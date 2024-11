Kurz und informativ - das Wichtigste für den Morgen und den Tag. Aktuelle Nachrichten für Baden-Württemberg live in unserem SWR Aktuell Newsticker, heute von Marcel Kuntz.

9:46 Uhr Künftig keine Ankunftspläne an Bahnhöfen Ab dem 15. Dezember sollen auch in Baden-Württemberg die Ankunftspläne an Bahnhöfen wegfallen. QR-Codes sollen stattdessen zur Homepage führen. Mit dem Schritt wolle die Bahn Platz in den Vitrinen schaffen und Papier sparen, so ein Bahnsprecher gegenüber dem SWR. Kritik kommt vom Landesseniorenrat Baden-Württemberg. Die Bahn lege wieder eines ihrer Probleme zulasten der Kundschaft - nämlich, dass die Ankunftspünktlichkeit nachlässt, sagt der Vorsitzende Eckart Hammer. Er verstehe aber, dass die Papier-Pläne schnell veralteten. "Gleichzeitig gibt es dann für Menschen, die nicht digital unterwegs sind oder sein können, unlösbare Probleme", sagt Hammer. Denn rund die Hälfte der über 70-Jährigen könne nicht mit QR-Codes oder mit der Bahn-App umgehen.

9:33 Uhr Gastronom in Baden-Baden investiert 80.000 Euro für Weihnachtsdeko Ein Gastronom aus Baden-Baden investiert jedes Jahr rund 80.000 Euro in seine Weihnachtsdekoration: Licherketten, riesige Weihnachtsmänner, Plüsch-Eisbären und vieles mehr. Seit 20 Jahren wird der Löwenbräu-Biergarten in der Fußgängerzone auf dem Baden-Badener Jesuitenplatz zum "Winterwunderland". Der Aufbau dauert mehrere Wochen. Viele Baden-Badener sind begeistert und für manchen Touristen ist es ein Highlight beim vorweihnachtlichen Besuch der badischen Kurstadt. Allerdings gibt es auch kritische Stimmen. Sendung am Fr. , 29.11.2024 4:15 Uhr, Landesschau Baden-Württemberg, SWR BW

9:12 Uhr Junge Menschen wollen helfen - was sollte die Politik ändern? Wie kann man erreichen, dass junge Menschen sich mehr für andere Menschen engagieren? Darum geht es heute und morgen beim Zukunftskongress "Your Ehrenamt" des Landesjugendrings Baden-Württemberg in Stuttgart. Was die Politik ändern sollte, hat Vorstandssprecher Alexander Strobel am Morgen in SWR Aktuell Radio so erklärt: "Mir fällt da zum Beispiel ein, Anerkennung und Wertschätzung zu steigern, oder auch Verbandsstrukturen finanziell stärker zu fördern, um Ansprechpersonen für junges Engagement auch bereitstellen zu können." Tatsächlich dürfe auch das Thema Entbürokratisierung an der Stelle nicht fehlen, damit Jugendliche und junge Menschen sich tatsächlich auch für andere Personen in der Gesellschaft engagieren können - und nicht Papier ausfüllen müssen, so Strobel. Audio herunterladen (4,4 MB | MP3)

8:54 Uhr Spritze soll vor HIV schützen Mehr als 10.000 Menschen in Baden-Württemberg leben mit der Diagnose Aids. Die meisten von ihnen führen ein ganz normales Leben, dank Medikamenten, die das im Körper lebende Virus hemmen. Andere nehmen solche Mittel zur Vorsorge - Tabletten, die täglich eingenommen werden müssen. In Zukunft könnten sie möglicherweise durch eine halbjährliche Spritze ersetzt werden. Video herunterladen (39,5 MB | MP4)

