, so der damalige Manager der TusSies. Sendung am Mi. , 4.12.2024 6:30 Uhr, SWR4 BW Studio Tübingen - Regionalnachrichten

7:07 Uhr KIT Karlsruhe: Neuer Präsident feierlich eingeführt Dass wir einen Rohdiamanten hier in Baden-Württemberg haben - das hört man doch eigentlich gerne. Sagt das aber einer über den Laden, in dem er oder sie nun die Führung übernimmt, dann hört man besser genau hin. Da ist einer charmant, weiß aber auch, dass er was verändern will - und wo noch Potenzial schlummert. Seit Anfang Oktober steht der dänische Mathematiker Jan S. Hesthaven an der Spitze des Karlsruher Instituts für Technologie (KIT), heute wird er feierlich in sein Amt eingeführt. Hören wir also nochmal genau hin, was der 58-Jährige meinem Kollegen Daniel Günther zum Start gesagt hat: "Ich bin fest überzeugt, dass der Wert und die Qualität der Forschung und Innovation am KIT unterschätzt werden. Wir müssen daran arbeiten, das zu ändern. Für mich ist das KIT wie ein Rohdiamant. Wir müssen ihn zum Strahlen bringen." Sendung am Mi. , 4.12.2024 7:00 Uhr, SWR4 BW Studio Karlsruhe - Regionalnachrichten

6:55 Uhr Jan Heinecke: 40 Jahre "im falschen Körper": “Ich bin halt die Mama mit Bart”, sagt Jan Heinecke heute über sich. 40 Jahre lang hat er als Frau gelebt, hat vier Kinder zur Welt gebracht, sich aber immer als Mann gefühlt. Vor sechs Jahren hat er eine Geschlechtsangleichung vorgenommen und ist sehr glücklich damit. Lange Strecken seines Lebens war er alles andere als das - wusste nicht, warum. Meine Kollegin Phylicia Whitney hat ihn getroffen und seine Geschichte aufgeschrieben. Heute bekommt Heinecke von seinem Umfeld viel Unterstützung. Seine Kinder stehen zu 100 Prozent hinter ihm, sagt er. Jetzt hat er mit dem "Stammtisch Mensch" in Weinheim (Rhein-Neckar-Kreis) eine Gruppe gegründet, der ein Safe Space und eine Anlaufstelle für Menschen aus der LGBTQIA*-Community sein soll. Sendung am Do. , 28.11.2024 19:30 Uhr, SWR Aktuell Baden-Württemberg, SWR BW

6:47 Uhr Elementarschaden: BW für bundesweite Versicherungspflicht Extremwetterereignisse wie Starkregen nehmen in Folge des Klimawandels zu. Schäden gehen schnell über das Ersparte hinaus und wer dann keine Versicherung hat, braucht Hilfe vom Staat. Weil in Baden-Württemberg die Versicherungsquote mit 94 Prozent sehr hoch ist - bis 1994 gab es hierzulande eine staatliche Pflichtversicherung - drängt die Landesregierung auf eine bundesweite Pflichtversicherung. Denn, so die Logik: Staatliche Wiederaufbauhilfen für Geschädigte ohne Versicherung kosten am Ende alle etwas. Auch die Länder, die selbst eine hohe Versicherungsquote haben. Vor der heutigen Innenministerkonferenz sagte BW-Minister Thomas Strobl (CDU) meinem Kollegen Knut Bauer, dass sich das Land erneut für eine Versicherungspflicht einsetzen werde - und kritisierte die Bundesregierung. Sendung am Mi. , 4.12.2024 5:30 Uhr, SWR1 BW Nachrichten

6:29 Uhr Höri-Mordprozess: Polizist berichtet von der Bergung der Leiche Fünf Jahre lang fehlte von der Leiche im sogenannten Höri-Mordprozess jede Spur - bis der Angeklagte vergangene Woche den Ermittlern mitteilte, wo er die sterblichen Überreste seines mutmaßlichen Opfers vergraben hatte. Gestern hat ein Polizist vor dem Landgericht Konstanz über die Bergung gesprochen: In einem Garten in Hemmenhofen auf der Halbinsel Höri (Kreis Konstanz) entdeckten die Ermittler an einer Hauswand einen Hohlraum im Erdreich. Mit Hilfe eines Baggers arbeiteten sich die Kriminaltechniker Schicht für Schicht in die Tiefe vor, bis sie in 1,80 Meter Tiefe die Leiche des Opfers, eingepackt in eine Plane, entdeckten, so der Polizist. Die Staatsanwaltschaft gab am Montag bekannt, dass es sich bei der Leiche tatsächlich um den vor fünf Jahren getöteten Mann handelte. Dies habe eine DNA-Analyse ergeben. Der 48-jährige Angeklagte, der zuletzt in Kleve in Nordrhein-Westfalen lebte, soll laut Staatsanwaltschaft am 2. Juni 2019 aus Habgier den damals 51-jährigen Halbbruder seiner damaligen Freundin am Bodensee getötet haben. Video herunterladen (31,8 MB | MP4) Sendung am Di. , 3.12.2024 18:00 Uhr, SWR Aktuell Baden-Württemberg, SWR BW