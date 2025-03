Neuer Rekord: Fast 560.000 Menschen haben den Mundenhof in Freiburg im vergangenen Jahr besucht. Und die Besucherzahl soll in den kommenden Jahren noch weiter steigen.

Das größte Tiergehege in Baden-Württemberg vermeldet einen neuen Besucherrekord: 558.800 Menschen sind im vergangenen Jahr auf den Mundenhof in Freiburg gekommen. Damit hat sich die Zahl innerhalb von fünf Jahren fast verdoppelt - Tendenz steigend. Auch in Zukunft werden weitere Rekordzahlen erwartet. Die Tierparkleitung rechnet durch den Bau des neuen Freiburger Stadtteils Dietenbach mit jährlich bis zu 150.000 zusätzlichen Gästen.

Wir sind schon sehr stolz auf unsere Besucherzahlen.

Mehr Besucher erfordern bessere Infrastruktur

Um in Zukunft noch mehr Menschen auf dem Mundenhof empfangen zu können, beginnt der Tierpark bereits jetzt mit der Sanierung und Aufbereitung seiner Gebäude. Laut Susanne Eckert, die das Tiergehege gemeinsam mit Birte Boxler leitet, sollen die Bauarbeiten auf dem Gelände die nächsten 15 bis 20 Jahre andauern.

Schon in diesem Jahr soll unter anderem das Heulager ein neues Dach bekommen und die Nandus in einen moderneren Stall einziehen. "Dieser Besucherzuwachs in so einer Dimension ist was ganz anderes. Wir müssen uns baulich und personell darauf einstellen", sagt Eckert.

Wir erwarten weiteren Besucherzuwachs.

Mundenhof ist Geburtsort für viele Tiere

Der Mundenhof wurde im Jahr 864 erstmals urkundlich als Mühle erwähnt. Seit 1968 ist er ein Tiergehege und bietet seinen Besuchenden heute auf insgesamt 38 Hektar Fläche eine breite Auswahl an Haus- und Nutztieren. Neben Schottischen Hochlandrindern, Wasserbüffeln und Trampeltieren leben unter anderem auch Javaneraffen, Buntmarder und Erdmännchen im Tierpark. Insgesamt 80 Jungtiere erblickten im vergangenen Jahr auf dem Mundenhof das Licht der Welt. Aktuell lassen sich beispielsweise drei Erdmännchen im Alter von einem Monat beim Aufwachsen beobachten.

Der Mundenhof ist ganzjährig rund um die Uhr geöffnet - der Eintritt ist kostenlos. Das Parken kostet je nach Saison und Wochentag zwischen fünf und zehn Euro.