8:24 Uhr Deutschland und die Welt: Proteste gegen georgische Anti-EU-Politik In Georgien sind gestern Abend tausende Menschen auf die Straße gegangen, um gegen die Absage der georgischen Regierung an EU-Beitrittsgespräch zu protestieren. Nach Berichten der Nachrichtenagentur AFP kam es in Tiflis zu Ausschreitungen. Sondereinsatzkräfte der Polizei seien mit Tränengas und Wasserwerfern gegen friedlich demonstrierende Menschen vorgegangen, berichten Reporter von AFP. Am Nachmittag hatte der nationalkonservative Ministerpräsident Irakli Kobachidse den Beitrittsprozess für gestoppt erklärt. Vor Ende 2028 werde Georgien nicht mit Brüssel über einen Beitritt verhandeln und bis dahin auch keine Haushaltszuschüsse der EU annehmen. Er wertete Kritik der EU am zunehmend autoritären Kurs von Georgischer Traum als unangemessenen Druck auf sein Land. Aussetzen von Beitrittsgesprächen Tausende demonstrieren nach Georgiens EU-Absage In Georgien haben Tausende Menschen gegen das Aussetzen der EU-Beitrittsgespräche protestiert. Dabei kam es zum Einsatz von Pfefferspray und Wasserwerfern durch die Polizei. Beric… Sendung am Fr. , 29.11.2024 6:00 Uhr, SWR4 BW am Morgen, SWR4 Baden-Württemberg

8:11 Uhr BW-Vorschlag: Cannabis-Gesetz soll reformiert werden Gestern hat die Justizministerkonferenz einen Vorschlag von Baden-Württemberg zur Neuregelung des Cannabis-Gesetzes angenommen. Die Legalisierung habe zu einem Rückschritt in der Bekämpfung des Schwarzmarktes beigetragen, hält die Konferenz fest. Dass Cannabis nicht mehr dem Betäubungsmittelgesetz unterliegt, habe das Ermittlungen zum illegalen Handel erschwert. Die Justizministerinnen und -minister möchten nun erreichen, dass diese Lücke bei einer Reform geschlossen wird. Geprüft werden soll der Vorschlag jetzt vom Bundesjustizministerium. Zuvor hatte die baden-württembergische Justizministerin Marion Gentges (CDU) Änderungen am Gesetz gefordert und gemeinsam mit Berlin bei der Justizministerkonferenz vorgeschlagen, verdeckte Ermittlungen wieder zu erlauben.

7:49 Uhr Update: So ist die Lage auf den Straßen in BW Auf der A5 von Frankfurt in Richtung Karlsruhe zwischen Bruchsal und Karlsruhe-Nord sorgt noch immer ein defekter Lkw auf der rechten Spur und dem Standstreifen für Behinderungen. Mittlerweilse stockt der Verkehr auf etwa drei Kilometern. Und ebenfalls auf der A5 von Karlsruhe in Richtung Basel zwischen Dreieck Weil am Rhein und Grenzübergang Weil am Rhein/Basel staut es sich auf etwa einem Kilometer für Lkws auf der rechten Spur - ebenso auf der A861 Dreieck Hochrhein in Richtung Schweiz zwischen Rheinfelden-Mitte und Grenzübergang Rheinfelden.



Service Aktuelle Verkehrsmeldungen Infos zu Staus, Unfällen, Baustellen und Sperrungen auf Autobahnen und Bundesstraßen in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz direkt aus der Verkehrsredaktion des SWR.

7:37 Uhr Deutschlandticket: Rückmelde-Frist läuft ab Wer sein Deutschlandticket über die Deutsche Bahn (DB) bezieht und auch ab 2025 nutzen will, muss schnell sein. Noch bis Samstag können Kundinnen und Kunden der Preiserhöhung aktiv zustimmen. Ab dem 1. Januar soll das Ticket 58 Euro pro Monat kosten - anstatt wie bislang 49 Euro. Wer nicht zustimmt, kann die Fahrkarte nicht weiter nutzen. Die Deutsche Bahn müsse dann das Abo zum Jahresende kündigen, so die DB.

