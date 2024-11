Zwischen Demut und Debüt: Freiburgerin Zicai erstmals beim Nationalteam

per Mail teilen

Für die Fußballerinnen des DFB-Teams stehen die nächsten Länderspiele an. Dabei könnte Cora Zicai vom SC Freiburg ihr Debüt feiern. Ein weiterer Neuling: Alara Sehitler.

Als Cora Zicai vor der Spielzeit auf ihre Saisonziele angesprochen wird, grinst die 19-Jährige. Sie wolle dem Team helfen, mit Toren und Vorlagen – und: "Ich hoffe, dass ich viel Spielzeit sammeln darf", sagt sie im vereinseigenen Interview und wirkt zurückhaltend, fast demütig.

Dabei hatte Zicai schon in der vergangenen Saison gezeigt, wie wichtig sie für die Fußballerinnen des SC Freiburg sein kann. Die Stürmerin ist dank Spielwitz, starker Ballbehandlung und kluger Laufwege schwer auszurechnen – spielt wie zuletzt gegen die Bayern im Pokal (1:2) mutig und soll so jetzt auch der Nationalmannschaft helfen.

Wück macht Debütantinnen Mut

Christian Wück, der neue Bundestrainer der deutschen Fußballerinnen, hat mit Zicai und der Ravensburgerin Alara Sehitler, die sich mit gerade einmal 17 Jahren ins Team der Münchnerinnen gespielt hat, zwei Spielerinnen für die Partien gegen die Schweiz (29.11.24, 20 Uhr) und gegen Italien (2.12.24, ab 20:30 Uhr im sportschau.de-Livecenter ) nominiert, die in der Liga und den Nachwuchs-Nationalteams schon auf sich aufmerksam gemacht haben.

"Wir wollen jungen Spielerinnen die Chance geben, sich international zu beweisen", sagt Wück. "Unser Fokus liegt nach wie vor darauf, unterschiedliche Positionen zu testen und den Spielerinnenkreis zu erweitern." Zicai und Sehitler könnten sich etwa für die EM im kommenden Jahr empfehlen – müssten das aber zudem in der Bundesliga bestätigen. Der Bundestrainer ermutigte die beiden Debütantinnen und versuchte, ihnen den Druck zu nehmen. "Sie sollen so viele Eindrücke wie möglich sammeln. Sie sollen lernen und sich an einigen Spielerinnen orientieren. Aber – wenn sie zum Einsatz kommen, auch versuchen, ihre individuellen Stärken auf den Platz zu bringen."

SC-Coach Schneck über Zicai: "Kennen ihre Qualität"

Genau das hat Zicai bei den Freiburgerinnen zuletzt gemacht. Beim Pokal-Aus gegen die Bayern traf sie zum Anschlusstreffer – aus der Distanz und wunderschön. "Wir kennen ihre Qualität", sagte SC-Trainer Nico Schneck. "Sie hilft uns ungemein. Und ist eine unglaublich gute Spielerin und hat sich verdient, jetzt bei der A-Nationalmannschaft dabei zu sein."

Dort erwarten sie erfahrene Spielerinnen wie Nationalmannschaftskollegin Giulia Gwinn mit viel Verständnis. "Das erste Mal dabei zu sein, ist eine besondere Ehre", sagte sie im Gespräch mit SWR Sport. "Für uns ist einfach wichtig, dass die Mädels sich von an Anfang wohlfühlen." Und genau mit diesem Gefühl können Cora Zicai und Alara Sehitler in ihr Debüt gehen.