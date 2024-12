Kurz und informativ - das Wichtigste für den Morgen und den Tag. Aktuelle Nachrichten für Baden-Württemberg live in unserem SWR Aktuell Newsticker, heute von Natalja Kurz.

9:45 Uhr "-ingen" schlägt "-heim": Auf was die meisten Orte in BW enden Gut jede fünfte Gemeinde in Baden-Württemberg trägt die Endung "-ingen". Sie ist damit die häufigste und steht auf 230 von rund 1.100 Ortsschildern. Das hat das Statistische Landesamt ausgewertet. Während die Endung "-ingen" verstärkt im südlichen Teil und der Mitte des Landes verbreitet sei, sei die Endung "-heim" überwiegend im nördlichen Teil zu finden. 55 weitere Städte enden auf "-hausen". Außerdem beliebte Endungen in Ortsnamen im Land sind "-bach" mit rund 80 Gemeinden und "-berg". Letztere gibt es 51 Mal und naheliegenderweise vor allem im Schwarzwald, im mittleren Albvorland und dem Odenwald. Sendung am Di. , 3.12.2024 9:00 Uhr, SWR1 BW Nachrichten

9:31 Uhr Feintool schließt Werk in Sachsenheim Der Schweizer Autozulieferer Feintool will sein Werk in Sachsenheim (Kreis Ludwigsburg) schließen. Wie das Unternehmen mitteilte, soll die Produktion in ein bestehendes Werk in Ungarn verlagert werden, um Kosten zu sparen. Dabei sollen 200 Stellen wegfallen. Feintool entwickelt Systeme für die Bearbeitung von Blechen. Das Unternehmen spürt - wie andere Zulieferer - die Krise in der Automobilbranche. Sendung am Di. , 3.12.2024 9:30 Uhr, SWR1 Nachrichten

9:07 Uhr Einbrüche im Kreis Heilbronn: Serientäter am Werk? Aus dem Raum Heilbronn werden zurzeit viele Einbrüche gemeldet - seit vergangenem Mittwoch allein 18, so die Polizei. Dazu kämen zwei versuchte Einbrüche sowie eine Serie in Gartenhäusern in Leingarten. Eine so hohe Zahl an Einbrüchen habe es in der Region schon lange nicht mehr gegeben. Man untersuche jetzt, ob die Fälle zusammenhängen. Sendung am Mo. , 2.12.2024 17:30 Uhr, SWR4 BW Studio Heilbronn - Regionalnachrichten

8:57 Uhr Nach Schüssen auf Menschen im Auto: Prozess in Ellwangen Am Landgericht Ellwangen (Ostalbkreis) beginnt heute der Prozess gegen einen 35-Jährigen wegen versuchten Totschlags. Er soll Anfang März auf dem Hof eines Autohändlers in Nattheim (Kreis Heidenheim) auf ein mit drei Männern besetztes Auto geschossen haben. Bei der Tat wurde niemand verletzt. Der mutmaßliche Täter soll den Tod der drei Insassen aber billigend in Kauf genommen haben, so die Staatsanwaltschaft. Der Angeklagte ist mehrfach vorbestraft, unter anderem wegen Drogenhandels. Nach der Tat war er zunächst geflohen, zwei Wochen später aber auf dem Flughafen Sarajewo in Bosnien-Herzegowina festgenommen worden. Sendung am Di. , 3.12.2024 8:30 Uhr, SWR4 BW Studio Ulm

8:33 Uhr Bund fördert Tübinger Bauchspeicheldrüsenkrebs-Forschung Das Bundesministerium für Forschung fördert ein Tübinger Projekt mit 10 Millionen Euro. Dabei geht es um eine neue Immuntherapie gegen Bauchspeicheldrüsenkrebs, der als besonders aggressiv gilt. Bei Studien mit Mäusen war die Therapie wirksam. Erste Ergebnisse zur Wirkung auf den Menschen werden 2027 erwartet.

7:48 Uhr Wilder Westen im Kreis Heilbronn - Pferde ausgebüxt In Neuenstadt am Kocher im Kreis Heilbronn sind gestern 21 Pferde ausgebüxt. Rund zwei Stunden haben Polizei und der Eigentümer gebraucht, um sie wieder einzufangen. Die Pferde waren schon auf dem Weg Richtung Autobahn.