7:29 Uhr Volksbegehren "Landtag verkleinern" hat bisher zu wenige Unterschriften Von der Kritik der Wirtschaft an der drohenden Aufblähung des Landtags haben wir euch hier gestern schon berichtet. Auch das Volksbegehren "Landtag verkleinern" will eine Aufblähung des Gremiums im Zuge der Wahlrechtsreform verhindern. 770.000 Unterschriften, also ein Zehntel der Wahlberechtigten in Baden-Württemberg, sind notwendig, um mit dem Volksbegehren erfolgreich zu sein. Bisher sind laut Innenministerium aber erst 21.672 Unterschriften eingegangen.

7:12 Uhr A81 bei Sindelfingen am Wochenende voll gesperrt Eine wichtige Verkehrsachse in Baden-Württemberg ist am Wochenende wegen Bauarbeiten nicht befahrbar: Die A81 zwischen Sindelfingen-Ost und Böblingen-Hulb wird ab heute Abend 22 Uhr bis voraussichtlich Montagmorgen 5 Uhr in beiden Fahrtrichtungen voll gesperrt. Der gesamte Verkehr zwischen Stuttgart und Singen soll dann über die Sindelfinger Innenstadt geleitet werden. Grund für die Sperrung ist der Teilabriss der sogenannten Elefantenbrücke. Diese Brücke verbindet Sindelfingen und Böblingen. Sendung am Fr. , 29.11.2024 6:30 Uhr, SWR4 BW Studio Stuttgart

6:57 Uhr Sperrungen und Unfälle: So ist die Lage auf den Straßen in BW Vorsicht auf der A5 von Frankfurt in Richtung Karlsruhe zwischen Bruchsal und Karlsruhe-Nord steht ein defekter Lkw auf der rechten Spur und dem Standstreifen. Und die B3 von Emmendingen in Richtung Lahr ist zwischen dem Kreisverkehr Kenzingen und Herbolzheim nach einem Unfall gesperrt. Sonst ist es vorerst noch ruhig auf den Straßen - kommt gut an!

6:52 Uhr Kritik an FDP-Papier aus eigenen Reihen Das FDP-Papier zum geplanten Bruch der Ampelkoalition mit SPD und Grünen hat Empörung ausgelöst. Kritik kommt auch aus den eigenen Reihen . Präsidiumsmitglied Marie-Agnes Strack-Zimmermann stört sich etwa an der Wortwahl im Papier. Dort ist von einer "offenen Feldschlacht" und einem "D-Day" für das Koalitions-Aus die Rede. Der Begriff steht für die Landung der Alliierten in der Normandie im Zweiten Weltkrieg. Strack-Zimmermann nennt diese Bezeichnungen in der Sache nicht dienlich, die Tonalität sei nicht nachvollziehbar. Die FDP-Spitze erklärt, den Ampel-Ausstiegsplan gar nicht gekannt zu haben. Es sei nur ein Arbeitspapier. Gestern hatte die Partei das Papier selbst veröffentlicht, nachdem mehrere Medien dafür berichtet hatten. Das Dokument im Stil einer Powerpoint-Präsentation beschreibt genau den angedachten Zeitplan für den Koalitionsbruch und eine Strategie, wie man das Regierungs-Aus der Öffentlichkeit erklären will.

