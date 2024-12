Kurz und informativ - das Wichtigste für den Morgen und den Tag. Aktuelle Nachrichten für Baden-Württemberg live in unserem SWR Aktuell Newsticker, heute von Natalja Kurz.

9:39 Uhr Massenbachhausen hat einen neuen Bürgermeister Die Gemeinde Massenbachhausen (Kreis Heilbronn) hat einen neuen Bürgermeister. Bei der Wahl gestern setzte sich Steffen Braun (parteilos) im ersten Durchgang mit rund 74 Prozent der Stimmen durch. Konkurrentin Jessica Krimmel (parteilos) erreichte rund 26 Prozent. Steffen Braun ist derzeit noch Hauptamtsleiter in Beilstein (Kreis Heilbronn). Er folgt auf Nico Morast (CDU), der zum neuen Oberbürgermeister in Bretten gewählt wurde. Sendung am Mo. , 2.12.2024 7:30 Uhr, SWR4 BW Studio Heilbronn

9:01 Uhr Steinheim: 76-Jährige wird bei Autounfall schwer verletzt Bei einem Frontalzusammenstoß in der Nähe von Steinheim an der Murr (Kreis Ludwigsburg) sind gestern Abend sechs Menschen verletzt worden. Nach Angaben der Polizei war ein 25-jähriger Autofahrer aus noch ungeklärter Ursache mit seinem Wagen in einer Kurve auf die Gegenfahrbahn geraten. Dort stieß er frontal in das Auto einer 44-Jährigen. Deren 76 Jahre alte Beifahrerin wurde schwer verletzt, drei weitere Mitfahrer sowie die Fahrer beider Fahrzeuge leicht. Nach dem Unfall war die Straße in beiden Richtungen für mehr als vier Stunden gesperrt. Sendung am Mo. , 2.12.2024 8:30 Uhr, SWR4 BW Studio Stuttgart

8:15 Uhr Mix aus Kälte, Schnee und Regen sorgt für glatte Straßen Die Woche beginnt mit einer Mischung aus etwas Schnee in den höheren Lagen und Regen. Laut Deutschem Wetterdienst (DWD) kann das noch bis zum Wochenende so weitergehen. Die Meteorologen warnen, auf den Straßen könne es immer wieder glatt werden. Das hat sich auch schon am frühen Morgen gezeigt: Die Polizei warnt zu Stunde vor einer ungesicherten Unfallstelle auf der A81 zwischen Sulz und Empfingen. Auch auf der B32 Ravensburg in Richtung Wangen gibt es wegen einer Unfallstelle 2 Kilometer Stau. Und im Ostalbkreis ist die Landesstraße zwischen Adelmannsfelden und dem Abzweig nach Hinterbrand gesperrt. Auch dort nimmt die Polizei gerade einen Unfall auf.

7:44 Uhr Neckar-Odenwald-Kreis: Ferienhaus abgebrannt Das Ferienhaus brannte in der Nacht zum Montag völlig aus. Julian Buchner In einem Ferienhaus in Waldbrunn-Schollbrunn (Neckar-Odenwald-Kreis) ist gestern Abend ein Feuer ausgebrochen - warum ist noch unklar. Die Feuerwehr löschte den Brand. Nach Angaben der Polizei wurde niemand verletzt. Das Haus sei komplett ausgebrannt, es habe aber leer gestanden. Den Sachschaden schätzen die Ermittelnden auf rund 100.000 Euro. Sendung am Mo. , 2.12.2024 6:30 Uhr, SWR4 BW Studio Mannheim

7:27 Uhr TSG Hoffenheim verliert gegen Mainz Auch für die TSG Hoffenheim hat der 12. Spieltag gestern kein Glück gebracht. Die Hoffenheimer verloren mit 0:2 gegen den 1. FSV Mainz 05. Abwehrspieler Alexander Prass übte nach dem Spiel Kritik an seiner Mannschaft. "Es gilt einfach, dass sich jeder an die eigene Nase fasst und sich hinterfragt, ob er alles gegeben hat. Und wenn die Antwort nicht "ja" ist, dann muss man es das nächste Mal einfach machen - und beim nächsten Mal wieder", sagte der 23-Jährige nach der ersten Bundesliga-Niederlage unter dem neuen TSG-Coach Christian Ilzer. Hoffenheim Fußball | Bundesliga Trainerwechsel-Effekt schon verpufft? Hoffenheim enttäuscht auch in Mainz Nach dem spektakulären 4:3 gegen Leipzig legt die TSG Hoffenheim unter dem neuen Trainer Christian Ilzer zwei schwache Auftritte hin. 22:05 Uhr SWR Sport SWR

7:22 Uhr Gas und Bremse verwechselt: Auto landet im Gleisbett In Ravensburg hat eine 59-Jährige gestern Abend einen ungewöhnlichen Unfall verursacht. Laut Polizei wollte sie in der Nähe des Bahnhofs einparken. Dabei verwechselte sie aber offenbar Gas und Bremse ihres Automatik-Fahrzeugs. Das Auto durchbrach mehrere Bauzäune und kam dann teils im Gleisbett zum Stehen. Die Fahrerin blieb unverletzt. Für die Bergung musste der Bahnverkehr auf zwei Gleisen zwei Stunden lang eingestellt werden. Sendung am Mo. , 2.12.2024 6:30 Uhr, SWR1 Nachrichten