7:31 Uhr EnBW: Rückkehr zur Atomkraft unrealistisch Der baden-württembergische Energiekonzern EnBW hält es für technisch ausgeschlossen, seine stillgelegten Atomkraftwerke wieder in Betrieb zu nehmen. Der Rückbau sei praktisch gesehen unumkehrbar, sagte EnBW-Kernkraftchef Jörg Michels der "Augsburger Allgemeinen" . Er hält auch eine Rückkehr zur Atomkraft mit neuen Kraftwerken für unrealistisch. Damit widerspricht der EnBW-Manager CDU und CSU. Die Parteien wollen prüfen, wie die stillgelegten Atomkraftwerke wieder ans Netz gehen könnten. Sendung am Di. , 3.12.2024 7:00 Uhr, SWR1 Nachrichten

7:13 Uhr Aquaplaning-Unfall: A6 stundenlang gesperrt Die A6 bei Bad Rappenau war in der Nacht voll gesperrt. Grund war ein Unfall, bei dem ein Autofahrer laut Polizei auf der nassen Fahrbahn die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren hatte. Das Auto schleuderte in einen Lkw, der in Richtung Heilbronn unterwegs war. Dabei wurde der Autofahrer leicht verletzt. Der Laster kippte um und blieb auf der Leitplanke liegen. Aus dem Tank des Lkw verteilte sich Diesel auf der Autobahn. Die musste deshalb aufwändig gereinigt werden. Die Strecke konnte erst gegen 4:30 Uhr wieder freigegeben werden. Sendung am Di. , 3.12.2024 6:30 Uhr, SWR4 BW Studio Heilbronn

7:01 Uhr Die Lage auf den Straßen in BW Es wird voller auf den Straßen. Auf der B29 Aalen in Richtung Stuttgart gibt es zwischen Weitmars und Schorndorf-Ost 6 km Stau. Das bedeutet eine Verzögerung 15 Minuten. 5 Kilometer Stau meldet die Polizei von der A8 Stuttgart in Richtung Karlsruhe zwischen Pforzheim-Süd und Pforzheim-Nord. Das dauert 20 Minuten länger. Auf der A81 Heilbronn in Richtung Stuttgart stockt der Verkehr auf 3 Kilometern und zwar zwischen Pleidelsheim und Ludwigsburg-Nord. Und weiter südlich, auf der A81 zwischen Geisingen und dem Dreieck Bad Dürrheim, müsst ihr besonders vorsichtig fahren - dort liegen Gegenstände auf allen Fahrstreifen. Alle weiteren aktuellen Meldungen für eure Strecke findet ihr jederzeit in der SWR Aktuell App und hier: Service Aktuelle Verkehrsmeldungen Infos zu Staus, Unfällen, Baustellen und Sperrungen auf Autobahnen und Bundesstraßen in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz direkt aus der Verkehrsredaktion des SWR.

6:48 Uhr Große Betroffenheit nach Tod zweier Segler auf Bodensee Nach dem Tod zweier Segler auf dem Bodensee ist die Betroffenheit in Konstanz groß. Viele der Teilnehmenden der "Regatta der Eisernen" verzichten laut dem Veranstalter auf die Meldegebühr, um diese den Angehörigen der Toten zu spenden. Die beiden Männer wurden am Samstagmittag im See vor Münsterlingen in der Schweiz gefunden. Die für Samstag geplante Regatta wurde abgesagt. Video herunterladen (31,3 MB | MP4) Sendung am Mo. , 2.12.2024 19:30 Uhr, SWR Aktuell Baden-Württemberg, SWR BW

6:39 Uhr Kinder mit Behinderung: Eltern rufen um Hilfe Eltern von Kindern mit einer Mehrfachbehinderung finden nur schwer einen Betreuungsplatz für die Zeit nach dem Schulabschluss. Das geht aus einer Umfrage hervor, die eine Elterninitiative aus dem Raum Karlsruhe erstellt hat. Demnach hat ein Drittel der jungen Erwachsenen mit Behinderung, die zu Hause wohnen, keine passende Einrichtung zur Betreuung. Die Suche sei schon allein deshalb schwierig, weil es keinen zentralen Ansprechpartner gebe, so die Eltern. An der Umfrage haben sich nach Angaben der Initiative fast 500 Eltern behinderter Kinder beteiligt. Sendung am Di. , 3.12.2024 6:30 Uhr, SWR1 BW Nachrichten

6:21 Uhr S21: Sind Bauprojekte wie das Stuttgarter Rosensteinquartier gefährdet? In Berlin hat am Montag der Verkehrsausschuss über ein neues Eisenbahngesetz diskutiert. Tritt es wie derzeit geplant in Kraft, könnte es Großprojekte wie die Neubausiedlung auf dem Gebiet der alten Bahngleise am Stuttgarter Hauptbahnhof verhindern. Kritiker sagen, mit dem Gesetz seien die Politikerinnen und Politiker übers Ziel hinausgeschossen. Nun wurden verschiedene Sachverständige dazu angehört. Worum es bei dem neuen Eisenbahngesetz genau geht und wie das Großbauprojekt Stuttgart 21 gefährden könnte, hat mein Kollege Frieder Kümmerer zusammengefasst: Video herunterladen (47,7 MB | MP4) Sendung am Mo. , 2.12.2024 19:30 Uhr, SWR Aktuell Baden-Württemberg, SWR BW