6:45 Uhr Knapp an der Überraschung vorbei: Heidenheim bietet Chelsea Paroli Am vierten Spieltag der Conference League hat der 1. FC Heidenheim (FCH) gestern Abend den FC Chelsea empfangen. Auch wenn die Heidenheimer den Gästen aus Chelsea einen starken Kampf lieferten, mussten sie sich dem Favoriten am Ende mit 0:2 geschlagen geben. Trainer Frank Schmidt war trotzdem zufrieden mit seiner Mannschaft. "Von der Leistung her war das absolut fantastisch", so der Coach. Am Sonntag geht es für den FCH in der Bundesliga gegen Eintracht Frankfurt weiter. Mehr zum Spiel lest ihr im Artikel: Heidenheim Fußball | Conference League Knapp an der Überraschung vorbei: Heidenheim liefert Chelsea großen Kampf Der 1. FC Heidenheim bietet dem großen Favoriten stark Paroli, muss sich aber trotz guter Chancen und eines starken Kevin Müller geschlagen geben. 6:00 Uhr SWR Aktuell am Morgen SWR Aktuell

6:39 Uhr So wird das Wetter heute in BW Heute Vormittag ist es überwiegend bewölkt und es können sich - besonders in den Niederungen - einzelne Nebel- oder Hochnebelfelder hartnäckig halten. Im Hochschwarzwald kommt dann aber doch die Sonne raus. Die Temperaturen liegen im Lauf des Tages zwischen ein und acht Grad. Es weht ein schwacher, auf den Schwarzwaldhöhen mäßiger und in Böen starker Ostwind. Das aktuelle Wetter für euren Ort findet ihr immer in unserer SWR Aktuell-App oder auf unserer Wetter-Seite. Den Wetterbericht aus der SWR Aktuell-Sendung von gestern Abend seht ihr hier: Video herunterladen (36,4 MB | MP4) Sendung am Do. , 28.11.2024 18:00 Uhr, SWR Aktuell Baden-Württemberg, SWR BW

6:25 Uhr Autobauer sollen der Polizei beim Abhören helfen Da es bei Ermittlungen oft schwer ist, ins Innere eines Fahrzeugs zu gelangen, um Wanzen zu installieren, sollen Autohersteller jetzt helfen. Die Justizministerkonferenz hat gestern beschlossen, dass Autohersteller zur Herausgabe von Zweitschlüsseln oder Codes an die Polizei verpflichtet werden. So sollen mutmaßliche Schwerkriminelle in ihren Fahrzeugen besser abgehört werden können. Die Justizressorts der Länder stimmten damit einer entsprechenden Beschlussvorlage aus Baden-Württemberg zu. Wie das Ganze genau funktionieren soll, lest ihr im Artikel: Beschlussvorlage aus BW Autobauer sollen der Polizei künftig beim Abhören helfen Bei Ermittlungen ist es oft schwer in das Innere eines Fahrzeugs zu gelangen, um Wanzen zu installieren. Nun sollen Autohersteller dabei helfen.

6:13 Uhr Das wird heute wichtig In Philippsburg (Kreis Karlsruhe) geht am Morgen das Gleichstrom-Umspannwerk in Betrieb. Vier Jahre wurde daran gebaut. Auf der 340 Kilometer langen Gleichstromtrasse zwischen Osterath in Nordrhein-Westfalen und Philippsburg in Baden-Württemberg können künftig große Strommengen übertragen werden. TransnetBW ist für den 42 Kilometer langen Abschnitt zwischen Mannheim-Wallstadt und Philippsburg zuständig. Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) und die Bundesvorsitzende Franziska Brantner sind bei der Eröffnung dabei. In Heilbronn wird heute das Urteil gegen eine mutmaßliche Diebesbande erwartet. Drei Männer sind wegen schweren Bandendiebstahls angeklagt. Innerhalb eines Jahres sollen sie 96 Diebstähle begangen haben. Die Männer sollen hauptsächlich in Garagen eingebrochen sein und dort beispielsweise Werkzeuge oder auch E-Bikes geklaut haben. In Freiburg beginnt heute der Bau des Technologie-Innovations-Labors (TIL) an der Klinik für Strahlenheilkunde der Uniklinik. Hier sollen in Zukunft Experten und Expertinnen aus Medizin, Physik und weiteren Fachbereichen neuartige Behandlungsmethoden in der Strahlentherapie entwickeln.