7:12 Uhr Staugefahr: B10-Brücke Karlsruhe-Wörth wird abgerissen Auf der B10 zwischen Karlsruhe und Wörth müssen Autofahrer ab heute mit zusätzlichen Staus rechnen. Dort wird eine marode Brücke abgebrochen und neu gebaut. Für die Arbeiten werden die vier Fahrspuren der B10 in beiden Richtungen auf die Südseite der Bundesstraße gelegt. Durch das neue Nadelöhr zwischen Karlsruhe und Wörth könnte es zu noch längeren Staus kommen als sonst. Nach Angaben des Regierungspräsidiums dauern die Bauarbeiten bis März 2026. Sendung am Mo. , 2.12.2024 7:00 Uhr, SWR1 BW Nachrichten

6:49 Uhr Heilbronner Weihnachtsmarkt ist gut besucht Händler und Beschicker sind zufrieden mit dem ersten Adventswochenende auf dem Heilbronner Weihnachtsmarkt. Nach Angaben der Heilbronn Marketing GmbH wurden rund 70.000 Passanten in der Innenstadt gezählt. So viele seien es an einem einzelnen Tag zuletzt vor mehr als fünf Jahren gewesen. Weniger zufrieden ist dagegen der Handelsverband Baden-Württemberg. Er meldet für den ersten Adventssamstag im Land ein durchschnittliches Umsatzminus von 20 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Sendung am Mo. , 2.12.2024 6:30 Uhr, SWR4 BW Studio Heilbronn

6:36 Uhr Unfälle auf den Straßen in BW Auf den Straßen in Baden-Württemberg ist es im Moment recht ruhig. Die Polizei warnt aber vor mehreren Unfallstellen, im Kreis Tübingen zum Beispiel. Dort müsst ihr in der Tübinger Straße zwischen B27, Kirchentellinsfurt und Pfrondorf in beiden Richtungen wegen einer Unfallaufnahme vorsichtig fahren. Vorsicht auch auf der A8 Stuttgart in Richtung München: Zwischen der Raststätte Gruibingen Süd und dem Tunnel Gruibingen hat es ebenfalls einen Unfall gegeben. Und im Kreis Sigmaringen, auf der L277 zwischen dem Abzweig nach Unterschmeien und Laiz gibt es Behinderungen wegen einer Unfallaufnahme. Sendung am Fr. , 29.11.2024 7:00 Uhr, SWR1 BW Nachrichten

6:29 Uhr BW gibt erste Bezahlkarten an Geflüchtete aus Baden-Württemberg beginnt mit der schrittweisen Einführung einer Bezahlkarte. Die erste wird heute in der Erstaufnahmeeinrichtung Eggenstein-Leopoldshafen (Kreis Karlsruhe) ausgegeben. Ab Januar 2025 sollen die Bezahlkarten dann stufenweise in weiteren Kommunen ausgeteilt werden. Mit der Karte können Geflüchtete in Geschäften wie mit einer EC-Karte bezahlen. Überweisungen sind aber nur eingeschränkt möglich. Bargeld dürfen die Nutzerinnen und Nutzer in der Regel nur bis zu einem Betrag von 50 Euro abheben. Damit will die Landesregierung erreichen, dass Geflüchtete Geld nur für den eigenen Lebensunterhalt ausgeben können. Sendung am Mo. , 2.12.2024 6:30 Uhr, SWR4 BW Studio Karlsruhe

6:18 Uhr Wolken und Regen in Baden-Württemberg Gestern hat rein meteorologisch der Winter angefangen. Passend dazu war die Nacht kalt - aber Schnee ist nicht in Sicht. Heute hängen viele Wolken am Himmel und es regnet immer wieder. Nur von der Schwäbischen Alb bis zum Bodensee kommt am Vormittag vereinzelt die Sonne heraus. Am Nachmittag beginnt es allerdings auch dort zu regnen. Die Temperaturen steigen wieder an: Bis zu 13 Grad sind in Freiburg möglich, weiter im Norden von Baden-Württemberg steigen sie auf bis zu 10 Grad.

6:09 Uhr Das wird heute wichtig Die Gewerkschaft ver.di ruft ab heute zu Warnstreiks im ÖPNV auf. Betroffen sind Busse und Bahnen der SWEG. Ausfälle kann es auf den Strecken in den Regionen Rhein-Neckar, Fils-Neckar-Alb, Ulm-Oberschwaben, Heilbronn-Neckar-Franken und in Südbaden geben. In Berlin tagt heute der Verkehrsausschuss im Bundestag zu einem Gesetz, das Auswirkungen auf Stuttgart 21 haben könnte - oder genauer gesagt, auf die Flächen, die dadurch frei werden sollen. Eigentlich soll auf dem Gleisvorfeld des bisherigen Hauptbahnhofs ein neues Stadtviertel entstehen, doch das neue Eisenbahngesetz würde das unmöglich machen. In Stuttgart wird heute der Prozess gegen mutmaßliche "Reichsbürger" aus der Gruppe um Heinrich XIII. Prinz Reuß fortgesetzt. Dabei sollen zwei Mitarbeitende des Bundesamts für Verfassungsschutz vernommen werden.