6:12 Uhr Wechselhaftes Wetter in Baden-Württemberg Heute schafft es die Sonne nur an manchen Orten durch die Wolken, ansonsten regnet es häufig. Die Temperaturen liegen zwischen drei Grad auf der Alb und acht Grad in Mannheim. Bis zum Abend sinkt die Schneefallgrenze auf 500 bis 700 Meter. Das aktuelle Wetter für euren Ort findet ihr immer in unserer SWR Aktuell-App oder auf unserer Wetter-Seite. Den Wetterbericht aus der SWR Aktuell-Sendung von gestern Abend seht ihr hier: Video herunterladen (36,9 MB | MP4)

6:09 Uhr Das wird heute wichtig Heute ist der Internationale Tag der Menschen mit Behinderung. Mit diesem Aktionstag soll auf die Belange von Menschen mit körperlichen oder geistigen Einschränkungen aufmerksam gemacht werden. In Ebersbach an der Fils (Kreis Göppingen) wird am Mittag Richtfest für eine Anlage gefeiert, die aus nicht-recycelbaren Kunststoffabfällen und Biomasse klimaneutral Wasserstoff herstellen soll. Dazu wird auch Energieministerin Thekla Walker (Grüne) erwartet. Für das Projekt arbeiten vier Unternehmen zusammen: das Green-Tech Start-Up Green Hydrogen Technology (GHT), der Energieversorger RheinEnergie, der Wasserstoff-LKW-Vermieter Hylane (DEVK-Gruppe) und das mittelständische Recyclingunternehmen ETG. In Tübingen beginnt heute das Internationale Schokoladen-Festival. Unter dem diesjährigen Motto "Colors of Latin America" kommen mehr als 80 Chocolatiers und Manufakturen aus aller Welt zusammen. Unter den Produktneuheiten wird natürlich auch die viral gehende Dubai-Schokolade vertreten sein.

6:05 Uhr Höri-Prozess: Leiche ist Vermisster Im sogenannten Höri-Mordprozess gibt es nun Gewissheit: Bei der toten Person, die vergangene Woche in Hemmenhofen (Kreis Konstanz) gefunden wurde, handelt es sich um einen bereits Vermissten. Das ergab ein DNA-Abgleich. Hemmenhofen Verhandlung in Konstanz Höri-Mordprozess: Polizist berichtet über die Bergung der Leiche Der Fund der Leiche des Opfers im Höri-Mordprozess hatte für Aufsehen gesorgt. Vor Gericht ging es jetzt um deren Bergung aus fast zwei Metern Tiefe. 14:00 Uhr SWR4 am Nachmittag SWR4 Der Angeklagte hatte die Beamten vergangene Woche zur Leiche geführt. Die Ermittler waren bisher davon ausgegangen, dass er den Körper in einer chemischen Substanz aufgelöst hatte. Stattdessen hatte er ihn auf dessen Grundstück vergraben. Korrektur Bei der Leiche, um die es im sogenannten Höri-Mordprozess geht, handelt es sich nicht um den Halbbruder des Angeklagten, sondern um den 51-jährigen Halbbruder seiner damaligen Partnerin. Wir haben die Angaben korrigiert. Sendung am Mo. , 2.12.2024 14:30 Uhr, SWR1 BW Nachrichten

6:02 Uhr BW beim Carsharing ganz vorne mit dabei Karlsruhe und Stuttgart liegen in einem neuen Branchenranking auf Platz 1 und Platz 4 beim Carsharing in Deutschland. Freiburg kommt in der Übersicht des Bundesverbands Carsharing auf Platz 6, Tübingen auf Platz 9 und Heidelberg liegt auf dem 10. Platz. Damit sind unter den Top Ten des Verbands gleich fünf Kommunen in Baden-Württemberg. Beim Carsharing teilen sich Autofahrerinnen und Autofahrer Fahrzeuge - üblicherweise eines Carsharing-Anbieters. Die Wagen können nach der Registrierung mit einem Handy geöffnet werden. Im Wagen liegt dann der Schlüssel. Insgesamt hat sich die Versorgung mit Carsharing in Deutschland laut dem Verband seit 2022 verbessert. Carsharing-Haushalte brauchten für ihre Mobilität wesentlich weniger Pkw als andere Haushalte und nutzten deshalb wesentlich häufiger Bus, Bahn und Fahrrad, sagte Geschäftsführer Gunnar Nehrke in einer Mitteilung. Sendung am Di. , 3.12.2024 5:30 Uhr, SWR1 BW Nachrichten