6:02 Uhr Bosch-Betriebsversammlung in Leonberg muss zweimal hintereinander stattfinden Angesichts des angekündigten Stellenabbaus haben mehr als 1.000 Beschäftigte von Bosch gestern an einer Betriebsversammlung in Leonberg teilgenommen. Da die Stadthalle für den Andrang zu klein war, musste die Veranstaltung zweimal hintereinander stattfinden. Am Standort Leonberg arbeiten hauptsächlich Software-Entwicklerinnen und -Entwickler. Von den ehemals 3.700 Beschäftigten sollen 1.800 Stellen abgebaut werden. Es betrifft auch einen Bereich, für den Bosch in den letzten drei Jahren Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aufgebaut hat. Das kritisiert auch der Betriebsrat Dirk Taffe. Es seien sehr viele Menschen in einem zukunftsträchtigen Bereich eingestellt worden. Doch im selben Tempo mache die Geschäftsführung das Ganze nun wieder rückgängig. Video herunterladen (35 MB | MP4)

6:01 Uhr TSG Hoffenheim verliert bei Sporting Braga - Nationalkeeper Baumann patzt In den Europa League hat Hoffenheim am Abend gegen den portugiesischen Club Sporting Braga mit 3:0 verloren. Ein Fehler von Torwart Oliver Baumann führte zum schnellen 1:0 - nach acht Spielminuten stand es sogar 2:0. Hoffenheim blieb im Verlauf der Partie eher harmlos, kurz vor dem Schlusspfiff konnten die Portugiesen nochmal zum 3:0 Endstand erhöhen. Am 12. Dezember geht es für die TSG gegen FCSB Bukarest. Ein Sieg ist dann fast schon Pflicht, um die Chance auf einen Playoff-Einzug zu wahren. Hoffenheim Fußball | Europa League Nach Albtraum-Start: Hoffenheim verliert in Braga Am fünften Spieltag der Europa League unterlag die TSG Hoffenheim nach einer schwachen Vorstellung bei Sporting Braga. Knackpunkt war der völlig verpatzte Start in die Partie. 6:00 Uhr SWR Aktuell am Morgen SWR Aktuell Sendung am Do. , 28.11.2024 23:00 Uhr, SWR1 Nachrichten

6:00 Uhr Neue Württembergische Weinkönigin kommt aus Lauffen am Neckar Die 20-jährige Kim Weißflog aus Lauffen am Neckar (Kreis Heilbronn) ist gestern Abend in Heilbronn zur 59. Württembergischen Weinkönigin gekürt worden. Sie wurde von der Jury aus den fünf Bewerberinnen und Bewerbern gewählt. Moritz Ocker aus Ilsfeld (Kreis Heilbronn) und Ines Pfeiffer aus Korntal-Münchingen (Kreis Ludwigsburg) wurden zum Weinprinzen und zur Weinprinzessin gewählt. Zum ersten Mal in der Geschichte des Württemberger Wettbewerbs hatte sich auch ein Mann um den Weinkönig beworben. Kim Weißflog aus Lauffen am Neckar wird am Donnerstagabend (28.11.2024) von ihrer Vorgängerin Larissa Salcher zur neuen Württembergischen Weinkönigin gekrönt. Die Württembergische Weinkönigin, die für jeweils ein Jahr gewählt wird, ist die offizielle Repräsentantin des Weinbaugebiets Württemberg dpa Bildfunk picture alliance/dpa | Bernd Weißbrod Das Amt der Weinkönigin wird Jahr für Jahr vergeben. Sie repräsentiert dann für ein Jahr das Weinbaugebiet Württemberg in der Öffentlichkeitsarbeit oder auch auf verschiedensten Veranstaltungen rund um den Wein. Organisiert wird die Wahl vom Weinbauverband Württemberg. Sendung am Fr. , 29.11.2024 6:30 Uhr, SWR4 BW Studio Heilbronn