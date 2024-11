Der DFB will die Fußball-EM der Frauen 2029 nach Deutschland holen. 17 Städte bewerben sich als Spielorte. Darunter auch Freiburg. Allerdings gibt es noch ein paar Hürden.

Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) bewirbt sich für die Fußball-Europameisterschaft der Frauen - und Freiburg will einer der Austragungsorte der WEURO 2029 werden. Man habe beim DFB offiziell die Teilnahmeerklärung abgegeben, teilte die Stadt am Donnerstag mit. Allerdings stehe der Schritt unter dem Vorbehalt, dass der Gemeinderat am 10. Dezember zustimmt. Zudem bleibt abzuwarten, ob der Ausrichter, die UEFA, die Women's Euro 2029 überhaupt an Deutschland vergibt.

Oberbürgermeister sieht in Fußball-EM der Frauen "einmalige Chance"

"Das ist eine einmalige Chance für unsere Stadt und den Frauen- und Mädchenfußball in der Region. Freiburg ist nicht nur fußballverrückt, sondern auch eine weltoffene, vielfältige und nachhaltige Stadt mit einem modernen Stadion - und damit der perfekte Austragungsort für die WEURO 2029", sagte Oberbürgermeister Martin Horn (parteilos). Die Bewerbung sei auch "ein wichtiges Zeichen für Gleichberechtigung im Spitzensport".

Frauenfußball hat bei uns seit vielen Jahren einen starken Stand.

Laut der Stadt unterstützt der SC Freiburg als Stadionbetreiber den Bewerbungsprozess. "Der Frauen- und Mädchenfußball beim Sport-Club spielt schon seit Jahrzehnten eine große Rolle", wird Birgit Bauer-Schick zitiert, die Bereichsleiterin Frauen- und Mädchenfußball beim SC. Die Bewerbung biete die Chance, "dem Frauenfußball in Freiburg eine noch größere Bühne zu bieten".

Wo findet die Fußball-EM statt? UEFA entscheidet in einem Jahr

Die WEURO soll im Juni und Juli 2029 stattfinden. Daran nehmen 16 Teams statt, insgesamt wird es 31 Turnierspiele geben. Dafür benennt der DFB gegenüber der UEFA voraussichtlich acht geeignete Stadien. Neben Freiburg wollen 16 weitere Städte in Deutschland dabei sein, darunter in Baden-Württemberg auch noch Stuttgart.

Die Städte müssen bereits bis zum 22. Januar 2025 die abschließenden Bewerbungsunterlagen beim DFB einreichen. Im Februar soll es dann eine Shortlist geben mit den aussichtsreichsten Kandidaten.

Die UEFA gibt allerdings voraussichtlich erst im Dezember 2025 bekannt, welches Land den Zuschlag erhält. Es gibt vier Konkurrenten für Deutschland: Auch Italien, Polen, Portugal und gemeinsam Dänemark und Schweden möchten die WEURO 2029 zu sich holen. In Deutschland hatte 2024 die Fußball-EM der Männer stattgefunden.