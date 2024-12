Am ersten Adventssamstag sind zahlreiche Besucher in die Heilbronner Innenstadt geströmt. So viele waren es seit 2019 nicht mehr. Die Beschicker und Einzelhändler sind zufrieden.

In der Heilbronner Innenstadt ist es am Samstag so voll wie lange nicht mehr gewesen. Wie die Heilbronn Marketing berichtet, registrierte eine Zählstelle an der Fleiner Straße 70.000 Besucherinnen und Besucher. So viel los war zuletzt an einem Tag im Sommer 2019, als an derselben Stelle 88.000 Menschen gezählt wurden. Seit der Eröffnung des Heilbronner Weihnachtsmarkts am Dienstag wurden bis Samstag rund 230.000 Passantinnen und Passanten gezählt. Das sind deutlich mehr als im Vorjahreszeitraum, heißt es.

Erster Adventssamstag in Heilbronn: Besucher und Beschicker zufrieden

Laut Heilbronn Marketing sind die Beschickerinnen und Beschicker des Weihnachtsmarktes überwiegend zufrieden mit ihren Einnahmen. Auch in Forchtenberg (Hohenlohekreis) ist das erste Adventswochenende erfolgreich zu Ende gegangen. Sowohl die Besucherinnen und Besucher, aber auch die Händlerinnen und Händler waren mit Stimmung und Umsatz auf dem Weihnachtsmarkt zufrieden. Das geht aus einer nicht repräsentativen Umfrage des SWR hervor.

Der Handelsverband ermittelte dagegen am Adventssamstag ein Umsatzminus von 20 Prozent im Land.