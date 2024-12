Zum 25. Mal öffnete der Weihnachtsmarkt in Forchtenberg seine Tore. Und obwohl er nur an zwei Tagen stattfindet, zählt er zu einem der beliebtesten Weihnachtsmärkte in der Region.

Zum 25. Jubiläum des Weihnachtsmarktes in Forchtenberg (Hohenlohekreis) gab es eine Neuerung: In diesem Jahr musste die Tasse für Glühwein und Co. gekauft werden. Rund 80 Verkaufsstände finden jedes Jahr am ersten Adventswochenende in der Altstadt ihren Platz. Mit rund 8000 erwarteten Besuchern wurde es dabei ziemlich eng auf den Straßen.

Weinachtliche Stimmung: Auch vor dem Forchtenberger Rathaus ist der Weihnachtsmarkt in vollem Gange SWR

Kein Tassenpfand mehr: zu wenig Personal

Eine Neuerung brachte das 25. Jubiläum mit sich: Zum ersten Mal gibt es kein Tassenpfand mehr. Stattdessen müssen Besucher die Tassen jetzt für drei Euro kaufen. Laut der Stadt Forchtenberg war es in den vergangen Jahren immer schwieriger geworden Personal für die Pfandstation und den Spüldienst zu finden. Dafür darf die Tasse jetzt mit nach Hause genommen werden. Und natürlich sind auch selbst mitgebrachte Becher erlaubt.

Rocking Christmas

Neben Feuerwehr und Kinderhaus bewirtet auch noch eine besondere Gruppe den Weichnachtsmarkt: Der Motorradclub "Drive Brothers MC" versorgt die Besucher mit Glühwein, Kaffee und Bratwürsten. Der Verein wurde im Jahr 1981 in Forchtenberg gegründet und ist schon seit dem ersten Weihnachtsmarkt mit dabei. Und obwohl ihr Clubhaus mittlerweile nicht mehr in Forchtenberg steht, ist der Weihnachtsmarkt für die Biker Ehrensache.

Hinter der "längsten Theke Forchtenbergs" stehen die Biker schon seit 25 Jahren. SWR

Nach all den Jahren gibt es auch schon einige Stammkunden, die immer wieder am Stand vorbeischauen. Die kommen aber meistens erst gegen acht Uhr und lassen an der Theke des Motorradclubs ihren Abend ausklingen. Am besten geht das mit dem Signature-Drink der Drive Brothers - dem Schneemann. Laut ihnen ist das Getränk aus Glühwein, Rum und Sahne eine Eigenkreation, die auch gerne von anderen Ständen kopiert wird.